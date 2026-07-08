Gesunde Selbstführung im Fokus: Kathrin Schoeßler überzeugt beim Internationalen Speaker Slam

Übergabe des Awards an Kathrin Schoeßler

Kathrin Schoeßler erhält den Excellence Award beim Internationalen Speaker Slam für ihren Vortrag über gesunde Selbstführung als Schlüssel moderner Führung.

Führung verändert sich in dem Moment, in dem wir erkennen: Die wichtigste Person, die wir führen müssen, sind wir selbst.” — Kathrin Schoeßler

OPPENHEIM, RHEINLAND-PFALZ, GERMANY, July 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- Die Mentorin für Führungskräfte, Kathrin Schoeßler, wurde am 3. Juli 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen für ihren Vortrag über die zentrale Rolle der Selbstführung mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Der Internationale Speaker Slam ist ein renommierter Rednerwettbewerb, bei dem Speaker aus 21 Nationen innerhalb von nur 240 Sekunden auf zwei Bühnen sowohl das Publikum als auch eine hochkarätige Fachjury von ihrem Thema überzeugen müssen. Nach Stationen in New York, Wien, Frankfurt, Dubai, Hamburg, Stuttgart, Las Vegas, Wiesbaden und München fand das internationale Event nun in Mastershausen statt.

In ihrer Rede argumentierte sie, dass gesunde Selbstführung von Managern die entscheidende Grundlage für leistungsfähige und wertschätzende Unternehmenskulturen bildet und damit einen direkten Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg hat. Vor dem Hintergrund zunehmender psychischer Belastungen am Arbeitsplatz stellte Schoeßler die Selbstfürsorge von Führungskräften in den Mittelpunkt. Sie zeigte auf, dass die Fähigkeit, das eigene Wohlbefinden zu managen, kein privates Thema, sondern eine Kernkompetenz moderner Führung ist. Manager, die ihre eigenen Ressourcen wie Energie und mentale Klarheit vernachlässigen, riskieren nicht nur den eigenen Burnout, sondern fördern auch eine Kultur der Überlastung, die sich negativ auf Mitarbeiterbindung und Innovationskraft auswirkt. Ihr Ansatz zielt darauf ab, präventiv zu handeln, bevor Leistungsfähigkeit und Gesundheit leiden. Die zentrale Botschaft ihres prämierten Vortrags war, dass Führungskräfte durch bewusste Selbstführung mehr Souveränität, Energie und Authentizität entwickeln. Dies führt zu einem klareren, gesünderen und menschlicheren Führungsstil. Ein solcher Stil schafft Vertrauen und psychologische Sicherheit – die Voraussetzungen für Teams, die engagiert, kreativ und resilient auf Marktveränderungen reagieren können. Schoeßler betonte, dass dies die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche und anpassungsfähige Organisation sei.

Einen besonderen Akzent setzte sie auf die Rolle der Natur als unterstützendes Element im Coaching-Prozess. Die Natur diene als Spiegel, Lehrmeister und Ort der Reflexion, an dem Führungskräfte Abstand vom operativen Druck gewinnen und neue Perspektiven auf komplexe Herausforderungen entwickeln können. Dieser Ansatz verbindet etablierte Führungstheorien mit den Erkenntnissen der Resilienzforschung und bietet einen konkreten Weg, um die eigene Führungskompetenz grundlegend zu stärken.

„Führung verändert sich in dem Moment, in dem wir erkennen: Die wichtigste Person, die wir führen müssen, sind wir selbst.“, so Kathrin Schoeßlers Fazit.

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