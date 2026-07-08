Declaración del Senador Dave Cortese sobre el Fallecimiento del Ex Supervisor del Condado de Alameda, Scott…

SAN JOSÉ, CA — El Senador Estatal de California, Dave Cortese (D-San José), emitió la siguiente declaración sobre el fallecimiento del ex Supervisor del Condado de Alameda, Scott Haggerty:

"Me entristeció profundamente enterarme del fallecimiento de mi querido amigo, Scott Haggerty. El Área de la Bahía ha perdido a un servidor público ejemplar cuyo liderazgo dejó una huella imborrable en nuestra región.

Le debo a Scott una gran gratitud. Su confianza y apoyo me permitieron desempeñarme como Presidente de la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía y como Presidente de la Comisión Metropolitana de Transporte. Estas oportunidades nos permitieron trabajar juntos en algunos de los desafíos más apremiantes del Área de la Bahía.

Juntos, impulsamos soluciones regionales en materia de transporte, energía, infraestructura y seguridad pública, con la convicción compartida de que la colaboración entre condados podía mejorar la vida de millones de residentes del Área de la Bahía. Scott comprendió que el mayor progreso se lograba cuando los líderes trabajaban juntos, no por separado.

Más allá de su servicio público Durante su servicio, Scott fue un amigo leal cuyo consejo, humor y compromiso inquebrantable con la región siempre atesoraré. Se preocupaba profundamente por las personas a las que representaba y nunca perdió de vista las soluciones prácticas necesarias para el progreso del Área de la Bahía.

Mis más sentidas condolencias a la familia, amigos, excompañeros y a todos aquellos cuyas vidas tocó. Lo extrañaremos mucho y su legado de liderazgo regional perdurará por generaciones.

El Senador Dave Cortese representa el Distrito15° Senatoria, que abarca San José y gran parte del Condado de Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley. Visite el Portal web del Senador Cortese: https://sd15.senate.ca.gov

Contacto:

Mario B. Lopez, Director de Comunicaciones

Oficina del Senador Dave Cortese | Distrito 15

Teléfono: 408-545-8205 | Correo electrónico: Mario.lopez@sen.ca.gov

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