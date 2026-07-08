La Fiscal General James Pide a los Neoyorquinos Precaución al Donar Para las Víctimas del Terremoto en Venezuela
NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ofreció hoy orientación a los neoyorquinos que deseen apoyar las labores de ayuda tras el devastador terremoto ocurrido en Venezuela. La Fiscal General James advierte a los neoyorquinos que tengan cuidado con las organizaciones benéficas fraudulentas que podrían aprovecharse, así como con personas malintencionadas que se hacen pasar por representantes de dichas organizaciones. Asimismo, la Fiscal General James exhorta a todos a asegurarse de que sus donaciones se destinen a organizaciones y esfuerzos benéficos legítimos.
“Siento un profundo dolor por todos los afectados por este devastador terremoto en Venezuela y por sus familias y seres queridos aquí en Nueva York”, dijo La Fiscal General James. “Mientras los neoyorquinos buscan apoyar los esfuerzos de ayuda, les pido que tengan cuidado con las organizaciones benéficas falsas que se aprovechan de su generosidad y se aseguren de donar a organizaciones y grupos confiables. Animo a cualquier persona que tenga problemas al realizar una donación a que se ponga en contacto con mi oficina”.
Las organizaciones fraudulentas pueden intentar aprovecharse de las buenas intenciones de los neoyorquinos, especialmente después de desastres naturales.
Dado el gran impacto del terremoto en Venezuela, es fundamental que los neoyorquinos estén informados al buscar ayudar a quienes lo necesitan. La Fiscal General James ofrece los siguientes consejos para garantizar que las donaciones sean seguras y efectivas:
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¿Recibió una solicitud por correo electrónico? Averigüe quién está solicitando. Si recibe una solicitud por correo electrónico, averigüe quién está detrás de esa dirección de correo. Comuníquese con la organización benéfica mencionada en el mensaje o visite su sitio web para verificar si el correo realmente proviene de dicha organización. No proporcione información personal ni el número de su tarjeta de crédito en respuesta a una solicitud por correo electrónico a menos que haya verificado la autenticidad de la organización benéfica.
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Tenga cuidado al realizar donaciones a través de redes sociales u otros sitios de recaudación de fondos. Antes de donar por estos medios, investigue la identidad del organizador de la recaudación y plantee las mismas preguntas que haría a una organización benéfica. Es posible que las plataformas en línea que alojan a grupos o particulares que solicitan fondos para diversas causas no verifiquen exhaustivamente a quienes utilizan sus servicios. Los donantes deberían contribuir únicamente a campañas organizadas dirigidas por personas conocidas. Asimismo, conviene examinar detenidamente la sección de preguntas frecuentes y los términos y condiciones del sitio para conocer las comisiones aplicables. Por otra parte, no asuma que las organizaciones benéficas recomendadas en redes sociales, blogs u otros sitios web han sido verificadas previamente; investigue usted mismo a la organización para confirmar que está al tanto de la campaña y que ha autorizado expresamente el uso de su nombre o logotipo. Si es posible, suscríbase para saber cómo el organizador de la campaña está utilizando los fondos.
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Infórmese antes de donar. Done a organizaciones benéficas que conozca y revise detenidamente la información sobre la organización antes de hacer su aporte. Consulte sitios web como Disaster Philanthropy para averiguar qué organizaciones están en primera línea de ayuda. La mayoría de las organizaciones benéficas están obligadas a registrarse y presentar informes financieros ante la Oficina de Organizaciones Benéficas de la Oficina del Fiscal General (OAG en inglés) si solicitan contribuciones a los neoyorquinos. Consulte el sitio web de la OAG para ver los informes financieros de las organizaciones o solicite dichos informes directamente a la organización.
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Pregunte cómo se utilizará su donación. Averigüe de qué manera la organización benéfica planea utilizar su donación, incluyendo los servicios y las personas que apoyará. Vaya más allá de conocer simplemente la causa: infórmese sobre qué organización o entidad recibirá el dinero y qué programas lleva a cabo o qué servicios presta. Averigüe qué proporción del presupuesto de la organización se destina a su misión. Todas las organizaciones benéficas tienen gastos administrativos, pero tenga cuidado si estos costos superan la cantidad destinada a la ayuda propiamente dicha.
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Investigue bien a las organizaciones recién formadas. A menudo, después de una tragedia, surgen nuevas organizaciones para atender las necesidades de la comunidad. Aunque la mayoría tiene buenas intenciones y algunas pueden ofrecer ayuda innovadora, algunas podrían no tener la experiencia o infraestructura para cumplir sus promesas, y algunas podrían resultar ser estafas.
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Tenga cuidado antes de enviar una donación por mensaje de texto. Verifique el sitio web de la organización benéfica o llámela para confirmar que autoriza las donaciones por mensaje de texto.
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No entregue dinero en efectivo. Haga su donación directamente a la organización, ya sea mediante un cheque a nombre de la organización o a través de su sitio web.
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Tenga cuidado con la información personal. Tengan cuidado antes de dar información de tarjetas de crédito o datos personales por teléfono, mensaje de texto o internet. En todos los casos, asegúrese de conocer la organización a la que proporciona dicha información y verifique que la campaña de recaudación de fondos sea legítima.
- Reporte organizaciones sospechosas. Si cree que una organización está tergiversando su labor o que se está cometiendo un fraude de recaudación de fondos o caridad, por favor presente una queja ante la Oficina de Caridades (Charities Bureau), o llame al 212-416-8401.
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