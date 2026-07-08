FlyBIS, Leadin, Magnani e Fazan Lançam Air Mobility Alliance para Desenvolvimento de Soluções de Mobilidade Aérea.
Empresas unem competências para desenvolver infraestrutura, energia e operações que impulsionarão a Mobilidade Aérea Avançada no Sul do Brasil.
PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL, July 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- FlyBIS Air Mobility, Leadin Aviation Consulting, Magnani e Fazan Infraestrutura Aeronáutica, anunciaram a criação de uma colaboração estratégica para o desenvolvimento de soluções integradas de Mobilidade Aérea Avançada (Advanced Air Mobility – AAM) no Brasil. A iniciativa reúne competências complementares para apoiar a implantação de operações com aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL), infraestrutura de vertiportos e sistemas energéticos associados.
A colaboração tem como objetivo desenvolver estudos de demanda, viabilidade operacional e econômica, planejamento estratégico e de negócios, infraestrutura aeronáutica, soluções energéticas e processos de certificação necessários para viabilizar a futura implementação de redes de vertiportos e operações de mobilidade aérea avançada.
Estrutura da colaboração
A FlyBIS atuará como líder da iniciativa, responsável pela governança da cooperação, desenvolvimento do modelo operacional, estruturação como operador aéreo, relacionamento com a fabricante das aeronaves eVTOL e desenvolvimento de softwares específicos.
A Leadin será responsável pela estruturação estratégica do negócio, planejamento da rede de vertiportos, análise de demanda, modelagem da infraestrutura, relacionamento institucional e suporte estratégico junto às autoridades e stakeholders do setor.
A Magnani liderará os aspectos energéticos do projeto, incluindo estudos de viabilidade elétrica, arquitetura energética, sistemas de carregamento, armazenamento de energia, integração com concessionárias e desenvolvimento de modelos técnico-econômicos.
A Fazan Infraestrutura assumirá as atividades relacionadas ao projeto executivo dos vertiportos, análise de segurança operacional, licenciamento, supervisão das obras e suporte aos processos de certificação junto aos órgãos competentes.
Uma Visão Integrada para o Futuro da Mobilidade Aérea
Segundo as empresas participantes, a Air Mobility Alliance nasce com o propósito de acelerar a implantação da Mobilidade Aérea Avançada no Brasil por meio da integração entre operação aérea, infraestrutura, energia e tecnologia. Sob a coordenação da FlyBIS, atuando como integradora do ecossistema, a iniciativa reúne competências complementares para desenvolver soluções completas, sustentáveis e alinhadas às melhores práticas internacionais, contribuindo para posicionar o Sul do Brasil entre os líderes globais da nova era da mobilidade aérea.
Sobre a FlyBIS Air Mobility
A FlyBIS Air Mobility é uma empresa de mobilidade aérea avançada estruturada para atuar como futura operadora e desenvolvedora do ecossistema de Mobilidade Aérea Avançada (AAM), com foco na implantação e operação de aeronaves eVTOL. A FlyBIS possui uma Carta de Intenção (LOI) assinada com a Eve Air Mobility, empresa controlada pelo grupo Embraer, para aquisição de até 40 aeronaves Eve-100.
Com início das operações previsto para 2028, a FlyBIS reúne décadas de experiência em aviação, e irá contribuir para a transição rumo a um modelo de transporte aéreo mais sustentável e tecnologicamente avançado. www.flybis.com.br
Sobre a Leadin
A Leadin é especializada em aviação, infraestrutura aeroportuária e Mobilidade Aérea Avançada (AAM), atuando na estruturação estratégica, técnica, operacional e econômico-financeira de projetos aeroportuários e de novas soluções de mobilidade aérea inovadoras e sustentáveis. www.leadinaviation.com
Sobre a Magnani
A Magnani atua no desenvolvimento de soluções energéticas e infraestrutura elétrica, integrando projetos de geração, armazenamento, distribuição e gestão inteligente de energia para empreendimentos de alta complexidade. Com experiência em arquitetura energética, sistemas de carregamento e soluções para a transição energética, contribui para a implantação de ecossistemas inovadores e sustentáveis. www.magnani.com.br
Sobre a Fazan Infraestrutura
A Fazan Infraestrutura é especializada em engenharia, desenvolvimento de infraestrutura, licenciamento, certificações e gestão de projetos, com experiência em planejamento, construção e certificação de aeródromos e heliportos.
Contato para imprensa: FlyBIS Air Mobility
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www.flybis.com.br
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