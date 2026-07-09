ATMOSPHERE CORE INAUGURE SA PREMIÈRE ADRESSE EUROPÉENNE LE 16 JUILLET

Le groupe hôtelier de luxe implanté aux Maldives pose ses valises en Europe pour la première fois avec un monastère du XVIIIe siècle transformé en destination d'exception au cœur du Piémont classé à l'UNESCO

Des Maldives au Piémont : un monastère du XVIIIe transformé en hôtel de luxe, première adresse européenne du groupe

Le projet Borgo Monchiero combine parfaitement la philosophie d'hospitalité 'Joy of Giving', partagée par toutes les propriétés d'Atmosphere Core” — déclare Salil Panigrahi, cofondateur et directeur général d'Atmosphere Core

LANGHE, ITALY, July 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Niché au cœur des collines envoûtantes des Langhe, dans la province de Cuneo en Piémont, BORGO MONCHIERO HERITAGE by Atmosphere redonne vie à un ancien monastère du XVIIIe siècle. Grâce à un projet de restauration minutieux, l'ancien complexe monastique, qui ouvrira officiellement ses portes le 16 juillet 2026, se transforme en une résidence de charme à vocation internationale.Le projet marque la renaissance d'un village historique devenu destination d'excellence, où design, art, bien-être et gastronomie s'harmonisent parfaitement avec l'identité authentique du terroir.Un projet porté par la passion du patrimoineNé de la vision commune de ses propriétaires Franco Giampetruzzi et Gian Maria Debenedetti et guidé par la philosophie « Where Every Stone Holds a Story » (Chaque pierre raconte une histoire), Borgo Monchiero représente la deuxième propriété historique de la collection HERITAGE BY ATMOSPHERE d' Atmosphere Core , groupe hôtelier international déjà établi aux Maldives et désormais en pleine expansion mondiale. Avec cette propriété, la société marque également son entrée sur le marché européen.« L'ouverture officielle de Borgo Monchiero marque l'accomplissement d'un rêve partagé, né du désir de redonner vie à un village presque oublié auquel nous sommes profondément liés par nos souvenirs d'enfance et notre passion pour cette terre extraordinaire », déclarent les propriétaires Franco Giampetruzzi et Gian Maria Debenedetti. « Avec le village renaît également son patrimoine artistique lié à la peinture et à la musique, ainsi que des espaces sacrés qui ont traversé le temps. Aujourd'hui, ces éléments s'entremêlent avec une offre hôtelière raffinée, grâce à un ambitieux projet de restauration mené sous la supervision de la Surintendance archéologie, beaux-arts et paysage. »« Le projet Borgo Monchiero combine parfaitement la philosophie d'hospitalité 'Joy of Giving', partagée par toutes les propriétés d'Atmosphere Core, avec la promesse de la collection Heritage by Atmosphere : insuffler une nouvelle vie à des lieux extraordinaires en respectant leur identité », déclare Salil Panigrahi, cofondateur et directeur général d'Atmosphere Core. « Son ouverture est un moment particulièrement significatif pour nous : notre longue expérience en hôtellerie internationale nous a conduits à établir d'importantes collaborations avec des entreprises européennes et des marques italiennes prestigieuses, aboutissant aujourd'hui au lancement de notre première destination en Europe. »25 chambres et suites entre monastère et villaLa propriété compte 25 chambres et suites réparties entre le Monastère historique et la Villa. Dans le Monastère, d'anciennes cellules monastiques ont été transformées en espaces élégants préservant matériaux d'origine et détails historiques, enrichis de conforts modernes.Dans la Villa, les chambres reflètent une élégance résidentielle et aristocratique. L'offre est complétée par la Chambre du Prieur, appartement spacieux avec pièces communicantes, idéal pour familles ou petits groupes.Une gastronomie d'exception signée par un chef étoilé MichelinL'expérience gastronomique est confiée au chef exécutif Giorgio Servetto, ancien chef des restaurants Nove (étoile Michelin 2021-2022) et Vignamare (étoile verte Michelin 2023 ; étoile Michelin 2024-2025).Sa cuisine allie créativité contemporaine et profond respect de la tradition piémontaise, sublimant l'excellence des Langhe et la qualité des produits de saison. Dans le restaurant aménagé au sein de l'ancien monastère, les plats emblématiques du terroir sont accompagnés d'une carte des vins d'exception. L'expérience culinaire se prolonge avec des dîners privés et dégustations immersives dans les espaces les plus évocateurs du village. À ses côtés, on retrouve le chef résident Alessandro Di Giacomo, qui collabore depuis longtemps avec le chef Servetto.Un sanctuaire de bien-être et d'artL'espace bien-être offre une piscine panoramique surplombant les collines, une citerne d'eau chauffée aux voûtes ancestrales, un sauna, un espace détente et une douche sensorielle.Le village abrite également une riche collection d'œuvres d'artistes piémontais du XXe siècle qui ont fait des Langhe leur muse, dont Eso Peluzzi et Claudio Bonichi. Une chapelle désacralisée transformée en musée élégant et l'atelier d'Eso Peluzzi sont ouverts aux visiteurs sur rendez-vous, préservant l'âme la plus authentique de Borgo Monchiero.Un cadre d'exception pour mariages et événements privésBorgo Monchiero Heritage se présente comme un lieu exceptionnel pour mariages exclusifs. Le Santuario della Madonna del Rosario, cœur spirituel du complexe datant de 1752, offre un cadre intime pour cérémonies religieuses, tandis que la chapelle désacralisée est idéale pour célébrations symboliques ou civiles. Les espaces extérieurs — terrasses panoramiques, jardins, piscine à débordement — offrent une vue imprenable sur les collines des Langhe. La privatisation complète de la propriété permet de créer un événement entièrement personnalisé.Des expériences sur-mesure au cœur des LangheLes clients bénéficient de services personnalisés dès l'arrivée, avec un Heritage Host dédié les accueillant directement à l'aéroport. Certains séjours incluent le Heritage Experience Plan : parcours gastronomique avec petit-déjeuner gourmet, afternoon tea et dîner au restaurant du Borgo, dégustations de vins premium, visites de vignobles et caves historiques, high tea exclusif avec vue panoramique.Pour enrichir le séjour, un large éventail d'expériences est proposé : itinéraires artistiques, promenades nature, circuits en voiture vintage ou Vespa, chasse à la truffe, excursions vers la côte ligure ou les montagnes piémontaises.Plus d’informations : https://borgomonchiero-atmosphere.com/en

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