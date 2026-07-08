La Gobernadora Hochul Anuncia los Ganadores de la Iniciativa de Revitalización Del Centro Urbano y Del Programa NY Forward en la Región de Mid-Hudson

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Yonkers recibirá 10 millones de dólares como ganador de la novena ronda de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI) en la región del Medio Hudson, y que la aldea de Ellenville y la aldea de Livingston Manor, en el municipio de Rockland, recibirán 4,5 millones de dólares cada una como ganadores de la cuarta ronda del Programa NY Forward en la región del Medio Hudson. Para la Ronda 9 de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano y la Ronda 4 del Programa NY Forward, cada una de las 10 regiones de desarrollo económico del estado recibirá 10 millones de dólares de cada programa, lo que representa un compromiso estatal total de 200 millones de dólares en fondos e inversiones para ayudar a las comunidades a impulsar sus economías transformando sus centros urbanos en barrios vibrantes. Hasta la fecha, las inversiones totales en la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano y NY Forward han alcanzado los 1,400 millones de dólares.

“Los ganadores de los premios de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano de Mid-Hudson y NY Forward son comunidades extraordinarias que han demostrado su compromiso con la ampliación de las oportunidades de vivienda y empleo”, dijo la gobernadora Hochul. “Yonkers, Ellenville y Rockland son centros únicos y dinámicos de actividad económica y cultural. Su proximidad a la ciudad de Nueva York, así como a numerosas maravillas naturales, ofrece a residentes y visitantes una muestra de todo lo que nuestro gran estado tiene para ofrecer”.

Para recibir financiación de los programas DRI o NY Forward, las localidades deben estar certificadas por el Programa de Comunidades Pro-Vivienda de la Gobernadora Hochul, que reconoce y premia a los municipios que trabajan activamente para desarrollar su potencial habitacional y anima a otros a seguir su ejemplo. Tras obtener la certificación, las localidades tienen acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales, incluidos los del DRI y el NY Forward. Desde el lanzamiento del Programa de Comunidades Pro-Vivienda, los fondos otorgados a estas comunidades en todo el estado han apoyado la construcción de hasta 20,000 viviendas adicionales. Hasta la fecha, más de 420 comunidades en todo Nueva York han sido certificadas.

Muchos de los proyectos financiados a través del DRI y el NY Forward apoyan la agenda de asequibilidad de la Gobernadora Hochul. El DRI ha invertido en la creación de más de 5,000 unidades de vivienda, de las cuales más de 2,000 (el 40 %) son viviendas asequibles o para trabajadores. Los programas destinaron 9 millones de dólares a 12 proyectos que ofrecen guarderías asequibles o gratuitas y capacitación para el personal de guarderías. El DRI y NY Forward también han invertido en la creación de parques públicos, arte público —como murales y esculturas— y espacios para el arte, la música y la cultura que ofrecen oportunidades gratuitas de recreación y entretenimiento al aire libre.

Adjudicación de $10 millones para la Iniciativa de Revitalización del Centro de Yonkers

Situada en la orilla este del río Hudson, justo al norte de la ciudad de Nueva York, Yonkers se caracteriza por la innovación y la reinvención, desde sus inicios como potencia industrial hasta su resurgimiento moderno como centro de creatividad y oportunidades económicas. Antiguamente separada del río por zonas industriales y barreras de autopistas, la ciudad comenzó a recuperar su ribera con la recuperación del río Saw Mill, lo que restauró los hábitats naturales y creó nuevos espacios verdes públicos en el corazón del centro. Hoy, las grúas se alzan donde antes se ubicaban las fábricas, mientras que viviendas, negocios y atracciones culturales transforman el horizonte. Empresas emblemáticas como Great Point Studios y su asociación con Lionsgate han contribuido a consolidar a Yonkers como un centro en auge para la producción cinematográfica y audiovisual, lo que le ha valido a la ciudad el apodo de "Hollywood en el Hudson". Los nuevos desarrollos de uso mixto y los espacios públicos ribereños atraen a residentes, visitantes e industrias creativas, al tiempo que amplían las oportunidades de vivienda y apoyan a los negocios locales. A través de su visión DRI, la ciudad reconectará aún más los barrios del centro con el río Hudson mediante un mayor acceso público, calles peatonales y nuevos destinos culturales y recreativos. Gracias a décadas de restauración ambiental, inversión en infraestructura y colaboración comunitaria, Yonkers está completando su transformación en una ciudad ribereña dinámica e inclusiva donde las oportunidades económicas y la calidad de vida siguen creciendo.

Adjudicación NY Forward de $4.5 millones para Ellenville

Enclavado en el pintoresco valle superior de Rondout, entre las montañas Catskill y la cordillera Shawangunk, el pueblo de Ellenville sigue siendo moldeado por la industria y el turismo. Su prosperidad inicial estuvo ligada al canal Delaware y Hudson, mientras que generaciones posteriores recibieron a los visitantes durante la famosa época del Borscht Belt. Hoy, el pueblo canaliza ese legado hacia un centro revitalizado, centrado en las calles Canal, Center y Market, una zona rica en arquitectura histórica, instituciones culturales y con el encanto de un pequeño pueblo que invita a recorrerlo a pie. Shadowland Stages y el emergente Museo Borscht Belt destacan la creciente escena artística y cultural del pueblo. Las inversiones de NY Forward ayudarán a reactivar propiedades vacías, ampliar la vivienda de uso mixto, mejorar los espacios públicos y fortalecer las conexiones con los senderos regionales y las actividades recreativas al aire libre. Con un nuevo impulso económico proveniente de la atención médica, la manufactura, la hostelería y los proyectos de reurbanización cercanos, Ellenville está posicionando su centro como el núcleo comercial y cultural de la región circundante de los tres condados. Guiado por las aportaciones de la comunidad y el compromiso de preservar la asequibilidad y la diversidad, el pueblo trabaja para asegurar que su próxima etapa se base en la resiliencia, la creatividad y el orgullo que siempre han caracterizado a Ellenville.

Adjudicación NY Forward de $4.5 millones para Livingston Manor, Municipio de Rockland

Ubicado en la confluencia de Willowemoc Creek y Little Beaverkill, Livingston Manor, en el Municipio de Rockland, es conocido desde hace mucho tiempo como uno de los lugares de origen de la pesca con mosca estadounidense y una puerta de entrada a la belleza natural de la región. Antaño sustentada por la tala de árboles, el curtido de pieles y la famosa industria turística de las Catskills, la comunidad se ha reinventado en los últimos años como un destino para las artes, la recreación al aire libre y la innovación de las pequeñas empresas. Hoy en día, el corredor peatonal de Main Street de Livingston Manor combina fachadas históricas con boutiques de diseño, galerías, cervecerías artesanales y restaurantes de la granja a la mesa que atraen a visitantes de toda la región. En la última década, más de 38 millones de dólares en inversión pública y privada han impulsado una nueva etapa de revitalización, preservando al mismo tiempo el carácter único de la aldea. Emprendedores locales de todos los ámbitos han transformado espacios que antes estaban vacíos en prósperos negocios que sustentan una economía en crecimiento durante todo el año. A través de NY Forward, Livingston Manor busca aprovechar este impulso invirtiendo en viviendas, infraestructura y espacios públicos que fortalezcan su centro peatonal y fomenten un crecimiento sostenible. Guiado por una sólida participación comunitaria y un profundo respeto por su entorno natural, el municipio de Rockland está preparado para garantizar que la revitalización de Livingston Manor siga siendo creativa, inclusiva y con el inconfundible sello de Catskills.

La ciudad de Yonkers se une a Poughkeepsie, White Plains, Port Jervis, Haverstraw, Peekskill, New Rochelle, Kingston y Middletown como ganadoras del programa DRI para la región del Medio Hudson, mientras que la aldea de Livingston Manor en el municipio de Rockland y la localidad de Ellenville se unen a Nyack, Dobbs Ferry, Highland Falls, Montgomery, Sleepy Hollow, Cornwall y Cornwall-on-Hudson como ganadoras del programa NY Forward para la región del Medio Hudson.

El representante estadounidense George Latimer dijo: “Esta financiación representa un paso significativo hacia la revitalización de la zona costera de la ciudad de Yonkers, garantizando que siga siendo dinámica y accesible. Invertir en esta comunidad creará nuevas oportunidades para las pequeñas empresas, aumentará la oferta de viviendas y fortalecerá las industrias locales. Agradezco el continuo apoyo de la gobernadora Hochul mientras trabajamos juntos para beneficiar a nuestras comunidades en crecimiento”.

El secretario de Estado de Nueva York, Walter T. Mosley, dijo: “En las últimas ocho rondas de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano y tres rondas de NY Forward, hemos constatado que invertir en los centros urbanos genera crecimiento económico y una mejor calidad de vida para los residentes. En esta última ronda de financiación, Yonkers, Ellenville y Livingston Manor tendrán la oportunidad de seleccionar proyectos que impulsarán los cambios que sus residentes necesitan en sus centros urbanos. El futuro se presenta prometedor para estas tres comunidades, ¡y esperamos ver sus visiones convertirse en realidad!”.

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: “Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano y NY Forward siguen ofreciendo resultados concretos en comunidades de la región del Medio Hudson y de todo el estado. Estas inversiones ayudarán a Yonkers, Ellenville y Livingston Manor a impulsar la vivienda, apoyar a las pequeñas empresas, mejorar los espacios públicos y fomentar un crecimiento dinámico en sus centros urbanos que atraiga a residentes y visitantes, e impulse la sostenibilidad económica a largo plazo”.

La comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, dijo: “A través de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano y NY Forward, estamos ayudando a las comunidades de la región del Medio Hudson a convertir visiones locales ambiciosas en un progreso real y duradero. En Yonkers, Ellenville y Livingston Manor, esta inversión de 19 millones de dólares abrirá nuevas oportunidades para crear viviendas, apoyar a las pequeñas empresas y fortalecer centros urbanos dinámicos que conecten a los residentes actuales y futuros con empleos, cultura y el entorno natural. Al vincular estos recursos con nuestro Programa de Comunidades a Favor de la Vivienda, garantizamos que el crecimiento vaya de la mano con la ampliación de la oferta de viviendas y su asequibilidad. Juntos, estos esfuerzos están construyendo comunidades más fuertes y resilientes donde las personas puedan vivir, trabajar y prosperar durante generaciones”.

Las copresidentas del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mid-Hudson, la Dra. Marsha Gordon y la Dra. Kristine Young, dijeron: “Yonkers, Ellenville y Livingston Manor presentaron visiones audaces, impulsadas por la comunidad y arraigadas en su propio carácter y potencial. Ya sea a lo largo de la ribera del Hudson, en el valle de Rondout o en el corazón de las montañas Catskill, estas comunidades están listas para aprovechar el impulso actual y escribir su próximo capítulo de crecimiento. El MHREDC se enorgullece de apoyar su éxito”.

La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: “Me complace enormemente que Yonkers haya recibido 10 millones de dólares a través de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano. Estas inversiones demuestran el compromiso constante del estado de Nueva York con el apoyo a los centros urbanos como motores de crecimiento económico, vivienda y oportunidades. Me enorgullece que la Legislatura Estatal priorice programas como la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano y NY Forward, y agradezco a la gobernadora Hochul su colaboración para brindar estas inversiones cruciales a Yonkers y a los municipios de todo nuestro estado. Felicito a la Villa de Ellenville y a la Aldea de Livingston Manor por recibir los premios de NY Forward, que también contribuirán al fortalecimiento de sus comunidades”.

La senadora estatal Shelley Mayer dijo: “Me complace enormemente que la ciudad de Yonkers haya sido seleccionada para recibir 10 millones de dólares en la novena ronda de la Iniciativa de Revitalización del Centro. Esta inversión ayudará a Yonkers a continuar con la importante labor de fortalecer su centro, apoyar a los negocios locales y crear espacios públicos dinámicos, a la vez que se consolida una mayor conexión con la ribera del río Hudson. Como orgullosa residente de Yonkers, confío en que esta financiación de la Iniciativa de Revitalización del Centro impulsará el desarrollo inteligente del centro de Yonkers y respaldará el papel preponderante de la ciudad en la economía del sur del estado”.

El asambleísta J. Gary Pretlow dijo: “Como miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York en representación de la ciudad de Yonkers, es un honor recibir esta financiación del estado y de la Gobernadora. Agradecemos la decisión de la gobernadora de otorgar a Yonkers la financiación de la Iniciativa de Revitalización del Centro de este año. Gracias, gobernadora Hochul, por su constante dedicación para ayudarnos a crear empleos, viviendas y crecimiento económico para las generaciones venideras. Nuestra hermosa ciudad y nuestras comunidades se transformarán para siempre para major”.

El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, dijo: “Felicitamos a la ciudad de Yonkers y al alcalde Mike Spano por haber sido seleccionados para recibir 10 millones de dólares a través de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano del Estado de Nueva York. Esta inversión representa una magnífica oportunidad para aprovechar el increíble dinamismo de Yonkers mediante la creación de nuevas viviendas, el apoyo a los negocios locales, la mejora de los espacios públicos y la transformación del centro en un lugar aún más vibrante para vivir, trabajar y visitar. Agradecemos a la gobernadora Hochul su continuo apoyo a las comunidades del condado de Westchester y su reconocimiento de que unos centros urbanos prósperos son esenciales para una economía regional fuerte. El condado de Westchester espera seguir colaborando con la ciudad de Yonkers y el Estado de Nueva York para garantizar que esta inversión genere beneficios duraderos”.

El alcalde de Yonkers, Mike Spano, dijo: “La ribera de Yonkers ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores activos de nuestra ciudad, y esta inversión transformadora de 10 millones de dólares del Estado de Nueva York nos ayudará a desarrollar todo su potencial. Una inversión en Yonkers se traduce en una mayor inversión en el Valle del Hudson. Agradecemos a la gobernadora Kathy Hochul y a nuestros socios en el gobierno estatal por reconocer la importancia de revitalizar nuestra ribera, lo que creará nuevas oportunidades de crecimiento económico, mejorará los espacios públicos, aumentará la seguridad y fortalecerá la conexión entre nuestros residentes y el río Hudson”.

El alcalde de Ellenville, Evan Trent, dijo: “Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados como beneficiarios del programa NY Forward y expresamos nuestro profundo agradecimiento a la gobernadora Kathy Hochul, a Empire State Development y al Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mid-Hudson por su confianza en el futuro de Ellenville. Esta inversión consolidará el crecimiento orgánico que Ellenville ha experimentado e impulsará proyectos transformadores. Nos entusiasma colaborar con nuestros socios comunitarios, residentes y empresas para aprovechar esta oportunidad, fortalecer nuestro centro urbano, apoyar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de todos los que consideran a Ellenville su hogar”.

El supervisor del municipio de Rockland, Robert Eggleton, dijo: “Como funcionario local y servidor público, agradecemos enormemente su apoyo. Nos entusiasma que la aldea de Livingston Manor, perteneciente al municipio de Rockland, haya sido seleccionada para recibir la subvención del programa NY Forward para la región del Medio Hudson. Este premio impulsará nuestra iniciativa comercial en el centro de la ciudad, fortaleciendo al mismo tiempo nuestra próspera comunidad, un lugar para visitar, disfrutar y establecerse. Gracias, gobernadora Hochul y Consejo Regional de Desarrollo Económico, por sus continuos esfuerzos para apoyar nuestra visión de crear una comunidad sostenible y transitable a pie”.

La ejecutiva del condado de Ulster, Jen Metzger, dijo: “El premio NY Forward representa una inversión verdaderamente transformadora en una comunidad que se ha caracterizado durante mucho tiempo por su resiliencia, creatividad y orgullo, desde sus raíces industriales y su legado en la región del Borscht Belt hasta el vibrante renacimiento artístico y cultural que vemos hoy. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul su compromiso con el desarrollo de los pequeños centros urbanos de todo el estado de Nueva York y por reconocer el enorme potencial de Ellenville, un lugar verdaderamente único y especial”. También quiero agradecer al Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mid-Hudson por creer en el plan de esta comunidad y en las personas que lo impulsaron. Esta inversión de 4,5 millones de dólares permitirá a Ellenville ampliar la oferta de viviendas, consolidar su base artística y cultural, mejorar los espacios públicos y apoyar la economía local. Contribuirá a garantizar que la próxima etapa de Ellenville honre su historia, abrace su diversidad y cree nuevas oportunidades para familias, trabajadores y empresas. Me siento sumamente orgulloso de esta comunidad y muy entusiasmado con lo que está por venir.

Yonkers, Ellenville y Livingston Manor, en el municipio de Rockland, comenzarán ahora el proceso de desarrollo de un Plan Estratégico de Inversión para revitalizar sus centros urbanos. Un Comité de Planificación Local, integrado por representantes municipales, líderes comunitarios y otras partes interesadas, liderará la iniciativa, con el apoyo de un equipo de expertos del sector privado y planificadores estatales. El Plan Estratégico de Inversión guiará la inversión de los fondos de las subvenciones DRI y NY Forward en proyectos de revitalización listos para su implementación y promoverá la visión de la comunidad para su centro urbano, de modo que pueda aprovechar y ampliar la inversión estatal.

El Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mid-Hudson llevó a cabo un proceso de revisión exhaustivo y competitivo de las propuestas presentadas por comunidades de toda la región y consideró todos los criterios antes de recomendar a estas comunidades como candidatas.

Acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos

La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos se creó en 2016 para acelerar y ampliar la revitalización de los centros urbanos y barrios de las diez regiones del estado, con el fin de que sirvan como centros de actividad y catalizadores de la inversión. Está liderada por el Departamento de Estado con la asistencia de Empire State Development, Homes and Community en colaboración con NYSERDA, la Iniciativa de Renovación Urbana (DRI, por sus siglas en inglés) representa una estrategia innovadora e inédita de "planificar y luego actuar" que combina la planificación estratégica con la implementación inmediata, dando como resultado centros urbanos compactos y transitables, un elemento clave para ayudar al estado de Nueva York a reconstruir su economía tras los efectos de la pandemia de COVID-19, así como para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos del estado mediante la promoción del uso del transporte público y la reducción de la dependencia de los vehículos privados. A través de nueve rondas, la DRI habrá otorgado un total de mil millones de dólares a 99 comunidades en todas las regiones del estado. Como parte del Presupuesto Promulgado para el Año Fiscal 2027, la Gobernadora Hochul ha asegurado otros 100 millones de dólares para el programa.

Acerca del Programa NY Forward

Anunciado por primera vez como parte del Presupuesto 2022, la Gobernadora Hochul creó el programa NY Forward para aprovechar el impulso generado por la DRI. El programa trabaja en conjunto con la DRI para acelerar y expandir la revitalización de los centros urbanos más pequeños y rurales en todo el estado, de modo que todas las comunidades puedan beneficiarse de los esfuerzos de revitalización del estado, independientemente de su tamaño. Características, necesidades y desafíos.

Las comunidades participantes en NY Forward cuentan con el apoyo de un consultor de planificación profesional y un equipo de expertos de agencias estatales —liderado por el DOS— para elaborar un Plan de Inversión Estratégica que incluya una serie de proyectos transformadores, complementarios y de fácil implementación. Los proyectos de NY Forward se ajustan a la escala de cada comunidad; pueden abarcar la renovación y reurbanización de edificios, nuevas construcciones, la creación o mejora de espacios públicos y otras iniciativas que realcen los atributos culturales e históricos distintivos del encanto de pueblo pequeño característico de estos municipios. A lo largo de cuatro rondas, el programa NY Forward habrá destinado un total de 340 millones de dólares a 77 comunidades de todas las regiones del estado. Como parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2027, la gobernadora Hochul ha asegurado otros 100 millones de dólares para el programa.