JOSHI DEBUTA CON 'BAILA CONMIGO', UNA VIBRANTE CELEBRACIÓN DE LA CUMBIA, LA CULTURA Y EL POP LATINO MODERNO
Nacida durante una sesión nocturna de estudio en Los Ángeles junto a un reconocido productor mexicano, “Baila Conmigo” surgió de un momento espontáneo de creatividad. Lo que comenzó como una experimentación después de horas de trabajo en el estudio se transformó rápidamente en una canción que refleja la visión artística de Joshi: honrar las tradiciones de la música latina mientras presenta un sonido fresco y contemporáneo.
Escrita y producida por Joshi, y mezclada y masterizada por Eddie, la canción demuestra la versatilidad de un artista que no teme unir generaciones y estilos musicales. Inspirándose en la cumbia, el pop latino y la narrativa emocional de la música popular, Joshi crea un sonido que se siente tanto nostálgico como innovador.
Más que un lanzamiento, “Baila Conmigo” representa una declaración artística. A través de letras positivas, ritmos irresistibles y una narrativa auténtica, Joshi celebra el poder de la música para unir comunidades y acercar a las personas más allá de las fronteras culturales.
“Esta canción es mi manera de honrar la música que me formó mientras creo algo nuevo para la generación de hoy”, comenta Joshi. “Es más que una canción para bailar; es una celebración de nuestra cultura, nuestra comunidad y la alegría que la música trae a nuestras vidas”.
El lanzamiento estará acompañado por un video musical oficial que captura la pasión, la energía y el espíritu vibrante detrás del proyecto. Con próximas presentaciones en vivo, apariciones en medios y nuevos lanzamientos programados para este año, Joshi continúa consolidándose como una de las nuevas voces prometedoras de la música latina.
Nacido y criado en La Habra, California, Joshi ha dedicado su vida a la música desde los cinco años de edad. Su propuesta artística combina mariachi, música regional mexicana, cumbia y pop latino, creando un sonido auténtico que honra sus raíces culturales mientras conecta con nuevas generaciones de oyentes.
“Baila Conmigo” estará disponible a nivel mundial en todas las principales plataformas digitales a partir del 7 de julio de 2026.
For more information on Joshi, please visit:
IG: https://www.instagram.com/officialjoshimusic/
TikTok: https://www.tiktok.com/@officialjoshimusic?is_from_webapp=1&sender_device=pc
Itunes: https://music.apple.com/us/artist/joshi/1733008288
Spotify: open.spotify.com/artist/3hzQTRGFHL9dEq2QBmAdLh?si=qPMp21oGQ_e4F2MHvNzjZg
Official Website: www.joshiofficialmusic.com
Reyna Trevino
Trevino Enterprises
+1 818-302-0030
email us here
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
Baila Conmigo Teaser
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.