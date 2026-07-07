Quest Gourmet Ltd firma acuerdo estratégico de tres años en Bolivia para impulsar la economía digital

La empresa proyecta abrir más de 500 oficinas locales e impulsar programas de responsabilidad social e infraestructura en Bolivia.

SUCRE, BOLIVIA, July 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- En el marco de la evolución de las plataformas de servicios globales y el desarrollo de los canales de comunicación integrados, la corporación internacional de contenidos culinarios Quest Gourmet Ltd (QG) ha presentado formalmente los detalles y las proyecciones operativas de su plan estratégico de expansión en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta iniciativa, estructurada a partir de un acuerdo de cooperación mutua de tres años alcanzado con las instancias gubernamentales del país en octubre de 2025, se enfoca en canalizar recursos hacia la infraestructura digital, ampliar las oportunidades de empleo cualificado en el ámbito de las nuevas tecnologías y estructurar redes de asistencia social en diversas regiones bolivianas.

A través de la diversificación de sus servicios de difusión y la consolidación de canales digitales interactivos, Quest Gourmet Ltd se ha propuesto como meta institucional facilitar la creación de más de 800,000 puestos laborales flexibles y sostenibles durante el periodo de vigencia del acuerdo. El plan de inserción laboral muestra un avance significativo: hasta el cierre de junio de 2026, un total de 87,000 ciudadanos ya se han incorporado a las actividades operativas de la plataforma en las principales capitales del país. La estrategia corporativa contempla que este despliegue de personal se complemente con el establecimiento de más de 500 sucursales y puntos de presencia física en todo el territorio nacional, facilitando la descentralización de sus actividades operativas.

El modelo de inserción laboral adoptado por Quest Gourmet Ltd se fundamenta en un análisis técnico del mercado laboral boliviano. La dirección de la empresa sostiene que la generación de empleo en el ámbito de la economía digital constituye una herramienta prioritaria para mitigar la vulnerabilidad socioeconómica; sin embargo, recalca la necesidad de superar los esquemas basados puramente en indicadores cuantitativos. Por ello, la estrategia de la corporación prioriza la alineación entre las destrezas técnicas de los usuarios, las necesidades formativas del entorno y la estabilidad de las condiciones de trabajo, reduciendo de manera sistemática los riesgos asociados a la alta rotación laboral y a los ciclos de inestabilidad de ingresos que suelen afectar a los sectores menos integrados en el tejido productivo tradicional.

Paralelamente a sus operaciones de carácter tecnológico, Quest Gourmet Ltd ha estructurado un programa integral de responsabilidad social enfocado en la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, tales como menores en régimen de orfandad, personas con discapacidad física o sensorial y comunidades rurales con índices elevados de pobreza multidimensional. Para dotar de rigurosidad e impacto medible a estas intervenciones, la empresa ha formalizado acuerdos de colaboración a largo plazo con instituciones de trayectoria internacional reconocida. Entre estas entidades destacan la Cruz Roja Boliviana (Cruz Roja Boliviana), la organización local Up Close Bolivia y la entidad de ayuda internacional Food for The Poor. Hasta la fecha de emisión de este informe, se han coordinado y ejecutado con éxito más de 200 actividades conjuntas orientadas al suministro de bienes básicos, asistencia técnica y soporte logístico comunitario.

Otro de los pilares del plan de acción para el periodo 2025-2028 comprende la colaboración activa de la firma en la mejora de la infraestructura básica en diferentes municipios bolivianos. De acuerdo con las pautas marcadas en los documentos estratégicos de la compañía, esta cooperación se dirigirá al apoyo técnico y logístico en iniciativas locales relacionadas con redes de transporte ferroviario, optimización de sistemas de recursos hídricos y saneamiento, así como el mejoramiento de tramos viales y carreteras de conexión intermunicipal. El objetivo de estas intervenciones es robustecer las condiciones materiales de las comunidades de acogida, asegurando que la expansión de la economía digital se acompañe de mejoras tangibles en el entorno físico directo de los colaboradores locales.

Desde el punto de vista del desarrollo profesional interno, el ecosistema operativo de la organización contempla una estructura jerárquica y organizativa diseñada para propiciar el crecimiento de su personal en Bolivia. El esquema corporativo permite que los colaboradores que demuestren un desempeño consistente accedan de forma gradual a la coordinación de grupos de trabajo, a promociones dentro de la escala técnica de la empresa y a la postulación para fungir como agentes de representación local de Quest Gourmet Ltd en sus respectivas demarcaciones urbanas o provinciales. Este enfoque tiene como propósito construir un equipo de gestión local sólido y autónomo, capacitado para dirigir las operaciones de la empresa con pleno conocimiento de las dinámicas de cada región.

El fomento de estas competencias digitales y la descentralización de las operaciones a través de oficinas físicas buscan asentar las bases de un ecosistema que proporcione ingresos regulares a las familias participantes, permitiendo un desarrollo profesional planificado a mediano y largo plazo. La dirección de la corporación reitera su disposición para coordinar esfuerzos con los distintos niveles de la administración pública y las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia, con el fin de asegurar que cada etapa del plan estratégico se desarrolle bajo criterios de transparencia, impacto positivo y estricta observancia de los marcos regulatorios vigentes en el país.

Acerca de Quest Gourmet Ltd (QG)

Quest Gourmet Ltd (QG), fundada originalmente en mayo de 2020, opera como una filial consolidada de la firma global de marketing gastronómico The Food Group. La organización funciona como una plataforma de contenidos multimedia y revista culinaria internacional orientada a la difusión de la diversidad gastronómica y la cultura culinaria de múltiples regiones. Su línea editorial y de contenidos incluye reseñas de establecimientos gastronómicos, guías de turismo de alimentación, artículos analíticos sobre nutrición y salud, así como la recopilación de recetas tradicionales de diversos países (como las preparaciones del asado brasileño y la repostería tradicional sueca). El propósito de la empresa es conectar a las comunidades locales de restauración con los entusiastas gastronómicos globales a través de soluciones de comunicación digital integradas y objetivas.

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