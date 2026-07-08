La Gobernadora Hochul y el Alcalde Mamdani Presentan un Plan Histórico para Construir el Sistema de Autobuses Más Rápido y Eficiente en la Historia de la Ciudad de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Kwame Mamdani presentaron hoy “Próxima Parada: Autobuses Rápidos, Mejor Servicio”, un ambicioso plan de acción para construir la próxima generación de servicio de autobuses en la ciudad de Nueva York.

El plan marca una alianza histórica entre el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para transformar la experiencia de los neoyorquinos en los autobuses de la ciudad, con inversiones que harán que el servicio sea más rápido, accesible y cómodo desde la puerta de entrada hasta el destino.

Next Stop: Fast Buses, Better Service identifica 50 corredores prioritarios para autobuses que requieren mejoras en los cinco distritos y lanza la próxima generación de servicio de autobuses rápidos de la ciudad a lo largo de cinco rutas clave. En conjunto, estas inversiones acortarán los tiempos de viaje, mejorarán la confiabilidad, ampliarán la accesibilidad y crearán un sistema de autobuses a la altura de la ciudad que depende de él.

“Cada día, millones de neoyorquinos dependen de los autobuses para desplazarse por la ciudad, pero durante demasiado tiempo, hacer sus viajes más rápidos y sus vidas más fáciles parecía algo inalcanzable. Todo eso cambia hoy”, dijo la gobernadora Hochul. Nueva York está viviendo un renacimiento del transporte público, con inversiones históricas que están mejorando el motor de nuestra ciudad. Ahora, en colaboración con el alcalde Mamdani, impulsamos un plan audaz y ambicioso para que los autobuses circulen con mayor rapidez, ampliar drásticamente la prioridad de los autobuses, reducir las demoras y convertir nuestro sistema de autobuses en la envidia del mundo.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo: “Para los neoyorquinos que trabajan, cada minuto cuenta. Pero durante demasiado tiempo, nuestros autobuses se han quedado atascados en el tráfico en lugar de seguir el ritmo de la ciudad que nunca duerme. Cuando un trayecto se alarga más de lo debido, se pierde menos tiempo con los hijos, menos tiempo con los seres queridos y menos tiempo disfrutando de la mejor ciudad del mundo. Junto con la gobernadora Hochul, estamos invirtiendo en autobuses más rápidos y fiables porque los neoyorquinos merecen un sistema de transporte que respete su tiempo. Este plan facilitará el acceso al trabajo, la escuela y el hogar, y contribuirá a construir una ciudad que funcione mejor para quienes la mantienen en marcha”.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Mike Flynn, dijo: “Con demasiada frecuencia, los usuarios del autobús en la ciudad de Nueva York se han sentido relegados a un segundo plano. La administración Mamdani está priorizando a los un millón de usuarios diarios del autobús a través de esta histórica alianza e inversión. El servicio de autobús no debería ser tratado como una opción de segunda categoría a merced de la congestión del tráfico. Debería ser un sistema de primera clase para una ciudad de primera clase: rápido, cómodo, confiable y lo suficientemente conveniente como para que todos los neoyorquinos vean el autobús como una excelente manera de desplazarse. El programa Next Stop: Fast Buses, Better Service proporciona el plan para transformar nuestro sistema de autobuses, y agradecemos profundamente a la gobernadora Hochul y a la MTA por su sólida colaboración”.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, dijo: “Durante años, en la MTA hemos deseado más carriles exclusivos para autobuses, mayor control del tráfico vehicular y de camiones que los bloquean, autobuses más rápidos y tarificación por congestión. Pero es bien sabido que no contábamos con apoyo a nivel local. Eso ya no es así. Nuestros socios actuales —esta gobernadora, este alcalde y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York— quieren asegurarse de que viajar en autobús sea siempre más rápido que caminar. Quieren cumplir con los compromisos largamente postergados de construir carriles y vías exclusivas para autobuses. Intensificarán el control del tráfico para mantener la fluidez de la circulación. Los autobuses solo pueden circular a la velocidad que permite el tráfico, así que si usted es conductor o usuario de autobús, esta es una excelente noticia”.

Los neoyorquinos realizan 2,75 millones de viajes diarios en los autobuses de la ciudad de Nueva York, lo que convierte al sistema en el más transitado del país, transportando más pasajeros que los sistemas de autobuses de Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Filadelfia juntos. Sin embargo, los autobuses de Nueva York siguen siendo los más lentos de cualquier gran ciudad estadounidense, con una velocidad promedio de tan solo ocho millas por hora.

Mejorar el servicio de autobuses es fundamental para la promesa de la gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani de hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más habitable para la clase trabajadora. Los usuarios del autobús son, en su mayoría, personas de clase trabajadora, mujeres y personas de color, y tienen más probabilidades que los usuarios del metro o los conductores de vivir en hogares con ingresos anuales inferiores a 100,000 dólares.

Autobuses Rápidos y la Próxima Generación de Transporte Rápido

El programa "Próxima Parada: Autobuses Rápidos, Mejor Servicio" identifica 50 corredores prioritarios donde el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) concentrarán las inversiones para mejorar las rutas de autobús más lentas y con mayor índice de retrasos de la ciudad. Las mejoras en estas rutas comenzarán este año.

Cinco corredores en Brooklyn, Queens y el Bronx han sido seleccionados como la primera fase de la nueva generación de rutas de autobuses rápidos de la ciudad de Nueva York:

Tremont/Cross Bronx, Bronx

Northern Boulevard, Queens

Flatbush Avenue, Brooklyn

Utica Avenue, Brooklyn

Kensington-JFK, Brooklyn y Queens

Estos corredores fueron seleccionados porque conectan a los neoyorquinos con empleos, escuelas, el servicio de metro y los principales destinos, a la vez que apoyan el crecimiento económico y de vivienda actual y futuro.

A partir de 2026, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) impulsarán estos proyectos con carriles exclusivos y protegidos para autobuses, servicio frecuente durante todo el día, estaciones modernizadas con áreas de espera cubiertas y mejoras en el espacio público, inspiradas en los mejores sistemas de autobuses rápidos del mundo.

Autobuses confiables

La MTA trabajará en conjunto para mejorar la confiabilidad del servicio, asegurando que los viajes programados se completen, modernizando las operaciones de las cocheras y reforzando el mantenimiento de los autobuses.

Gracias al histórico Programa de Inversiones de la MTA para el periodo 2025-2029, con un presupuesto de 68 mil millones de dólares, financiado íntegramente por la gobernadora Hochul y la legislatura estatal en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2026, la autoridad adquirirá aproximadamente 2,500 autobuses nuevos, reemplazando el 40% de su flota obsoleta.

La MTA también implementará el acceso por todas las puertas en 2027, con la transición completa al sistema de pago sin contacto.

Mejorando la experiencia del pasajero

El plan reconoce que los pasajeros merecen más que un viaje más rápido: merecen una mejor experiencia.

Para que las paradas de autobús sean más seguras, cómodas y accesibles, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se comprometen a:

Ampliar el programa de accesibilidad de paradas de autobús para alcanzar 65 paradas por año para 2030.

Instalar 300 nuevas casetas autobuses para 2028.

Añadir asientos en 875 paradas de autobús anualmente, garantizando que todas las paradas viables cuenten con asientos para 2035.

Plantar 30 árboles en paradas de autobús en 2026 e implementar mejoras en el diseño de las marquesinas para mitigar el calor extremo.

Instalar 90 nuevas pantallas de información para pasajeros en tiempo real en 2026 y ampliar el sistema a 2,900 pantallas en toda la ciudad para 2030.

Mantener despejados los carriles de autobús

Para que los autobuses circulen con fluidez, es necesario mantener los carriles de autobús libres de tráfico ilegal.

El sistema de control automatizado de tráfico mediante cámaras (ACE) ha aumentado la velocidad de los autobuses hasta en un 30%, al tiempo que ha reducido las colisiones en un 20%.

Para consolidar estos logros:

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ampliarán el sistema ACE instalado en autobuses a 25 rutas adicionales cada año en 2026 y 2027.

El NYC DOT instalará 200 cámaras fijas adicionales en los carriles bus para 2027, un programa eficaz para detectar vehículos que circulen ilegalmente por dichos carriles.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) ampliará la vigilancia específica de los carriles bus de 14 a 20 corredores a partir de 2026.

Priorizando a los usuarios

El programa "Next Stop: Fast Buses, Better Service" también establece un enfoque más sólido y centrado en el usuario para la participación comunitaria.

En colaboración con la Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía (OME) y otras agencias municipales, el NYC DOT y la MTA organizarán eventos comunitarios, realizarán encuestas y se asociarán con organizaciones de defensa y grupos comunitarios antes del inicio de los proyectos. Las campañas de educación pública ayudarán a los usuarios a comprender las próximas mejoras y actualizaciones del servicio.

Para garantizar la rendición de cuentas, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) publicarán datos de rendimiento entre seis y doce meses después de la finalización de los proyectos, midiendo el impacto en los tiempos de viaje, la confiabilidad y la experiencia de los pasajeros, e identificando oportunidades para futuras mejoras.

El presidente del distrito de Queens, Donovan Richards Jr., dijo: “Más de 800,000 residentes de Queens utilizan un autobús de la MTA cada día, una cifra comparable al uso diario promedio de todo el sistema de transporte público de Chicago. Sin embargo, durante demasiado tiempo, las familias trabajadoras de nuestro distrito rara vez han recibido el servicio rápido, confiable y eficiente que siempre han merecido. Al menos, hasta ahora. Desde el rediseño de la red de autobuses de Queens hasta el plan de acción que anunciamos hoy, continuamos realizando inversiones históricas en la velocidad y confiabilidad de nuestros autobuses. Agradezco a la gobernadora Hochul, al alcalde Mamdani y a todas las agencias involucradas por su colaboración para priorizar estos 14 corredores vitales en Queens. Espero con entusiasmo el trabajo que tenemos por delante para finalmente brindar a los residentes de Queens el servicio de autobús rápido y eficaz que siempre han merecido”.

La concejala de la ciudad de Nueva York, Tiffany Caban, dijo: “Esta inversión en autobuses más rápidos y un mejor servicio en los cinco distritos es sumamente necesaria. Los neoyorquinos de clase trabajadora dependen de nuestros autobuses para ir al trabajo, visitar a sus seres queridos y acceder a servicios. Sin embargo, cuando esperan en las paradas, con demasiada frecuencia se encuentran con autobuses que llegan tarde, van lentos o simplemente no llegan. Me alegra ver que estamos implementando autobuses más rápidos y mejores para servir a los neoyorquinos”.

La concejala de la ciudad de Nueva York, Lynn Schulman, dijo: “Para cientos de miles de neoyorquinos, incluyéndome a mí, el servicio de autobús es la principal forma de desplazarnos al trabajo, la escuela, las citas médicas y otros lugares de la ciudad. Invertir en un servicio de autobús más rápido, fiable y accesible es un compromiso con la equidad, la calidad de vida y la vitalidad económica de nuestros barrios. Felicito al alcalde Mamdani, a la gobernadora Hochul, a la MTA y al Departamento de Transporte por unirse para impulsar esta ambiciosa visión para el futuro de nuestro sistema de autobuses. Espero trabajar estrechamente con la MTA, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York y las oficinas del alcalde y la gobernadora para garantizar que las comunidades de mi distrito puedan disfrutar de estas mejoras. Al ofrecer un sistema de autobuses mejor, más rápido y más fiable, todos los neoyorquinos se beneficiarán”.

La directora ejecutiva de Riders Alliance, Besty Plum, dijo: “Los usuarios del autobús en toda Nueva York se organizaron y lograron un plan visionario para autobuses rápidos, lo que nos da la oportunidad de recuperar horas de nuestras vidas. Al reactivar una verdadera colaboración entre el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), el alcalde Mamdani y la gobernadora Hochul están creando una oportunidad histórica para que los autobuses sean mucho más rápidos y confiables para los neoyorquinos que dependen de ellos a diario. Los autobuses lentos no son solo una molestia. Son una barrera para las oportunidades, una pérdida de tiempo para la familia y una humillación diaria para los neoyorquinos que dependen de ellos para ir al trabajo, la escuela, la guardería, la atención médica y otras necesidades y oportunidades básicas. Mejorar el servicio de autobuses significa mejorar los aspectos fundamentales de la vida en la ciudad. Los usuarios del autobús construyeron el poder que hizo posible este momento, y seguiremos organizándonos hasta que estas promesas se conviertan en mejoras reales en todos los distritos”.

La directora ejecutiva de la Asociación de Planificación Regional, Kate Slevin, dijo: “La Asociación de Planificación Regional felicita a la Gobernadora, al Alcalde y al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York por impulsar este plan para que el servicio de autobuses sea más rápido, frecuente y confiable. Estas mejoras son muy necesarias y urgentes para los neoyorquinos que dependen del autobús a diario. Un servicio de autobuses más rápido y eficiente es esencial para construir una ciudad más sostenible, equitativa y económicamente competitiva”.

La directora ejecutiva del Comité Asesor Ciudadano Permanente de la MTA, Lisa Daglian, dijo: “Durante demasiado tiempo, los usuarios del autobús han sufrido viajes insoportablemente lentos y poco confiables, en parte debido a la política, pero eso está a punto de cambiar. Inversiones concretas que priorizan a los usuarios del autobús —incluidos corredores prioritarios y acceso por todas las puertas— agilizarán sus viajes para que finalmente puedan desplazarse con la máxima rapidez. Aplaudimos la extraordinaria colaboración y la voluntad política demostrada por la Gobernadora, el Alcalde, la MTA, el Departamento de Transporte y las agencias de control, que marcarán la diferencia en la vida de millones de neoyorquinos que utilizan el autobús”.

Sharon McLennon Wier, Ph.D., MSEd., CRC, LMHC, Directora Ejecutiva del Centro para la Independencia de las Personas con Discapacidad de Nueva York, dijo: “El Centro para la Independencia de las Personas con Discapacidad de Nueva York (CIDNY) apoya la expansión equitativa del servicio de autobuses, que permite a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a todos los usuarios beneficiarse de un servicio accesible, seguro y eficiente para llegar a sus destinos. El diseño propuesto para un autobús más rápido en Brooklyn se centra en barrios donde reside un gran número de personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios que utilizan cochecitos de bebé y carritos de supermercado. Estos usuarios deben tener la posibilidad de subir y bajar de los autobuses de forma segura. Un servicio de autobús rápido no puede dar por sentado un transporte público seguro y accesible para todos”.

Beth Finkel, Directora de AARP del Estado de Nueva York, dijo: “Los neoyorquinos merecen un sistema de transporte público que se adapte a su estilo de vida, trabajo y edad. Las mejoras que hacen que los autobuses sean más rápidos, fiables y accesibles son especialmente importantes para los adultos mayores y otras personas que dependen del transporte público a diario. AARP Nueva York celebra este compromiso para fortalecer el servicio de autobuses y ayudar a las personas a mantenerse activas, conectadas e independientes en sus comunidades”.

El director ejecutivo de People-Oriented Cities, Walter Hook, dijo: “Con Next Stop: Autobuses Rápidos, Mejor Servicio, en People-Oriented Cities nos entusiasma que el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se comprometan a mejorar significativamente la velocidad y la fiabilidad de los autobuses. Esperamos colaborar con ambas agencias para garantizar que los autobuses cumplan con los ambiciosos objetivos establecidos en este informe y que los cinco corredores de autobuses rápidos alcancen el nivel de un sistema de transporte rápido de autobuses de primera clase”.