Saudi lenders evolve beyond traditional lending as Vision 2030 advances
Oxford Business Group and BSF report assesses how evolving banking models support capital formation and long-term growth in Saudi Arabia
The publication, titled Saudi Banking: Investing in a Transforming Sector, has been produced by Oxford Business Group (OBG) in partnership with BSF. It examines how structural financing demand, financial sector development and capital market expansion are shaping the sector’s growth trajectory, and considers the evolving role of banks in enabling capital formation and investment delivery under Vision 2030.
The report analyses how strong macroeconomic fundamentals, resilient profitability and capital resilience, together with a stable regulatory environment, are reinforcing Saudi Arabia’s position as one of the region’s most dynamic banking markets. It highlights how investment in key sectors is generating deeper financing needs and enabling banks to play a broader role in the economy.
As diversification advances, banks are playing a central role in mobilising capital and widening access to finance. The report explores how syndicated lending, project finance and capital markets participation are supporting large-scale project delivery, while broader access to funding is strengthening SME participation and housing finance.
The publication also assesses how banking business models are evolving beyond traditional balance-sheet lending towards more integrated and fee-driven approaches. It underscores the growing importance of transaction banking, treasury solutions and capital markets advisory, as well as cross-selling and integrated product suites, in supporting profitability, client retention and earnings resilience.
Digital infrastructure and the adoption of AI and data-driven tools are another area of focus. The analysis shows how investments in technology are enhancing scalability, operational efficiency and customer engagement, enabling banks to position themselves as broader financial services platforms with more diversified income streams.
The report features a case study on consumer finance platform J-B, as well as interviews with C-suite executives from the group, including Bader AlSalloom, BSF CEO. Their perspectives offer insights into the Kingdom’s evolving banking landscape, including the sector’s role in supporting economic diversification, attracting investment and enabling long-term growth under Vision 2030.
Commenting ahead of the launch, AlSalloom said, “Saudi Arabia’s economic transformation is reshaping the investment landscape and creating new opportunities across key sectors.” “As the Kingdom advances its Vision 2030 ambitions, financial institutions have an important role to play in facilitating growth, supporting private sector development and enabling long-term value creation,” he added.
Looking ahead, the report notes that banking sector development is becoming more closely intertwined with Saudi Arabia’s wider economic transformation. As financing demand deepens and capital markets expand, banks are expected to remain central to investment mobilisation, private sector growth and long-term economic resilience.
Busra Karacadag, Oxford Business Group’s Country Director for Saudi Arabia, said that banking sector development now sits at the heart of how Saudi Arabia is translating Vision 2030 priorities into investable opportunities.
“As banks expand their role beyond traditional lending into transaction banking, treasury solutions and capital markets advisory, they are helping to support capital formation, expand access to finance and reinforce the foundations for more diversified long-term growth,” she added.
Saudi Banking: Investing in a Transforming Sector is now available to view and download at: https://oxfordbusinessgroup.com/reports/report-exploring-the-role-of-banks-banking-financial-services-in-saudi-arabia-vision-2030-economic-transformation-research-analysis-focus-report/
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Arabic Version
المصارف السعودية توسّع أدوارها التمويلية مع تسارع التحول الاقتصادي في المملكة
تقرير مشترك لـ«أكسفورد للأعمال» والبنك السعودي الفرنسي BSF يرصد تطور النماذج المصرفية ودورها في دعم الاستثمار والنمو طويل الأجل
الرياض – يونيو 2026م:
يشهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التطور، مدفوعًا بمستهدفات رؤية السعودية 2030 وما يصاحبها من تنامٍ في الطلب على الخدمات المالية المتخصصة، وقنوات تعبئة رؤوس الأموال، والحلول الاستثمارية المتقدمة. وفي ظل هذا التحول، باتت المصارف تتجاوز دورها التقليدي في التمويل لتقدم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول المالية التي تسهم في دعم تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان «القطاع المصرفي السعودي.. الاستثمار في قطاع يشهد تحولًا» أعدّته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع البنك السعودي الفرنسي BSF، وأُطلق في 23 يونيو خلال مؤتمر BofA Securities للأسواق الناشئة الذي استضافته مدينة ميامي الأمريكية.
ويستعرض التقرير أثر تنامي الطلب الهيكلي على التمويل، وتطور القطاع المالي، واتساع أسواق رأس المال في رسم ملامح المرحلة المقبلة للقطاع المصرفي، كما يتناول الدور المتنامي للمصارف في دعم تكوين رأس المال وتمكين الاستثمارات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار التقرير إلى أن قوة المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومتانة ربحية القطاع المصرفي، وارتفاع مستويات رأس المال، إلى جانب البيئة التنظيمية المستقرة، عززت مكانة المملكة كواحدة من أكثر الأسواق المصرفية حيويةً وجاذبيةً في المنطقة. كما أسهمت الاستثمارات المتنامية في القطاعات الاستراتيجية في خلق احتياجات تمويلية أعمق، ومنحت المصارف دورًا أوسع في دعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن المصارف أصبحت تؤدي دورًا محوريًا في تعبئة رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، من خلال أدوات متنوعة تشمل التمويل المشترك، وتمويل المشروعات، والمشاركة في أسواق رأس المال. كما أسهمت هذه الأدوات في دعم تنفيذ المشروعات الكبرى، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التمويل السكني.
ورصد التقرير تحولًا ملحوظًا في نماذج الأعمال المصرفية، حيث لم تعد الإيرادات تعتمد بصورة رئيسة على التمويل التقليدي القائم على الميزانيات العمومية، بل أصبحت المؤسسات المالية تتجه نحو نماذج أكثر تنوعًا تعتمد على الخدمات المصرفية للمعاملات، وحلول إدارة الخزينة، والاستشارات المتعلقة بأسواق المال، إلى جانب تقديم باقات متكاملة من المنتجات والخدمات المالية التي تدعم الربحية وتعزز استدامة العلاقات مع العملاء.
كما تناول التقرير الأثر المتزايد للاستثمارات التقنية في القطاع، موضحًا أن البنية الرقمية المتقدمة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز قدرة المصارف على التوسع وتقديم خدمات أكثر تنوعًا، بما يدعم تحولها إلى منصات مالية متكاملة ذات مصادر دخل متعددة.
وتضمن التقرير دراسة حالة حول منصة J-B للتمويل الاستهلاكي، إلى جانب مقابلة مع بدر السلوم الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسيBSF، تناولت تطورات القطاع المصرفي السعودي ودوره في دعم تنوع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو طويل الأجل في المملكة.
وقال السلوم: «يعيد التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة رسم ملامح المشهد الاستثماري ويفتح آفاقًا جديدة للنمو في العديد من القطاعات الحيوية. ومع التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، تسهم المؤسسات المالية بدور مهم في تمكين النمو الاقتصادي، ودعم تطور القطاع الخاص، والمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن تطور القطاع المصرفي بات يرتبط بصورة وثيقة بمسيرة التحول الاقتصادي الشاملة التي تشهدها المملكة، متوقعًا استمرار المصارف في أداء دور محوري في تعبئة الاستثمارات، ودعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، في ظل اتساع الطلب على التمويل وتنامي أسواق رأس المال.
من جانبها، أكدت بشرى كاراكاداج، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في المملكة العربية السعودية، أن القطاع المصرفي أصبح أحد المحركات الرئيسة لترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 إلى فرص استثمارية ملموسة.
وأضافت: «مع توسع دور المصارف ليشمل الخدمات المصرفية للمعاملات، وحلول الخزينة، والاستشارات المتعلقة بأسواق المال، فإنها تسهم في تعزيز تكوين رأس المال، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وترسيخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة على المدى الطويل».
ويتوفر تقرير «القطاع المصرفي السعودي.. الاستثمار في قطاع يشهد تحولًا» الآن للقراءة والتحميل عبر الرابط التالي:
https://oxfordbusinessgroup.com/reports/report-exploring-the-role-of-banks-banking-financial-services-in-saudi-arabia-vision-2030-economic-transformation-research-analysis-focus-report/
Marc-André de Blois
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