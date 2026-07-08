Credto lança marketplace que conecta empresas a credores fora dos bancos

Plataforma reúne, num só lugar, empresas que precisam de crédito e ESCs, factorings, securitizadoras e FIDCs — e não cobra comissão sobre as operações

Em vez de bater na porta de um banco de cada vez, na Credto o empresário vê num só lugar as opções de vários credores e escolhe a que faz mais sentido” — Pedro Morgado, fundador da Credto

BRASíLIA, DF, BRAZIL, July 8, 2026 / EINPresswire.com / -- Metade das pequenas e médias empresas brasileiras tem dificuldade para conseguir alguma linha de crédito, segundo a Serasa Experian. E, de acordo com o Sebrae, só cerca de 20% de todo o crédito concedido a empresas no país chega aos pequenos negócios. É para atacar esse gargalo que entra em operação a Credto, um marketplace que reúne, em um só lugar, empresas que precisam de crédito e credores que não são bancos: Empresas Simples de Crédito (ESCs), factorings, securitizadoras e fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).O problema não é falta de dinheiro — é desencontro. Ainda segundo o Sebrae, cerca de dois terços dos donos de pequenos negócios não pegam recursos em nenhuma instituição financeira: nem banco, nem cooperativa, nem fintech. Ao mesmo tempo, cresceu no país um grupo de credores fora do sistema bancário com capital disponível para emprestar. As ESCs, criadas pela Lei Complementar 167/2019, emprestam para empresas menores. As factorings antecipam valores que a empresa tem a receber. As securitizadoras transformam esses valores a receber em títulos para investidores. E os FIDCs são fundos que investem nesses mesmos créditos. Cada um funciona de um jeito, o que torna difícil para quem precisa de dinheiro saber qual é a melhor opção — e difícil para o credor encontrar o cliente certo.A Credto atende os dois lados. A empresa que precisa de crédito informa quanto quer e explica sua necessidade em poucos passos; a plataforma então mostra os credores que combinam com o seu perfil. Os credores, por sua vez, recebem pedidos já filtrados e entram em um catálogo público de instituições . No lançamento, [número] instituições fazem parte desse catálogo.A Credto não cobra comissão sobre os negócios fechados entre as partes. Segundo a empresa, isso mantém a plataforma neutra e dá mais segurança para os dois lados, já que a Credto não ganha nada a mais por indicar um credor em vez de outro.“Existe dinheiro disponível fora dos bancos, mas ele está espalhado e pouca gente conhece. Em vez de bater na porta de um banco de cada vez, na Credto o empresário vê num só lugar as opções de vários credores e escolhe a que faz mais sentido, como um comparador de crédito para empresas. E, como não ganhamos comissão pelas operações, não temos motivo para empurrar um crédito ou puxar para um credor específico, o que dá mais segurança para quem pede e para quem empresta”, afirma Pedro Morgado, fundador da Credto.A Credto atende empresas de todos os portes que procuram capital de giro, antecipação de recebíveis e outras linhas de crédito.Sobre a CredtoA Credto é um marketplace de crédito para empresas . A plataforma conecta negócios que precisam de crédito a credores que não são bancos — Empresas Simples de Crédito, factorings, securitizadoras e fundos de investimento em direitos creditórios — e não cobra comissão sobre as operações. Faz parte da ESC Solutions Ltda, é sediada em Brasília (DF) e tem a marca registrada no INPI. Mais informações em https://credto.online

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