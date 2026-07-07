Olorama révolutionne l'expérience cinématographique grâce à l'IA : il synchronise les parfums avec Avatar : Fire and Ash

expérience cinématographique

Olorama utilise l’IA pour synchroniser les parfums avec Avatar : Le Feu et les Cendres, pour une expérience au-delà de l’image et du son.

VALENCIA, VALENCIA, SPAIN, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- Olorama, entreprise pionnière dans le domaine de la technologie d’aromatisation intelligente pour les expériences immersives, a mené à bien l’un de ses projets les plus innovants : la création automatique, grâce à l’intelligence artificielle, d’un programme de diffusion d’arômes synchronisé avec le film *Avatar : Fire and Ash*.Contrairement aux systèmes traditionnels, qui nécessitent une programmation manuelle scène par scène, la technologie développée par Olorama analyse le contenu audiovisuel image par image à l’aide d’algorithmes d’IA capables de reconnaître les environnements, les objets, les actions et les éléments narratifs pertinents. À partir de cette analyse, le système génère automatiquement une séquence précise de diffusions aromatiques parfaitement synchronisées avec l’histoire.Il en résulte une expérience multisensorielle qui ajoute une nouvelle dimension au visionnage du film, renforçant l’immersion du spectateur sans nécessiter d’intervention manuelle pendant le processus de programmation.Neuf arômes pour accompagner le récitDans le cas d’Avatar : Fire and Ash, l’intelligence artificielle a identifié neuf profils aromatiques répartis en 31 diffusions tout au long du film, sélectionnés pour accompagner différents décors et moments clés de l’histoire :Forest (forêt)Fire (feu)Wood (bois)Gunpowder (poudre à canon)Beach (plage et mer)Blood (sang)Fresh Grass (herbe fraîche)Flowers (fleurs)Wet Ground (terre humide)Chaque parfum n’apparaît que lorsqu’il apporte une valeur narrative, renforçant la perception de l’environnement ou l’intensité émotionnelle de certaines scènes.L’intelligence artificielle au service des expériences sensoriellesCe projet démontre le potentiel de l’intelligence artificielle pour automatiser des processus qui, jusqu’à présent, nécessitaient un travail créatif et technique considérable. Le système développé par Olorama Technology détecte non seulement les éléments visuels présents dans chaque scène, mais interprète également le contexte afin de déterminer quel parfum est le plus approprié et à quel moment il doit être diffusé.Cela permet de réduire considérablement les délais de préparation des expériences olfactives pour les films, les jeux vidéo, les événements, les musées ou les installations immersives, facilitant ainsi la création de contenus sensoriels à grande échelle.Grâce à ce développement, Olorama poursuit son objectif de transformer la manière dont les gens vivent les contenus audiovisuels, en poussant les expériences immersives au-delà de l’image et du son.À propos d'Olorama TechnologyOlorama est une entreprise spécialisée dans les solutions d'aromatisation intelligente et les technologies olfactives destinées aux expériences immersives. Ses systèmes permettent d'intégrer des arômes synchronisés dans les cinémas, les musées, les événements, les espaces d'exposition, les simulateurs, la réalité virtuelle et d'autres applications où l'odorat contribue à enrichir l'expérience de l'utilisateur.L'entreprise développe des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour automatiser la création et la synchronisation de contenus olfactifs, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération d'expériences multisensorielles.

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