KKM Media baut Video- und Fotoproduktion für KMU in Bayern aus

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Regensburger Marketing-Agentur verstärkt ihr Foto- und Videoangebot und verbindet Content-Produktion direkt mit Social Media und Werbekampagnen

Unternehmen fragen nicht mehr, ob sie Video brauchen, sondern wie sie es effizient produzieren. Weil wir die Kanäle unserer Kunden betreuen, planen wir jeden Inhalt genau dort, wo er wirken soll” — Anas Al-Kaisi, Co-Founder & Managing Director, KKM Media

REGENSBURG, BAVARIA, GERMANY, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- KKM Media , eine inhabergeführte Full-Service-Marketing-Agentur aus Regensburg, baut ihre Video- und Fotoproduktion für kleine und mittlere Unternehmen in Bayern aus. Damit verstärkt die Agentur einen stark nachgefragten Leistungsbereich und macht professionellen visuellen Content zu einem zentralen Baustein ihres Full-Service-Angebots.Video hat sich zum prägenden Content-Format über alle digitalen Kanäle entwickelt – von Social-Media-Feeds über Websites bis zu Werbekampagnen. Für viele kleine und mittlere Unternehmen bedeutete professionelle Produktion bislang jedoch, mehrere Dienstleister für Dreh, Schnitt und Ausspielung zu koordinieren. KKM Media setzt genau hier an und verbindet Produktion und Kanalstrategie unter einem Dach: Inhalte werden nicht nur produziert, sondern von Anfang an für die Plattformen und Kampagnen geplant, in denen sie eingesetzt werden.„Unternehmen fragen nicht mehr, ob sie Video brauchen, sondern wie sie es effizient produzieren. Weil wir die Kanäle unserer Kunden betreuen, planen wir jeden Inhalt genau dort, wo er wirken soll", sagt Anas Al-Kaisi, Co-Founder und Managing Partner von KKM Media.Das erweiterte Angebot umfasst Imagefilme, Videocontent für Social Media sowie Fotografie für Websites, Kampagnen und Unternehmenskommunikation. Die Produktion liegt beim kompakten, inhabergeführten Team der Agentur – das hält Abstimmungswege kurz. Der Ausbau reagiert auf die stetig wachsende Nachfrage aus dem bestehenden Kundenkreis in Bayern.Über KKM MediaKKM Media ist eine inhabergeführte Full-Service-Marketing-Agentur mit Sitz in Regensburg (Bayern). Gegründet von Anas Al-Kaisi und Luca Koller, versteht sich die Agentur als ein Partner für alle digitalen Kanäle – Social Media Management, Werbeanzeigen auf Google, Meta und TikTok, Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, Branding sowie Foto- und Videoproduktion. Bis heute hat KKM Media mehr als 50 Projekte für kleine und mittlere Unternehmen umgesetzt. Weitere Informationen: https://kkmmedia.de

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