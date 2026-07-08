Congo Energy & Investment Forum 2027: positionner Brazzaville comme un hub mondial des transactions énergétiques

BRAZZAVILLE, CONGO-BRAZZAVILLE, July 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- La République du Congo accueillera la deuxième édition du Congo Energy & Investment Forum (CEIF) du 1er au 3 juin 2027 au Centre international de conférences de Kintélé, sous le haut patronage du ministère des Hydrocarbures, dirigé par le nouveau ministre Stev Simplice Onanga. Organisé par Energy Capital & Power, le forum réunira des investisseurs mondiaux, des développeurs de projets et des décideurs afin d’accélérer les investissements dans l’ensemble du secteur énergétique du pays.

L’événement devrait attirer la participation d’institutions internationales et régionales de premier plan, notamment l’OPEP et l’Organisation africaine des producteurs de pétrole, ainsi que des ministres de l’énergie de tout le continent africain. Des délégations d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et des Amériques, ainsi que des compagnies pétrolières nationales et internationales, des financiers et des fournisseurs de technologies seront représentées, positionnant le CEIF comme une plateforme clé de coopération énergétique transfrontalière et de conclusion d’accords.

En tant que l’un des producteurs de pétrole établis d’Afrique subsaharienne et exportateur émergent de gaz, la République du Congo poursuit l’expansion de ses activités en amont et de monétisation du gaz. La croissance est portée par des développements tels que les actifs Moho Nord et Marine XX de TotalEnergies, ainsi que par les activités continues de Trident Energy et Perenco sur des champs matures. Parallèlement, le déploiement progressif du projet Congo LNG d’Eni, qui vise jusqu’à 3 millions de tonnes de GNL par an, renforce la position du pays sur les marchés mondiaux du gaz.

Aux côtés des opérateurs internationaux, la société nationale des pétroles du Congo (SNPC), sous la direction de son directeur général Maixent Raoul Ominga, avance sur des permis en eaux profondes tels que Nzombo, se positionnant de plus en plus comme opérateur commercial et partenaire stratégique dans des développements clés, notamment la réhabilitation de champs matures et de nouvelles opportunités liées au GNL.

Un axe central du CEIF 2027 sera le renforcement du contenu local et de la création de valeur sur le territoire, une priorité clé du ministre Onanga. Avec le soutien de l’African Energy Chamber, le forum mettra en avant les politiques et initiatives visant à accroître la participation des entreprises congolaises, renforcer les compétences de la main-d’œuvre locale et favoriser le transfert de technologies. Les discussions exploreront la manière dont les opérateurs internationaux et les fournisseurs de services peuvent collaborer avec les entreprises locales afin que les investissements génèrent des bénéfices économiques durables et une croissance industrielle soutenue.

La République du Congo continue d’améliorer son cadre d’investissement à travers des réformes réglementaires soutenues par le ministère et la SNPC, notamment la mise en œuvre d’un plan directeur du gaz, la création d’une compagnie nationale du gaz et un nouveau code gazier visant à commercialiser les ressources non exploitées et à réduire le torchage. Ces efforts sont complétés par des développements en aval et d’infrastructures, incluant la modernisation des raffineries, des projets pétrochimiques et l’expansion des capacités de production d’électricité à partir du gaz.

Avec une participation attendue de plus de 40 pays, plusieurs centaines d’entreprises et plus de 3 000 délégués, le CEIF 2027 proposera des sessions stratégiques, des ateliers techniques et des opportunités de réseautage de haut niveau. Le forum est appelé à jouer un rôle central dans la facilitation des partenariats, la promotion des investissements et le renforcement de la position de la République du Congo comme destination énergétique compétitive.

Pour plus d’informations : www.congoenergyinvestment.com

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