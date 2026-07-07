Olorama revolutioniert das Kinoerlebnis mit KI: Es synchronisiert Düfte automatisch mit „Avatar: Fire and Ash“

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Olorama nutzt KI, um Düfte mit Avatar: Feuer und Asche zu synchronisieren – für ein Erlebnis über Bild und Ton hinaus.

VALENCIA, VALENCIA, SPAIN, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- Olorama, ein Pionierunternehmen im Bereich intelligenter Dufttechnologie für immersive Erlebnisse , hat eines seiner innovativsten Projekte erfolgreich abgeschlossen: die automatische Erstellung eines Duft Programms, das mithilfe künstlicher Intelligenz mit dem Film „Avatar: Fire and Ash“ synchronisiert ist.Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die eine manuelle Programmierung Szene für Szene erfordern, analysiert die von Olorama entwickelte Technologie den audiovisuellen Inhalt Bild für Bild mithilfe von KI-Algorithmen, die in der Lage sind, Umgebungen, Objekte, Handlungen und relevante narrative Elemente zu erkennen. Auf der Grundlage dieser Analyse generiert das System automatisch eine präzise Abfolge von Duft Impulsen, die perfekt mit der Handlung synchronisiert sind.Das Ergebnis ist ein multisensorisches Erlebnis, das dem Filmgenuss eine neue Dimension verleiht und das Eintauchen des Zuschauers in die Handlung verstärkt, ohne dass während des Programmiervorgangs ein manueller Eingriff erforderlich ist.Neun Düfte als Begleitung zur ErzählungIm Fall von „Avatar: Fire and Ash“ identifizierte die künstliche Intelligenz neun Duftprofile , die auf 31 Ausstrahlungen über die gesamte Filmdauer verteilt sind und ausgewählt wurden, um verschiedene Schauplätze und Schlüsselmomente der Geschichte zu begleiten:Forest (Wald)Fire (Feuer)Wood (Holz)Gunpowder (Schießpulver)Beach (Strand und Meer)Blood (Blut)Fresh Grass (frisches Gras)Flowers (Blumen)Wet Ground (nasser Boden)Jeder Duft tritt nur dann in Erscheinung, wenn er einen erzählerischen Mehrwert bietet und so die Wahrnehmung der Umgebung oder die emotionale Intensität bestimmter Szenen verstärkt.Künstliche Intelligenz im Einsatz für sensorische ErlebnisseDieses Projekt demonstriert das Potenzial der künstlichen Intelligenz zur Automatisierung von Prozessen, die bisher einen erheblichen kreativen und technischen Aufwand erforderten. Das von Olorama Technology entwickelte System erkennt nicht nur die in jeder Szene vorhandenen visuellen Elemente, sondern interpretiert auch den Kontext, um zu bestimmen, welcher Duft am besten geeignet ist und zu welchem Zeitpunkt er freigesetzt werden soll.Dadurch lassen sich die Vorbereitungszeiten für Dufterlebnisse in Filmen, Videospielen, bei Veranstaltungen, in Museen oder immersiven Installationen erheblich verkürzen, was die Erstellung sensorischer Inhalte in großem Maßstab erleichtert.Mit dieser Entwicklung kommt Olorama seinem Ziel einen Schritt näher, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen audiovisuelle Inhalte erleben, und immersive Erlebnisse über Bild und Ton hinaus zu erweitern.Über Olorama TechnologyOlorama ist ein Unternehmen, das sich auf intelligente Duft Lösungen und Duft Technologie für immersive Erlebnisse spezialisiert hat. Seine Systeme ermöglichen die Integration synchronisierter Düfte in Kinos, Museen, bei Veranstaltungen, in Ausstellungsräumen, Simulatoren, Virtual-Reality-Anwendungen und anderen Bereichen, in denen der Geruchssinn dazu beiträgt, das Nutzererlebnis zu bereichern.Das Unternehmen entwickelt auf künstlicher Intelligenz basierende Lösungen zur Automatisierung der Erstellung und Synchronisation von Duft Inhalten und treibt damit eine neue Generation multisensorischer Erlebnisse voran.

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