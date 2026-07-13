SpecterAI Ra Mắt Khóa Học Quantum Safe Security Foundations Giúp Ngành Tài Chính Chuẩn Bị Trước Kỷ Nguyên Lượng Tử
Theo Microsoft và Google, tốc độ phát triển máy tính lượng tử đang vượt xa các dự đoán trước đó, buộc nhiều tổ chức rút ngắn thời hạn khuyến nghị dùng RSA và ECC. Tại nhiều quốc gia, cơ quan đầu ngành đã giới hạn thời gian dùng mật mã RSA/ECDSA cho dữ liệu cần bảo mật lâu dài.
"Nhiều tổ chức vẫn nghĩ rằng họ có thể chờ đến khi máy tính lượng tử thực sự xuất hiện mới hành động. Nhưng rủi ro không nằm ở tương lai — nó đã bắt đầu ngay hôm nay," ông Peter Huỳnh, Chủ tịch Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), SpecterAI Quantum Security, cho biết. "Việc thu thập dữ liệu mã hóa để chờ giải mã sau — chiến thuật 'Harvest Now, Decrypt Later' - HNDL đã được CISA, NSA và NIST cảnh báo trong hướng dẫn chung năm 2023, khuyến nghị tổ chức lập ngay lộ trình sẵn sàng lượng tử và ưu tiên chuyển đổi hệ thống lưu dữ liệu cần bảo mật lâu dài. Đối với các dữ liệu có vòng đời 25 đến 30 năm hoặc lâu hơn như hồ sơ vay vốn, hợp đồng bảo hiểm, thông tin nhận dạng khách hàng…rủi ro trước HNDL là rõ ràng"
Chương trình đào tạo trang bị công cụ định lượng rủi ro lượng tử và lộ trình chuyển đổi mật mã an toàn cho các nhà quản lý an ninh mạng ngành tài chính.
Khóa học ứng dụng Bất đẳng thức Mosca (X+Y>Z) — công cụ giúp nhà quản lý xác định tổ chức của họ có đang ở thời điểm dễ bị tấn công trước HNDL hay không. Chương trình gồm 6 module: nền tảng về mối đe dọa lượng tử (thuật toán Shor và Grover); phân tích thời điểm rủi ro (HNDL và Mosca); các chuẩn mật mã hậu lượng tử mới nhất do NIST công bố (FIPS 203–205: ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA); kiến trúc di chuyển linh hoạt (crypto-agility); quản trị rủi ro và xây dựng hồ sơ đầu tư ROSI (Return on Security Investment) trình Hội đồng quản trị; và so sánh QKD (Quantum Key Distribution) với PQC.
Điểm khác biệt của khóa học là cách tiếp cận đa tầng: học viên vừa nắm vững kỹ thuật, vừa có góc nhìn chiến lược gia để trình bày và bảo vệ quyết định đầu tư an ninh mạng trước ban lãnh đạo cấp cao. Mỗi bài học có phần tổng hợp kiến thức, mỗi module có bài đánh giá tình huống thực tế (capstone); học viên phải đạt tối thiểu 70 điểm mới được chứng nhận hoàn thành khóa học.
"Đây không phải là một khóa học chỉ tập trung vào lý thuyết," ông Peter nhấn mạnh. "Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ hiểu danh mục thành phần mật mã (CBOM) là gì, từ đó xác định dữ liệu cần ưu tiên chuyển đổi trước, đồng thời biết cách ước tính tổn thất nếu không triển khai kịp thời. Theo Báo cáo Chi phí Vi phạm Dữ liệu năm 2025 của IBM, tổn thất trung bình của một vụ rò rỉ dữ liệu trong lĩnh vực tài chính lên tới 5,56 triệu USD. Những phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở thuyết phục Hội đồng quản trị phê duyệt ngân sách cho quá trình chuyển đổi."
Khóa học hướng đến: Giám đốc An ninh Thông tin (CISO), Giám đốc Công nghệ (CTO), kiến trúc sư bảo mật, lập trình viên và cán bộ tuân thủ — những người cùng chia sẻ một ngôn ngữ chung về rủi ro lượng tử, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt các quyết định đầu tư an ninh mạng. Chương trình được thiết kế theo hình thức trực tuyến, tự định nhịp độ, phù hợp với lịch làm việc bận rộn của cả cấp quản lý lẫn chuyên gia kỹ thuật.
SpecterAI khuyến nghị các ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính nên hành động sớm, thay vì chờ đến khi quy định tuân thủ trở thành bắt buộc. "Máy tính lượng tử không chỉ là một bước tiến của khoa học mà còn là động lực thúc đẩy thay đổi nhận thức trong an ninh mạng. Những tổ chức chủ động chuẩn bị từ sớm sẽ giảm thiểu rủi ro, đáp ứng yêu cầu tuân thủ và tạo lợi thế dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi sang hạ tầng mật mã hậu lượng tử," ông Peter khẳng định.
Về SpecterAI Quantum Security: SpecterAI là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi mật mã hậu lượng tử (PQC), cung cấp các giải pháp đạt tiêu chuẩn quốc tế cho ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và viễn thông. Bên cạnh nền tảng SPECTER độc quyền — hiện có 5 bằng sáng chế đang chờ phê duyệt — SpecterAI còn là đơn vị đầu tiên chuyển hóa kiến thức phức tạp về an ninh lượng tử thành chương trình đào tạo cô đọng và thực tiễn, giúp lãnh đạo và chuyên gia an ninh mạng hiểu đúng rủi ro lượng tử, đánh giá tác động và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.
TS. Peter Huynh
Specter AI Quantum Security
+84 90 390 90 01
peter.huynh@specterai.vn
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