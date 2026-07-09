„Vermögen ist kein Zufall“ von Ferhat Kacmaz erreicht die SPIEGEL-Bestsellerliste

Ferhat Kacmaz mit seinem SPIEGEL-Bestseller „Vermögen ist kein Zufall“ Buchcover: „Vermögen ist kein Zufall“ von Ferhat Kacmaz — SPIEGEL-Bestseller

Nur einen Monat nach Erscheinen schafft das Wohlstandsbuch von Ferhat Kacmaz den Sprung auf die renommierteste Bestsellerliste des deutschsprachigen Raums.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 9, 2026 / EINPresswire.com / -- DUBAI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE — 9. Juli 2026 — Der deutsche Unternehmer, Investor und Autor Ferhat Kacmaz ist offiziell SPIEGEL-Bestseller-Autor. Sein Buch „Vermögen ist kein Zufall“ (Remote Verlag) hat es auf die aktuelle SPIEGEL-Bestsellerliste geschafft — nur rund einen Monat nach dem Erscheinen am 9. Juni 2026.Die SPIEGEL-Bestsellerliste gilt als die wichtigste Auszeichnung des deutschsprachigen Buchmarkts. Wer sie erreicht, gehört zu einem kleinen Kreis von Autoren, deren Bücher sich nachweislich gegen tausende Neuerscheinungen durchgesetzt haben. Für Kacmaz ist es der vorläufige Höhepunkt eines bemerkenswerten Laufs: Bereits kurz nach dem Launch hatte „Vermögen ist kein Zufall“ in drei Kategorien Platz 1 der Amazon-Bestsellercharts erreicht.„Ich habe dieses Buch für die Menschen geschrieben, denen niemand erklärt hat, wie Geld wirklich funktioniert — so wie mir damals“, sagt Kacmaz. „Dass es jetzt auf der SPIEGEL-Bestsellerliste steht, zeigt mir vor allem eines: Das Thema trifft einen Nerv. Die Leute wollen keine Floskeln mehr, sie wollen verstehen, wie Vermögen wirklich entsteht.“„Vermögen ist kein Zufall“ ist kein klassischer Ratgeber über schnelles Geld. Es ist ein persönliches, direktes und praxisnahes Buch über die Denkweise, Systeme und Entscheidungen, die langfristigen Wohlstand möglich machen. Kacmaz verbindet darin seine eigene Geschichte — vom Aufwachsen in Bielefeld über Unternehmertum in verschiedenen Branchen bis zu seinem heutigen Lebensmittelpunkt Dubai — mit den Prinzipien, die seinen Weg geprägt haben: Geldpsychologie, Cashflow, Unternehmerdenken und die Fähigkeit, sich aus alten Mustern zu lösen.Der Erfolg des Buches fällt in eine Zeit, in der Finanzbildung im deutschsprachigen Raum so stark nachgefragt ist wie nie. Kacmaz' These: Viele Menschen lernen früh, zu funktionieren und Regeln zu befolgen — aber kaum jemand lernt, wie Geld, Vermögen und unternehmerische Entscheidungen wirklich funktionieren. Genau diese Lücke schließt das Buch — klar, verständlich und ohne den üblichen Coaching-Sprech.Der Remote Verlag stattet die Neuauflagen ab sofort mit dem offiziellen SPIEGEL-Bestseller-Siegel aus; die aktualisierten Ausgaben werden schrittweise bei allen Händlern sichtbar.Über den AutorFerhat Kacmaz, geboren 1979 in Bielefeld, ist Unternehmer, Investor und SPIEGEL-Bestseller-Autor. Sein englischsprachiges Buch „Designing Wealth“ wurde international zum Bestseller, „Vermögen ist kein Zufall“ erreichte die SPIEGEL-Bestsellerliste sowie Platz 1 in drei Amazon-Kategorien. Kacmaz wurde unter anderem in Forbes, GQ, Daily Mail, LA Weekly, Gulf Today und The National News porträtiert. 2025 und 2026 wurde er als Top Experte ausgezeichnet sowie in die Top 100 Coaches & Berater aufgenommen; CIO Views nahm ihn 2026 zudem in die Liste der Top 10 Tech Innovators auf. Er lebt und arbeitet in Dubai.Über das BuchTitel: Vermögen ist kein ZufallAutor: Ferhat KacmazVerlag: Remote VerlagErscheinungsdatum: 9. Juni 2026Auszeichnung: SPIEGEL-BestsellerSprache: DeutschBestellung: https://www.remote-verlag.de/products/vermogen-ist-kein-zufall Pressekontakt:Ferhat KacmazE-Mail: info@ferhatkacmaz.comWebsite: https://www.ferhatkacmaz.com

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