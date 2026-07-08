Uzbekistan National Lifestyle Store Proposed as a Global Showcase for Trade, Tourism and Culture
A proposal to establish the world’s first international retail and cultural network showcasing Uzbekistan’s products, tourism, heritage and investment
Xalqaro konsepsiya Oʻzbekistonning merosi, hunarmandchiligi, innovatsiyasi va kelajagini dunyoga taqdim etishga bagʻishlangan birinchi milliy hayot tarzi chakana savdo tarmogʻini yaratishni nazarda tutadi.
TOSHKENT, Oʻzbekiston — 2026-yil iyul — Mustaqil xalqaro taklif sifatida Oʻzbekiston Milliy Hayot Tarzi Doʻkoni konsepsiyasi ilgari surildi. Ushbu yangi milliy platforma Oʻzbekistonning eng sara mahsulotlari, boy madaniyati, hunarmandchiligi, turizmi, oziq-ovqat mahsulotlari, innovatsiyalari va investitsiya imkoniyatlarini global hamjamiyatga taqdim etishga qaratilgan.
Mazkur taklif 2510.ORG asoschisi Pan Pan tomonidan olib borilgan mustaqil tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan. Loyiha Oʻzbekistonning xalqaro imijini mustahkamlash, mamlakatning ishlab chiqarish, qishloq xoʻjaligi, madaniy meros va turizm sohalaridan yanada yuqori qoʻshimcha qiymat yaratish uchun uzoq muddatli konsepsiya sifatida taqdim etiladi.
Anʼanaviy chakana savdo tarmogʻidan farqli ravishda, Oʻzbekiston Milliy Hayot Tarzi Doʻkoni Oʻzbekistonning xalqaro namoyish maydoni sifatida tasavvur qilinadi. Bu yerda tashrif buyuruvchilar mamlakat tarixi, ijodkorligi, hunarmandchiligi va iqtisodiy salohiyatini yagona integratsiyalashgan platforma orqali his qilishlari mumkin bo‘ladi.
“Milliy brendingning kelajagi faqat mahsulot eksport qilishda emas. U mamlakatning hikoyasi, madaniyati, ijodkorligi va innovatsiyasini dunyo bilan unutilmas tajribalar orqali bo‘lishishdadir.”
— Pan Pan, 2510.ORG asoschisi
Oʻzbekistonni Dunyoga Taqdim Etishning Yangi Vizyoni
Ushbu taklif yagona davlatni xalqaro miqyosda ifodalashga bagʻishlangan dunyodagi birinchi chakana savdo va madaniy tarmoq konsepsiyasini ilgari suradi.
Har bir flagman doʻkon zamonaviy Oʻzbekistonga kirish darvozasi sifatida yaratiladi. Xalqaro tashrif buyuruvchilar mamlakatni kiyish, tatib koʻrish, ushlab koʻrish va bevosita tajriba qilish mumkin boʻlgan mahsulotlar orqali kashf etadilar.
Alohida sohalarni alohida targʻib qilish oʻrniga, ushbu konsepsiya chakana savdo, madaniyat, turizm, taʼlim va investitsiyani yagona manzilga birlashtiradi. Natijada Oʻzbekiston uchun keng qamrovli xalqaro platforma shakllanadi.
Mazkur tashabbus iqtisodiy diplomatiyaning yanada kengroq vizyonini aks ettiradi — eksportni kuchaytirish bilan birga milliy identitet va xalqaro tushunishni mustahkamlash.
Oʻzbekistonning Eng Yaxshi Mahsulotlarini Dunyoga Namoyish Etish
Oʻzbekiston Milliy Hayot Tarzi Doʻkoni mamlakatning boy tabiiy resurslari, hunarmandchiligi va zamonaviy ishlab chiqarish salohiyatini aks ettiruvchi puxta tanlangan mahsulotlar toʻplamini dunyoga taqdim etadi.
Loyiha nafaqat mahsulotlarni sotishni, balki har bir mahsulot ortidagi tarix, madaniyat va milliy qadriyatlarni ham xalqaro isteʼmolchilarga yetkazishni maqsad qiladi.
Premium Paxta Kolleksiyasi
Oʻzbekiston dunyodagi eng sifatli paxta ishlab chiqaruvchi mamlakatlardan biri sifatida tanilgan.
Mazkur kolleksiya mamlakatning yuqori sifatli paxtasidan tayyorlangan premium hayot tarzi mahsulotlarini oʻz ichiga oladi:
* Erkaklar kiyimlari
* Ayollar kiyimlari
* Bolalar kiyimlari
* Uyqu kiyimlari
* Dam olish kiyimlari
* Uy kiyimlari
* Choyshab va yotoq anjomlari
* Sochiqlar
* Kundalik paxta mahsulotlari
* Hayot tarzi aksessuarlari
Maqsad — Oʻzbekiston paxtasini xomashyo emas, balki yuqori qoʻshimcha qiymatga ega xalqaro hayot tarzi mahsulotiga aylantirishdir.
Ipak Kolleksiyasi
Buyuk Ipak Yoʻlining tarixiy merosidan ilhomlangan ushbu kolleksiya Oʻzbekistonning asrlar davomida shakllangan ipakchilik anʼanalarini zamonaviy dizayn bilan uygʻunlashtiradi.
Kolleksiya quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
* Ipak kiyimlar
* Sharflar
* Aksessuarlar
* Uy bezaklari
* Sovgʻa mahsulotlari
Jun va Tabiiy Tolalar Kolleksiyasi
Tabiiy tolalardan tayyorlangan premium mahsulotlar zamonaviy dizayn va qulaylikni uygʻunlashtiradi.
Mahsulotlar:
* Trikotaj kiyimlar
* Sharflar
* Adyollar
* Tabiiy tolali aksessuarlar
* Premium sovgʻalar
Hunarmandchilik Kolleksiyasi
Ushbu bo‘lim Oʻzbekistonning boy hunarmandchilik merosini namoyish etadi.
Mahsulotlar:
* Kulolchilik buyumlari
* Suzani kashtalari
* Qoʻlda toʻqilgan gilamlar
* Yogʻoch oʻymakorligi
* Zargarlik buyumlari
* Milliy matolar
* Charm mahsulotlari
* Qoʻlda tayyorlangan sovgʻalar
Har bir mahsulot Oʻzbekistonning hududiy madaniyati va hunarmandchilik anʼanalarini aks ettiradi.
Uy va Turmush Kolleksiyasi
Oʻzbekistonning milliy uslubi va zamonaviy dizayni uygʻunlashgan mahsulotlar:
* Uy tekstili
* Stol jihozlari
* Bezak buyumlari
* Mebel aksessuarlari
* Hayot tarzi mahsulotlari
Oziq-ovqat va Delikates
Doʻkonlarda Oʻzbekistonning mashhur gastronomik mahsulotlari ham taqdim etiladi.
Jumladan:
* Premium quritilgan mevalar
* Yongʻoqlar
* Asal
* Milliy shirinliklar
* Choy
* Gourmet mahsulotlari
* Hududiy maxsus taomlar
Ushbu mahsulotlar Oʻzbekistonning boy qishloq xoʻjaligi va pazandachilik madaniyatini dunyoga tanitishga xizmat qiladi.
Goʻzallik va Sogʻlom Turmush
Oʻzbekistonning tabiiy oʻsimliklari va anʼanaviy bilimlariga asoslangan mahsulotlar:
* Tabiiy kosmetika
* Teri parvarishi mahsulotlari
* Wellness mahsulotlari
* Tabiiy sovunlar
* Efir moylari
* Sogʻlom turmush mahsulotlari
Mazkur yoʻnalish Oʻzbekistonning tabiiy resurslarini zamonaviy goʻzallik va sogʻlom turmush bozoriga olib chiqishni maqsad qiladi.
Turizm Tajribasi Markazi
Har bir Oʻzbekiston Milliy Hayot Tarzi Doʻkoni tarkibida zamonaviy Turizm Tajribasi Markazi tashkil etiladi. Ushbu markaz xalqaro mehmonlarga Oʻzbekistonning tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarini bir joyda tanishtiruvchi interaktiv platforma boʻladi.
Mehmonlar quyidagi yoʻnalishlar bilan yaqindan tanishishlari mumkin:
* Buyuk Ipak Yoʻli merosi
* Samarqand
* Buxoro
* Xiva
* Toshkent
* Fargʻona vodiysi
* Togʻ va ekologik turizm
* Choʻl sarguzashtlari
* Milliy festivallar va madaniy tadbirlar
* Oʻzbek milliy taomlari va gastronomik sayohatlar
* UNESCO Jahon merosi obyektlari
Turizm markazi orqali tashrif buyuruvchilar sayohat paketlari, mehmonxonalar, madaniy ekskursiyalar, biznes tashriflari va maxsus tadbirlarni bevosita bron qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Ushbu markazning maqsadi Oʻzbekistonni nafaqat xaritada, balki sayohat qilish istagi uygʻotadigan mamlakat sifatida dunyoga tanitishdir.
Investitsiya va Biznes Markazi
Har bir flagman doʻkon tarkibida Investitsiya va Biznes Markazi faoliyat yuritadi.
Ushbu markaz xalqaro investorlar, savdo tashkilotlari va biznes hamkorlarga Oʻzbekiston iqtisodiyoti haqida toʻliq maʼlumot beruvchi platforma boʻladi.
Asosiy yoʻnalishlar:
* Toʻqimachilik va tikuvchilik
* Qishloq xoʻjaligi
* Oziq-ovqat sanoati
* Ishlab chiqarish
* Mashinasozlik
* Qayta tiklanuvchi energiya
* Texnologiyalar
* Turizm
* Logistika
* Erkin iqtisodiy zonalar
* Sanoat rivojlanishi
Markaz quyidagi xizmatlarni ham taqdim etadi:
* Investitsiya loyihalarini taqdim etish
* Savdo missiyalarini tashkil etish
* B2B biznes uchrashuvlari
* Xalqaro hamkorlarni bogʻlash
* Eksport imkoniyatlarini tanishtirish
* Davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi hamkorlikni rivojlantirish
Maqsad — Oʻzbekistonni Markaziy Osiyodagi yetakchi investitsiya va ishlab chiqarish markazlaridan biri sifatida dunyoga tanitish.
Doʻkon Tuzilishi
Har bir flagman doʻkon xalqaro standartlarga muvofiq zamonaviy va tajribaga asoslangan konsepsiya asosida tashkil etiladi.
Taklif etilayotgan ichki taqsimot:
* 60% Premium hayot tarzi mahsulotlari va chakana savdo
* 15% Oʻzbekiston madaniy merosi galereyasi
* 10% Turizm Tajribasi Markazi
* 10% Oʻzbekiston kafesi va milliy gastronomiya tajribasi
* 5% Investitsiya va Biznes Markazi
Har bir doʻkon xarid qilish joyigina emas, balki Oʻzbekistonni his qilish, oʻrganish va kashf etish mumkin boʻlgan zamonaviy tajriba markazi boʻladi.
Global Rivojlanish Strategiyasi
Birinchi Bosqich
Xalqaro flagman doʻkonlarini quyidagi shaharlarda ochish taklif etiladi:
* Taypey
* Singapur
* Dubay
Ushbu shaharlar Osiyo va Yaqin Sharq bozorlariga kirish uchun strategik markazlar hisoblanadi.
Ikkinchi Bosqich
Keyingi rivojlanish bosqichi quyidagi xalqaro shaharlarni oʻz ichiga oladi:
* Nyu-York
* London
* Milan
* Barselona
Bu shaharlar moda, dizayn, turizm va xalqaro savdoning muhim markazlari boʻlib, Oʻzbekistonning global tan olinishi uchun muhim rol oʻynaydi.
Uchinchi Bosqich
Keyingi kengayish strategik hamkorlar va franchayzing modeli orqali amalga oshiriladi.
Asosiy hududlar:
* Osiyo
* Yevropa
* Shimoliy Amerika
* Okeaniya
* Yaqin Sharq
* Afrikaning tanlangan mamlakatlari
Maqsad — Oʻzbekiston Milliy Hayot Tarzi Doʻkonini dunyoning yirik shaharlarida Oʻzbekistonning rasmiy savdo, madaniyat va turizm elchisiga aylantirish.
Strategik Afzalliklar
Oʻzbekiston Milliy Hayot Tarzi Doʻkoni mamlakat uchun uzoq muddatli iqtisodiy va madaniy qiymat yaratishga qaratilgan.
Mazkur tashabbus Oʻzbekistonni nafaqat mahsulot ishlab chiqaruvchi davlat, balki oʻzining madaniyati, dizayni, hunarmandchiligi va innovatsiyalari bilan tanilgan zamonaviy xalqaro brend sifatida namoyon etishni maqsad qiladi.
Loyiha quyidagi strategik natijalarga xizmat qiladi:
* Oʻzbekistonning xalqaro miqyosda tan olingan milliy brendini shakllantirish.
* Yuqori qoʻshimcha qiymatga ega mahsulotlar eksportini kengaytirish.
* Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun yangi xalqaro bozorlarni ochish.
* Fermerlar, hunarmandlar, dizaynerlar va kichik hamda oʻrta biznesni qoʻllab-quvvatlash.
* Turizm va madaniy almashinuvni rivojlantirish.
* Xorijiy investitsiyalarni jalb etish.
* Oʻzbekistonning xalqaro obroʻsi va raqobatbardoshligini mustahkamlash.
* Yangi ish oʻrinlari va tadbirkorlik imkoniyatlarini yaratish.
* “Made in Uzbekistan” mahsulotlarining xalqaro nufuzini oshirish.
* Davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.
Milliy Vizyon
Oʻzbekiston Milliy Hayot Tarzi Doʻkoni oddiy chakana savdo loyihasi emas.
Bu Oʻzbekistonni dunyoga yangi usulda tanitishga qaratilgan milliy tashabbusdir.
Kelajakda mamlakatlarning raqobatbardoshligi faqat tabiiy resurslar yoki ishlab chiqarish hajmi bilan emas, balki oʻz madaniyati, ijodkorligi, dizayni va hayot tarzini qanday namoyish eta olishi bilan ham belgilanadi.
Mazkur konsepsiya aynan shu tamoyilga asoslanadi.
Oʻzbekiston endi nafaqat paxta, ipak yoki boshqa mahsulotlarni eksport qilishi, balki oʻzining tarixi, qadriyatlari, hunarmandchiligi, innovatsiyalari va zamonaviy hayot tarzini ham dunyoga taqdim etishi mumkin.
Har bir flagman doʻkon Oʻzbekistonning xalqaro elchisiga aylanadi.
Har bir tashrif buyuruvchi Oʻzbekistonni mahsulotlar orqali his qiladi, madaniyat orqali anglaydi va turizm hamda biznes orqali mamlakat bilan bogʻlanadi.
Mazkur platforma savdo, madaniyat, turizm va investitsiyalarni yagona xalqaro konsepsiya ostida birlashtiradi.
Taklif Muallifi
Oʻzbekiston Milliy Hayot Tarzi Doʻkoni konsepsiyasi mustaqil tadqiqot asosida Pan Pan, 2510.ORG asoschisi tomonidan ishlab chiqilgan.
Ushbu loyiha mamlakatlarning tabiiy resurslari, ishlab chiqarish salohiyati, madaniy merosi va milliy brendini birlashtirish orqali yuqori qoʻshimcha qiymat yaratish bo‘yicha olib borilgan uzoq muddatli xalqaro tadqiqotlarning bir qismidir.
Mazkur taklif Oʻzbekiston Respublikasi hukumati, vazirliklar, investitsiya agentliklari, turizm tashkilotlari, sanoat uyushmalari va xalqaro hamkorlar bilan ochiq muloqot uchun taqdim etiladi.
Loyihaning asosiy maqsadi Oʻzbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishiga hissa qoʻshish, eksport salohiyatini oshirish, turizmni rivojlantirish va mamlakatning xalqaro mavqeini yanada mustahkamlashdir.
Pan Pan Haqida
Pan Pan — mustaqil tadqiqotchi, muallif, tadbirkor va xalqaro ishlab chiqarish strategiyasi bo‘yicha mutaxassis.
U qariyb 40 yillik xalqaro tajribaga ega bo‘lib, toʻqimachilik, kiyim-kechak, chakana savdo, global taʼminot zanjiri va sanoatni rivojlantirish sohalarida faoliyat yuritib kelmoqda.
2510.ORG asoschisi sifatida u tabiiy tolalar, qoʻshimcha qiymat yaratish, barqaror ishlab chiqarish, milliy brending va sanoatni modernizatsiya qilish boʻyicha koʻplab xalqaro tashabbuslarni ishlab chiqqan.
Uning tadqiqotlari mamlakatlarga xomashyo eksportidan global miqyosda tan olingan isteʼmol brendlari, innovatsion sanoat va yuqori qoʻshimcha qiymatli iqtisodiyotga oʻtish yoʻllarini taklif etadi.
2510.ORG Haqida
2510.ORG — barqaror ishlab chiqarish, tabiiy tolalar innovatsiyasi, hududiy sanoatni rivojlantirish va yuqori qoʻshimcha qiymatga ega eksportni qoʻllab-quvvatlashga bagʻishlangan mustaqil xalqaro tadqiqot tashabbusidir.
Tashkilot hukumatlar, sanoat korxonalari va xalqaro bozorlar oʻrtasida amaliy hamkorlikni rivojlantirish orqali uzoq muddatli iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiluvchi strategiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan.
Oʻzbekiston
Merosdan Kelajak Sari
“Oʻzbekistonning hikoyasini dunyoga yetkazish — faqat mahsulot eksporti emas, balki millatning madaniyati, ijodkorligi va kelajagini dunyo bilan baham koʻrishdir.”
— Pan Pan
Asoschi, 2510.ORG
PAN PAN
2510 PLUS INC
+1 310-953-5153
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.