La Gobernadora Hochul, el Alcalde Mamdani, Gotham FC y New York City FC Anuncian que Gotham FC Hará de Etihad Park, en Queens, su Nueva Sede a Partir de 2028

La gobernadora Hochul, el alcalde Mamdani, Gotham FC y New York City FC anunciaron hoy que Gotham FC —bicampeón y actual monarca de la National Women’s Soccer League (NWSL)— establecerá su sede permanente en Etihad Park, en Queens, a partir de 2028. Este traslado marca un momento decisivo en la historia de la ciudad de Nueva York, al brindar a uno de los clubes femeninos más destacados del mundo un entorno para los días de partido que refleja sus ambiciones y ofrece a los aficionados una experiencia memorable en una ciudad de talla mundial.

"El estado de Nueva York alberga algunos de los mejores equipos deportivos del mundo, y no podríamos estar más entusiasmados de sumar oficialmente a nuestras filas a las actuales campeonas de la NWSL, Gotham FC", dijo la gobernadora Hochul. "Ahora, tanto los residentes como los visitantes podrán disfrutar de nuestro equipo de fútbol femenino de élite aquí mismo, en la ciudad de Nueva York, en el primer estadio de la ciudad diseñado específicamente para este deporte, ofreciendo a las jugadoras y a los aficionados la experiencia de clase mundial que se merecen".

El acuerdo refleja una visión compartida entre Gotham FC y New York City FC para consolidar a Nueva York como sede de fútbol profesional de primer nivel. Para Gotham FC, esto representa otro paso fundamental en la construcción de uno de los clubes femeninos líderes a nivel mundial, tras haber logrado su primer título continental, su segundo campeonato de la NWSL en tres temporadas y los planes para su primera instalación de entrenamiento exclusiva en Whippany, Nueva Jersey. El traslado de Gotham FC a la ciudad de Nueva York hará que el deporte de élite sea aún más accesible para los neoyorquinos; Etihad Park conectará al club con más de 3 millones de personas adicionales en un radio de 75 minutos de viaje mediante los servicios de autobús y metro de la MTA y el Long Island Rail Road (LIRR).

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo: "Desde la legendaria remontada de cuatro goles de Sam Kerr hasta la heroica actuación de Midge Purce que aseguró el campeonato, el Gotham FC nos ha regalado algunos de los momentos más memorables del fútbol femenino. Ahora, el próximo capítulo electrizante de esa historia se escribirá en la ciudad de Nueva York. Llevar al Gotham FC a Queens significa que la niña que juega al fútbol en Jackson Heights, Jamaica o el sur del Bronx podrá tomar el tren y ver a algunas de las mejores jugadoras del mundo en su propia ciudad. Esto implica más clientes para los restaurantes del barrio, más visitantes llenando nuestros hoteles y, lo más importante, un hogar permanente para el fútbol femenino de primer nivel en la ciudad más grandiosa del mundo".

La gobernadora del Gotham FC, Carolyn Tisch Blodgett, dijo: "Desde el primer día, nuestra ambición ha ido más allá de los campeonatos. Estamos construyendo uno de los clubes más emblemáticos del mundo y ayudando a definir el futuro del deporte femenino. Nuestro traslado al Etihad Park refleja esa ambición, y estamos profundamente agradecidos al New York City FC por su visión y compromiso para hacer posible este momento histórico. Las atletas de élite merecen entornos de primer nivel, y este traslado nos permite seguir elevando el estándar para nuestras jugadoras, nuestros seguidores y el deporte en sí. El Gotham FC está demostrando lo que es posible cuando se invierte con determinación en el fútbol femenino, y estamos comprometidos a crear una experiencia digna de los aficionados que han creído en este club desde el principio".

El presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Heastie, dijo: “Gotham FC regresa a casa, a la ciudad de Nueva York. Este traslado a Queens y el nuevo estadio de última generación, Etihad Park, harán que los partidos de Gotham FC sean más accesibles para millones de personas, facilitando que las familias puedan asistir a los encuentros y, con suerte, inspirando a la próxima generación de estrellas del fútbol. La ciudad de Nueva York es una ciudad amante del deporte, y nos enorgullece sumar a las actuales campeonas de la NWSL a la lista de equipos que juegan en nuestra gran ciudad”.

El anuncio de hoy se basa en la iniciativa "Unplug and Play" (Desconéctate y Juega) de la gobernadora Hochul, que incluye el lanzamiento de NY Kicks, un nuevo programa destinado a construir campos de fútbol juvenil en comunidades desfavorecidas de todas las regiones del estado para fortalecer los vecindarios y unir a las personas a través de la pasión compartida por este deporte. Propuesto inicialmente en el discurso sobre el Estado del Estado de 2026 de la gobernadora e incluido en el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027, el programa NY Kicks —dotado con 5 millones de dólares— otorgará subvenciones de capital para apoyar la creación, ampliación y mejora de campos de fútbol comunitarios para jóvenes y jugadores de todas las edades, aprovechando el impulso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El presupuesto para el Año Fiscal 2027 también incluye 1 millón de dólares en fondos adicionales —que serán administrados por la Oficina Estatal de Servicios para Niños y Familias— destinados a un programa de subvenciones complementario para los beneficiarios de "NY Kicks". Estos fondos servirán para financiar programas, equipamiento, capacitación y otros costos operativos que permitan aprovechar al máximo las nuevas instalaciones de fútbol. El programa de subvenciones de capital será administrado por Empire State Development a través de la Solicitud de Financiamiento Consolidado, las directrices del programa e información adicional pueden consultarse aquí.

Etihad Park será el primer estadio de la ciudad de Nueva York diseñado específicamente para el fútbol y abrirá sus puertas en la primavera de 2027. El New York City FC comenzará a jugar en Etihad Park con el inicio de la temporada 2027-28 de la MLS en julio de 2027, mientras que el Gotham FC tiene previsto empezar a jugar allí en 2028. Además de los partidos de la MLS y la NWSL, Etihad Park albergará importantes eventos de fútbol internacional, incluidos partidos de fútbol olímpico masculino y femenino en 2028, así como partidos amistosos internacionales, conciertos y otros eventos deportivos.

Etihad Park’ se encuentra a pocos pasos de la estación de transporte Mets-Willets Point, que da servicio a la línea 7 del metro y al LIRR. El estadio será la primera instalación deportiva al aire libre totalmente eléctrica del país, financiada al 100 % con capital privado por City Football Group, y se está construyendo con orgullo íntegramente mediante mano de obra sindicalizada. Etihad Park está situado junto al Citi Field, en el histórico y pujante corredor deportivo de Willets Point, a muy poca distancia del emblemático estadio Arthur Ashe y del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Brad Sims, director ejecutivo del New York City FC, dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida al Gotham FC a Etihad Park en un momento en que ambos clubes iniciamos una nueva y apasionante etapa. El New York City FC y el Gotham FC compartimos la convicción de lo que el fútbol puede significar para esta ciudad; al establecer el Gotham FC su sede junto a nosotros en lo que será un estadio de fútbol de categoría mundial en Queens, disponemos de una plataforma extraordinaria para contribuir juntos a dar forma al futuro de este deporte en la ciudad de Nueva York. Etihad Park será un lugar donde el deporte rey cobrará vida en la ciudad más importante del mundo para nuestros jugadores, nuestros seguidores, nuestras comunidades y la próxima generación de aficionados. Nos enorgullece contar con el Gotham FC como socio y nos entusiasma el futuro que construiremos juntos".

El presidente del condado de Queens, Donovan Richards, dijo: "A las actuales campeonas de la NWSL: bienvenidas a casa. No podríamos estar más orgullosos de llamar a Gotham FC nuestras nuevas vecinas aquí en Queens, mientras seguimos trayendo fútbol de talla mundial al 'Condado del Mundo' y a sus familias, que mantienen una pasión inigualable por el deporte rey. Con el próximo traslado de Gotham FC a Etihad Park, estamos ansiosos por ver a generaciones de niñas de todo Queens crecer idolatrando a Rose, Tierna, Bruninha y a las innumerables superestrellas inspiradoras que vendrán después de ellas. Al traer otro equipo deportivo profesional de élite a Queens —la capital del fútbol del país—, hemos marcado un gol extraordinario para la ciudad de Nueva York y para el deporte del fútbol".

La concejal de la ciudad de Nueva York, Shanel Thomas-Henry, dijo: "No hay mejor hogar para el deporte más popular del mundo que el 'Condado del Mundo'. En Queens, el fútbol siempre ha sido más que un deporte; es un lenguaje compartido que une a personas de diversas culturas, generaciones y comunidades. Dar la bienvenida a las actuales campeonas de la NWSL, Gotham FC, a Etihad Park significa mucho más que contar con un nuevo estadio local; se trata de invertir en un condado que siempre ha vivido y respirado este deporte. Se trata de crear oportunidades, inspirar a la próxima generación de jóvenes atletas y demostrar lo que es posible cuando invertimos en las comunidades con un propósito claro. Agradezco a la gobernadora Hochul, al alcalde Mamdani, a Gotham FC, a New York City FC y a todos nuestros colaboradores por ayudar a hacer realidad esta visión aquí en el Distrito 21".