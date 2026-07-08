Simplificando la Burocanía: La Gobernadora Hochul Emite una Orden Ejecutiva para Dar Inicio a la “Reestructuración Regulatoria” y Ahorrar Tiempo y Dinero a los Neoyorquinos

La gobernadora Kathy Hochul emitió hoy una Orden Ejecutiva para dar inicio al “Reestructuración Regulatoria” de Nueva York, una revisión integral y metódica de miles de regulaciones y leyes en todas las agencias estatales, con el fin de mejorar el funcionamiento y la eficiencia del gobierno estatal. Mediante esta “Reestructuración Regulatoria”, las agencias reformarán las regulaciones, tarifas y requisitos obsoletos que hacen perder el tiempo a los neoyorquinos, y garantizarán que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera eficiente.

“Los neoyorquinos dependen del gobierno estatal de muchas maneras, grandes y pequeñas, todos los días, pero durante demasiado tiempo, la burocracia innecesaria ha ralentizado las funciones esenciales del gobierno y ha dificultado que nuestro estado cumpla con sus necesidades. Eso cambia hoy”, dijo la gobernadora Hochul. “Esta ‘Reestructuración Regulatoria’ aprovechará herramientas de vanguardia y la experiencia humana para llevar a cabo la revisión más exhaustiva de nuestras leyes y regulaciones en la historia del estado, ahorrando a los neoyorquinos tiempo y dinero valiosos. Mientras que algunos en Washington han intentado desmantelar las funciones mismas del gobierno, nosotros elegimos un camino diferente, uno que fortalecerá la labor vital del gobierno y reafirmará su papel positivo en nuestro estado”.

La Orden Ejecutiva de “Reestructuración Regulatoria” instruye específicamente a las agencias a revisar las siguientes oportunidades de modernización y reforma:

Requisitos obsoletos en las regulaciones que imponen cargas innecesarias a los neoyorquinos, como la obligación de enviar información por correo o fax, presentar firmas manuscritas o múltiples copias físicas de documentos, presentar información en persona o legalizar documentos ante notario.

que imponen cargas innecesarias a los neoyorquinos, como la obligación de enviar información por correo o fax, presentar firmas manuscritas o múltiples copias físicas de documentos, presentar información en persona o legalizar documentos ante notario. Tarifas y multas onerosas impuestas a individuos y pequeñas empresas que incrementan los costos sin generar ingresos significativos para el Estado.

a individuos y pequeñas empresas que incrementan los costos sin generar ingresos significativos para el Estado. Informes obligatorios y juntas, comisiones y consejos a los que las agencias estatales destinan importantes recursos, pero que ya no sirven al interés público.

En colaboración con organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la reforma gubernamental y la tecnología, así como con investigadores académicos, el estado ha identificado miles de oportunidades potenciales de reforma mediante herramientas con inteligencia artificial. Los expertos de las agencias se encargarán ahora de revisar exhaustivamente todas las regulaciones y normas identificadas para determinar el mejor camino a seguir. Todas las recomendaciones finales de la “Reestructuración Regulatoria” serán minuciosamente examinadas y evaluadas por expertos de las agencias estatales y de la oficina de la Gobernadora antes de su implementación. Las posibles reformas se impulsarán mediante el proceso regulatorio y de elaboración de normas o mediante actualizaciones legislativas que se desarrollarán en colaboración con la Legislatura del Estado de Nueva York. Se espera que la primera fase de las acciones emprendidas en el marco de la " Reestructuración Regulatoria " se anuncie a finales de este año.

La "Reestructuración Regulatoria" de Nueva York es la iniciativa estatal más ambiciosa del país para revisar sistemáticamente las regulaciones obsoletas y mejorar la eficiencia gubernamental. Para impulsar la "Reestructuración Regulatoria", Nueva York contó con el apoyo de socios tecnológicos y académicos líderes a nivel nacional, como el Recoding America Fund, US Digital Response y el RegLab de la Universidad de Stanford. El Recoding America Fund y US Digital Response, dos organizaciones sin fines de lucro centradas en mejorar la capacidad estatal y la eficacia del gobierno para prestar servicios y lograr resultados, colaboraron en la " Reestructuración Regulatoria" mediante modelos basados en inteligencia artificial para identificar regulaciones obsoletas y onerosas, y para catalogar las tarifas. El equipo interdisciplinario de ingenieros, científicos de datos y científicos sociales de Stanford RegLab se asoció con el estado de Nueva York y utilizó herramientas de IA para generar todos los informes, juntas, comisiones y consejos obligatorios contemplados en las regulaciones y estatutos del estado, en formatos comprensibles para su revisión por parte de las agencias. Este esfuerzo sin precedentes fue posible gracias al uso de herramientas de IA de vanguardia, garantizando al mismo tiempo sólidas salvaguardias humanas en cada etapa del proceso y potenciando la experiencia de los funcionarios estatales en la toma de decisiones.

Robert Gordon, vicepresidente ejecutivo de Recoding America Fund, dijo: “Con demasiada frecuencia, los gobiernos simplemente acumulan nuevas normas sobre las antiguas, lo que supone una pérdida de tiempo y dinero para los ciudadanos, las empresas y los empleados públicos. Hoy, Nueva York plantea una pregunta sencilla y necesaria: ¿Qué podemos aprender? Junto con nuestro socio US Digital Response, nos sentimos honrados de haber contribuido a la implementación de la IA para identificar normas que merecen ser revisadas, a una escala antes inalcanzable. Estamos ansiosos por ver cómo progresa el trabajo de Nueva York y cómo otros estados siguen su ejemplo”.

Daniel Ho, profesor de la Universidad de Stanford, director del RegLab e investigador principal del Stanford HAI, dijo: “Nueva York tiene un compromiso único con la simplificación de la burocracia para que el gobierno funcione realmente para los neoyorquinos que dependen de él. Al utilizar los métodos desarrollados por el RegLab de Stanford para analizar 18 millones de palabras de jerga legal y facilitar la Reestructuración Regulatoria, la oficina de la Gobernadora está demostrando en la práctica cómo se manifiesta el liderazgo en una reforma centrada en las personas”.

Tina J. Walha, directora ejecutiva de U.S. Digital Response, dijo: “Cuando los funcionarios públicos cuentan con el apoyo técnico adecuado, pueden brindar servicios a sus comunidades de maneras que de otro modo serían inalcanzables. Esa es la premisa sobre la que se fundó USDR, y es lo que hizo posible esta colaboración con Nueva York. Nuestro equipo aportó experiencia técnica para acelerar una revisión que habría llevado años de forma manual, mientras que el personal de las agencias estatales y los proveedores de cuidado infantil aportaron la experiencia y el criterio que solo ellos poseen. El resultado es un camino más inteligente y rápido para modernizar las regulaciones que afectan la vida de millones de neoyorquinos”.

La “Reestructuración Regulatoria” es el paso más reciente de la iniciativa EXPRESS NY del estado para fortalecer el gobierno y mejorar sus funciones. En junio, la gobernadora Hochul anunció una primera oleada de 50 acciones significativas en 22 agencias estatales para eliminar o modernizar regulaciones obsoletas que ralentizaban la prestación de servicios o creaban barreras innecesarias entre los neoyorquinos y los servicios gubernamentales de los que dependen. En conjunto, estas reformas ahorrarán a los neoyorquinos decenas de millones de dólares en tarifas y más de un millón de horas de tiempo cada año, beneficiando a más de 1.5 millones de residentes del estado.

En mayo, la gobernadora Hochul promulgó una ley que incluía su programa “Let Them Build”, un conjunto integral de reformas a la Ley Estatal de Revisión de la Calidad Ambiental (SEQRA) para simplificar los trámites burocráticos y acelerar la construcción de proyectos esenciales de vivienda e infraestructura en todo el estado. Estas reformas representan los cambios más significativos a la SEQRA desde su aprobación en 1975 y acelerarán la construcción de nuevas viviendas e infraestructura elegibles hasta en dos años.

En febrero, la gobernadora Hochul solicitó la opinión de los neoyorquinos sobre esta agenda, pidiendo al público que presentara propuestas de regulaciones, normas o permisos para modernizar la normativa. Este proceso generó un gran interés público, con una amplia respuesta de casi 4,000 propuestas provenientes de los 62 condados de Nueva York. Los funcionarios estatales están revisando estas propuestas y se prevé una primera ronda de acciones para finales de este año. Las propuestas presentadas por la ciudadanía sirvieron de base para definir las prioridades y áreas de enfoque de la "Reestructuración Regulatoria".