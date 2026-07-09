L’architecture paysagère haut de gamme à portée de clic : MetalCorten Garden déploie son catalogue numérique officiel

Acier Corten dans le jardin

La marque de prestige du Hierros Etxebarria structure son offre pour les paysagistes, architectes et particuliers à travers un catalogue en ligne.

SPAIN, July 9, 2026 / EINPresswire.com / -- La Haute Siderurgie s'invite officiellement au cœur des plus grands projets extérieurs français. La marque premium MetalCorten Garden, adossée à l'expertise industrielle et à la puissance de transformation métallurgique du groupe Hierros Etxebarria S.L., annonce la mise à disposition immédiate de son catalogue général au format PDF. Ce document de référence technique et esthétique est désormais accessible directement sur sa plateforme officielle via l'adresse dédiée : https://www.metalcortengarden.fr/catalogs/ Face à l’augmentation structurelle de la demande des cabinets d'architecture, des concepteurs paysagistes et des propriétaires de résidences de prestige en France, ce catalogue a été conçu comme un véritable outil de spécification. Loin des simples brochures commerciales en couleur, il rassemble l'ensemble des données d'ingénierie, des références d'articles précises, des épaisseurs nominales et des configurations de colisage indispensables à la prescription technique de structures en acier Corten authentique.La rigueur industrielle d'un grand sidérurgiste au service de l'aménagement extérieurL'identité de MetalCorten Garden repose sur une frontière technologique stricte : le refus catégorique des aciers peints ou des traitements de surface imitant la rouille. Chaque élément du catalogue est usiné à partir d'un acier de nuance structurelle Corten véritable, un alliage auto-protecteur enrichi en cuivre, phosphore, nickel et chrome.Grâce à l’infrastructure de production de Hierros Etxebarria, implantée sur plus de 10 000 m² en Espagne (Galdakao, Biscaye), la marque garantit une maîtrise totale de la chaîne de valeur, de la bobine brute au produit fini. Cette intégration industrielle permet de maintenir des tolérances géométriques extrêmement rigoureuses, cruciales pour l'alignement des grands projets d'espaces publics ou de jardins d'exception.Un parcours à travers le catalogue : Données clés et nouveautés architecturalesLe document PDF disponible en ligne détaille une offre haut de gamme segmentée de manière à répondre aux exigences de tenue mécanique et de durabilité écologique du marché français :✅ Bordures structurales et Accessoires de liaison (Gamme OXYBOR) : Déclinées en hauteurs de 100, 150 et 200 mm, ces bordures affichent une épaisseur standardisée de 20/10ème (2 mm) ou supérieure selon les références (jusqu'à 6,4 kg pour les modules de 2 mètres linéaires). Elles intègrent un système exclusif d'éclisses droites (E10, E15, E20) et d'éclisses d’angle (E-ANGL) assurant une continuité parfaite des lignes, qu'elles soient rectilignes ou en courbes audacieuses.✅ Bacs, Contenants et Jardinières de grand volume (Gamme OXYBAC & OXYRECTAN) : Conçus pour structurer l’espace et résister aux poussées hydrostatiques de la terre de plantation, ces modules proposent des dimensions hors-normes allant jusqu'au cube de 1000x1000x1000 mm (réf. OXYBAC100, affichant 89 kg de masse d’acier à vide). Le catalogue met également en avant les géométries complexes : jardinières cylindriques (OXYCYL), polygonales (OXYPENTA) et sphériques (OXYBALLE).✅ Panneaux Claustras et Brise-vues Décoratifs (Gamme OXI PANO) : Fabriqués en acier de 2 mm d’épaisseur, ces panneaux de 1800 mm de hauteur intègrent un pli périmétrique de rigidité de 50 mm sur les quatre côtés. Ce détail d'ingénierie prévient tout phénomène de voilement ou de vibration sous l'effet du vent. Cinq motifs de découpe laser de haute précision ainsi qu'une version panneau plein sont entièrement répertoriés.✅ L'innovation 2025 – Les Traverses en Acier Corten (Gamme OXYTRAVERSE) : Véritable rupture par rapport aux anciennes traverses de chemin de fer en bois traité (désormais interdites pour des raisons écologiques), MetalCorten Garden introduit la première traverse de structure 100 % acier Corten. Fermée à ses extrémités pour empêcher toute nidification ou accumulation de sédiments, disponible en longueurs de 1000, 1500 et 2000 mm, elle offre une alternative éco-durable, inaltérable et stable pour les boulodromes et les soutènements paysagers.✅ Éléments de vie et d'eau : Le catalogue intègre les lignes de Bols d'eau (OXYBOL) et de Braseros (OXYBRAS) de 800 à 1200 mm de diamètre, apportant une dimension conviviale et organique aux terrasses et jardins de prestige.Résolution de la problématique de la pátine : L'éducation technique au cœur de la démarcheConscient des interrogations légitimes des maîtres d'ouvrage concernant la phase initiale de stabilisation du Corten, MetalCorten Garden inclut dans son offre une sous-gamme spécifique de produits de traitement. L'acier Corten étant un matériau vivant, il est fréquemment livré à l'état brut (bleu/gris sidérurgique) ou partiellement oxydé.Le catalogue présente les solutions professionnelles MetalCorten-Oxid (activateur d'oxydation contrôlée) et MetalCorten-Protector (vernis de scellement de surface). Ces formulations chimiques permettent d'accélérer le développement de la pátine orangée et, surtout, de stopper la lixiviation du fer (le "dégorgement") afin de protéger durablement les sols adjacents en pierre naturelle, dalles claires ou béton architectonique contre les taches de rouille.Une réactivité sur-mesure pour les donneurs d'ordres françaisAu-delà des dimensions standardisées listées dans le catalogue PDF, l'adossement à l'usine de Hierros Etxebarria permet d'offrir un service complet de fabrication sur-mesure. Les bureaux d'études et les architectes paysagistes peuvent soumettre leurs plans spécifiques (fichiers DWG/DXF) pour l'exécution de pièces uniques ou de séries adaptées aux contraintes topographiques de leurs chantiers.La logistique est opérée directement depuis les plateformes industrielles du groupe, garantissant une livraison sans intermédiaire sur l'ensemble du territoire français, avec un emballage renforcé sur palette (jusqu'à 200 unités par palette pour les bordures) pour préserver l'intégrité géométrique des pièces lors du transport.Le catalogue complet est disponible en téléchargement gratuit dès aujourd'hui. Les professionnels du secteur peuvent également solliciter des cotations de projets ou l'obtention de présentoirs physiques exclusifs pour les points de vente de négoce de matériaux en contactant la direction commerciale France.À propos de MetalCorten Garden et du Groupe Hierros Etxebarria :Fondé sur une solide tradition de distribution et de transformation de produits sidérurgiques, Grupo Hierros Etxebarria S.L. est un acteur industriel européen de premier plan. Sa division MetalCorten Garden matérialise ce savoir-faire métallurgique à travers des solutions architecturales d'extérieur haut de gamme, conciliant la robustesse de l'acier industriel avec les exigences esthétiques du design contemporain.

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