Welligence Energy Analytics se une a la Venezuela Energy Week como su Socio de Inteligencia Estratégica

CARACAS, VENEZUELA, July 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- Welligence Energy Analytics, líder del sector en inteligencia y análisis global del sector upstream, se ha unido a la Venezuela Energy Week (VEW) 2026 como socio oficial de inteligencia estratégica. Esta colaboración supone una importante incorporación a la creciente lista de líderes mundiales del sector que participan en el evento y consolida a este como la principal plataforma de diálogo, inversión y oportunidades en uno de los mercados energéticos más seguidos del mundo.

A medida que Venezuela sigue resurgiendo como actor estratégico en los mercados energéticos mundiales, el acceso a información de mercado fiable, independiente y basada en datos nunca ha sido tan crucial. La participación de Welligence aportará un nuevo nivel de rigor analítico a los debates en torno a la inversión en el sector upstream, el crecimiento de la producción, las oportunidades de concesión de licencias, la competitividad regional y las perspectivas de mercado a largo plazo.

Fundada en 2017 y con sede en Houston, Welligence se ha consolidado rápidamente como una plataforma líder de inteligencia energética, prestando servicio a las principales empresas energéticas, petroleras nacionales, instituciones financieras e inversores de todo el mundo. Combinando análisis avanzados, previsiones basadas en inteligencia artificial, investigación a nivel de activos y datos de mercado propios, la empresa se ha convertido en una fuente fiable de información sobre los mercados mundiales de exploración y producción, GNL y transición energética. Bajo el liderazgo de su director ejecutivo, Ross Lubetkin, Welligence ha ampliado su presencia global a varios continentes y ha obtenido más de 40 millones de dólares en inversiones para su crecimiento, consolidando su reputación como una de las entidades de investigación independientes más influyentes del sector.

Esta colaboración se produce en un momento en que el sector energético de Venezuela entra en una nueva fase de oportunidades. A medida que las empresas internacionales reevalúan las oportunidades en toda América Latina y los gobiernos buscan equilibrar la seguridad energética, la atracción de inversiones y el crecimiento económico, la necesidad de un análisis de mercado objetivo ha cobrado cada vez más importancia. La experiencia de Welligence contribuirá a elevar el debate más allá de los titulares, proporcionando a las partes interesadas la información necesaria para tomar decisiones estratégicas fundamentadas.

«A medida que sigue creciendo el interés por el vasto potencial de recursos del país, VEW debe ser una plataforma en la que las decisiones se basen en datos, análisis y conocimientos del mercado de la máxima calidad disponibles. Welligence se ha labrado una reputación mundial precisamente por ofrecer eso. Su participación refuerza el nivel del diálogo que tiene lugar en el evento y subraya nuestro compromiso de reunir a las voces más influyentes del sector mientras Venezuela traza su próximo capítulo», afirmó James Chester, director ejecutivo de ECP.

A través de esta colaboración, Welligence aportará perspectivas fundamentales sobre la dinámica del mercado, las tendencias de inversión y las fuerzas más amplias que configuran el desarrollo energético en toda América Latina. Se espera que la presencia de la empresa despierte un mayor interés entre inversores, operadores, empresas de servicios y responsables políticos que busquen comprender en mayor profundidad tanto las oportunidades de Venezuela como el cambiante panorama energético mundial.

«Venezuela sigue siendo uno de los mercados energéticos más trascendentales del mundo, con un enorme potencial de recursos y una importancia estratégica significativa para el suministro regional y mundial», afirmó Lubetkin. «Nos complace asociarnos con VEW en un momento en el que las partes interesadas del sector se centran cada vez más en comprender la trayectoria futura del país. VEW será un foro importante para el debate informado, la colaboración y la inversión, y esperamos compartir nuestras perspectivas con los responsables de la toma de decisiones de toda la cadena de valor energética».

La incorporación de Welligence refuerza aún más la posición de VEW como plataforma líder para el diálogo de alto nivel sobre el futuro del sector energético venezolano. Al reunir a proveedores de información de primer nivel, ejecutivos del sector, líderes gubernamentales e inversores, el evento fomentará las conexiones, las perspectivas y el impulso necesarios para dar paso a la siguiente fase de crecimiento en uno de los mercados energéticos más importantes del hemisferio occidental.



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