La Fiscal General James Pide a los Neoyorquinos Precaución al Donar Para las Víctimas del Terremoto en Venezuela

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ofreció hoy orientación a los neoyorquinos que deseen apoyar las labores de ayuda tras el devastador terremoto ocurrido en Venezuela. La Fiscal General James advierte a los neoyorquinos que tengan cuidado con las organizaciones benéficas fraudulentas que podrían aprovecharse, así como con personas malintencionadas que se hacen pasar por representantes de dichas organizaciones. Asimismo, la Fiscal General James exhorta a todos a asegurarse de que sus donaciones se destinen a organizaciones y esfuerzos benéficos legítimos.

“Siento un profundo dolor por todos los afectados por este devastador terremoto en Venezuela y por sus familias y seres queridos aquí en Nueva York”, dijo La Fiscal General James. “Mientras los neoyorquinos buscan apoyar los esfuerzos de ayuda, les pido que tengan cuidado con las organizaciones benéficas falsas que se aprovechan de su generosidad y se aseguren de donar a organizaciones y grupos confiables. Animo a cualquier persona que tenga problemas al realizar una donación a que se ponga en contacto con mi oficina”.

Las organizaciones fraudulentas pueden intentar aprovecharse de las buenas intenciones de los neoyorquinos, especialmente después de desastres naturales.

Dado el gran impacto del terremoto en Venezuela, es fundamental que los neoyorquinos estén informados al buscar ayudar a quienes lo necesitan. La Fiscal General James ofrece los siguientes consejos para garantizar que las donaciones sean seguras y efectivas: