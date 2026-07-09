Prospective applicants to the Climate Equity Fund encouraged to attend informational events

Boulder County accepting proposals for community-led climate action through Aug. 31

Seguido en español.

Key Points

Boulder County is accepting Climate Equity Fund applications now through Aug. 31

The fund aims to help local communities respond to climate change by offering grants ranging from $20,000 to $400,000

Office hours to support interested applicants begin July 14

An in-person networking session for interested applicants will take place on Monday, July 20

Resources for applicants are available online, including an applicant guide and English and Spanish recordings of the launch webinar

Boulder County, Colo. - Boulder County invites potential Climate Equity Fund applicants to a series of in-person and online events designed to support applications and strengthen project proposals.

The Boulder County Climate Equity Fund (CEF) will offer up to $2 million in grants to enable grassroots leaders to design and implement community-led climate action initiatives. The application will be open for proposals through Aug. 31. Learn more about CEF program details on the application web page.

“We want to help enable grassroots leaders to develop proposals that align with the goals of the grant program,” said Climate Equity Fund project lead Sabina Maniak. “These sessions will create space for potential applicants to meet other leaders and technical experts to network and refine their projects.”

Resources for Applicants

Several resources are available for community members looking to apply to the fund, including a networking session, weekly virtual and in-person office hours, and digital resources.

Office Hours

Boulder County will offer several office hours where interested community members can learn more about the Climate Equity Fund and the resources available to help applicants understand the application and the program. Some of the office hours will be available in Spanish.

Office hours will begin July 14 and will take place both virtually and in-person each week until the application closes on Aug. 31. Find the schedule and register for sessions on the Boulder County website.

Networking Session

Boulder County will host an in-person networking session on Monday, July 20 from noon to 1:30 p.m. at the Boulder County Historic Courthouse (1325 Pearl St., Boulder, CO 80302). The session will open with a brief presentation, but the purpose of the event is to create space for interested applicants to get to know each other, connect, and ask questions. Light snacks and Spanish interpretation services will be provided. Registration for the session in advance is encouraged.

Digital Resources

Digital resources for interested applicants are available on the Boulder County website. Resources include:

Applicant Guide – the CEF applicant guide is now available on the Boulder County website. The applicant guide includes a program overview, screening and project development questions, budget development guidance, and an application checklist.

Questions and Answers – if you are unable to attend office hours but would like a question answered, please submit your question online by 5 p.m. on July 31, 2026. Answers will be published on the Boulder County website by Aug. 7, 2026.

Informational Webinar Recording – available in English and Spanish

About the CEF

The Climate Equity Fund launched in 2025. In its first year, the county awarded over $2 million in grants to 15 community projects that support food justice, youth education, clean energy, emergency preparedness, and culturally rooted climate leadership.

The funding sources for the 2026 CEF are the Boulder County general fund ($1 million), Sustainability Tax (approximately $1.1 million), and unspent CEF allocations from 2025 (approximately $370,000).

About the Sustainability Tax

In 2019, Boulder County voters approved a 15-year extension of the Sustainability Tax, a 0.125% sales and use tax that funds local sustainability initiatives through 2034.

Se anima a los posibles solicitantes del Fondo de Equidad Climática a asistir a eventos informativos.

El condado de Boulder acepta propuestas para acciones climáticas lideradas por la comunidad hasta el 31 de agosto.

Puntos clave:

El condado de Boulder está aceptando solicitudes para el Fondo de Equidad Climática desde ahora hasta el 31 de agosto.

El fondo tiene como objetivo apoyar a las comunidades locales a responder al cambio climático ofreciendo subvenciones que oscilan entre los 20.000 y los 400.000 dólares.

Los horarios de atención para los solicitantes interesados comienzan el 14 de julio.

El lunes 20 de julio se celebrará una sesión presencial de vinculación y redes (networking) para los solicitantes interesados.

Los recursos para los solicitantes están disponibles en línea, incluyendo una guía para solicitantes y una grabación del seminario web de lanzamiento en inglés y español.

Condado de Boulder, Colo. – El condado de Boulder invita a los posibles solicitantes del Fondo para la Equidad Climática a una serie de eventos presenciales y en línea diseñados para respaldar el proceso de solicitud y fortalecer las propuestas de proyectos.

El Fondo de Equidad Climática del Condado de Boulder (CEF, por sus siglas en inglés) otorgará hasta 2 millones de dólares en subvenciones para que líderes comunitarios diseñen e implementen iniciativas de acción climática con un enfoque local lideradas por la comunidad. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 31 de agosto. Para obtener más información sobre el programa CEF, visite la página web de solicitud.

“Queremos apoyar a los líderes comunitarios en el desarrollo de propuestas que se alineen firmemente con los objetivos del programa de subvenciones”, declaró Sabina Maniak, responsable del proyecto del Fondo de Equidad Climática. “Estas sesiones ofrecerán un espacio idóneo para que los posibles solicitantes se reúnan con otros líderes y expertos técnicos, establezcan contactos y perfeccionen sus proyectos”.

Recursos para solicitantes

Existe una variedad de recursos disponibles para los miembros de la comunidad que deseen solicitar financiación, entre ellos una sesión para establecer contactos, horarios de atención semanales, tanto virtuales como presenciales, y recursos digitales.

Horarios de atención

El condado de Boulder ofrecerá varias jornadas de atención al público donde los miembros de la comunidad interesados podrán obtener más información sobre el Fondo para la Equidad Climática y acceder a herramientas que les ayuden a comprender los requisitos el programa. Algunas de estas jornadas se impartirán completamente en español.

Este horario de atención comenzará el 14 de julio y se ofrecerá tanto de forma virtual como presencial cada semana hasta que finalice el plazo de solicitud el 31 de agosto. Consulte el calendario e inscríbase en las sesiones en el sitio web del condado de Boulder.

Sesión de networking (Vinculación comunitaria)

El condado de Boulder organizará una sesión presencial de vinculación el lunes 20 de julio, de 12:00 a 13:30 p.m., en el Palacio de Justicia Histórico del Condado de Boulder (1325 Pearl St., Boulder, CO 80302). La sesión comenzará con una breve presentación, pero el objetivo principal es que los solicitantes se conozcan, conecten y resuelvan dudas de manera colectiva. Se ofrecerán refrigerios ligeros y servicio de interpretación al español. Se recomienda inscribirse con anticipación.

Recursos digitales

Los recursos digitales para los solicitantes interesados están disponibles en el sitio web del condado de Boulder e incluyen:

Guía para solicitantes - La guía para solicitantes del CEF ya está disponible en el sitio web del condado de Boulder. La guía incluye una descripción general del programa, preguntas de evaluación, pautas para el desarrollo de proyectos, orientación para la elaboración del presupuesto y una lista de verificación para el envío de la solicitud.

Preguntas y respuestas - Si no puede asistir al horario de atención pero desea que se responda alguna pregunta, envíela en línea antes de las 5 p.m. del 31 de julio de 2026. Las respuestas se publicarán en el sitio web del condado de Boulder antes del 7 de agosto de 2026.

Grabación del seminario web informativo - Disponible en inglés y español

Acerca del CEF

El Fondo para la Equidad Climática se puso en marcha en 2025. En su primer año, el condado otorgó más de $2 millones de dólares en subvenciones a 15 proyectos comunitarios que apoyan la justicia alimentaria, la educación juvenil, la energía limpia, la preparación para emergencias y el liderazgo climático con identidad cultural.

Las fuentes de financiación para el CEF de 2026 son el fondo general del condado de Boulder (1 millón de dólares), el impuesto de sostenibilidad (aproximadamente 1,1 millones de dólares) y las asignaciones no gastadas del CEF de 2025 (aproximadamente 370.000 dólares).

Acerca del Impuesto de Sostenibilidad

En 2019, los votantes del condado de Boulder aprobaron una prórroga de 15 años del Impuesto de Sostenibilidad, un impuesto sobre las ventas y el uso del 0,125% que financia iniciativas locales de sostenibilidad hasta 2034.