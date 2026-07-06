La Gobernadora Hochul Anuncia que las Entradas y los Pases de Estacionamiento para la Gran Feria Estatal de Nueva York de 2026 Saldrán a la Venta el 7 de Julio

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las entradas y los pases de estacionamiento para la Gran Feria Estatal de Nueva York de 2026 saldrán a la venta el martes 7 de julio a las 9 a.m. Con una excelente relación calidad-precio, la entrada individual cuesta 8 dólares e incluye acceso a todo el entretenimiento del recinto, exposiciones agrícolas, demostraciones en vivo y la serie de conciertos Chevrolet Music Series. La entrada sigue siendo gratuita para personas mayores de 65 años y niños de 12 años o menos, lo que garantiza que la Feria continúe siendo una de las más económicas del país y ofrezca un espacio accesible para que toda la familia se desconecte de la tecnología y disfrute del aire libre. La Feria de este año contará con más programación que nunca, incluyendo docenas de espectáculos y demostraciones en vivo, atracciones favoritas que regresan y nuevas y emocionantes competiciones, comida y bebida de productores regionales —incluida una nueva selección de vendedores en el mercado Taste NY—, eventos diarios en el renovado Empire Room y mucho más por descubrir.

"La Gran Feria Estatal de Nueva York es una tradición consagrada que celebra nuestro patrimonio agrícola y constituye un elemento fundamental de nuestros veranos aquí en el estado de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "La gente no debería tener que gastar una fortuna para divertirse. A partir de hoy, ya están a la venta las entradas para este evento económico y familiar, que estará repleto tanto de atracciones clásicas como de novedades. Neoyorquinos: ¡compren sus entradas hoy mismo y nos vemos en la Feria este verano!".

Para los visitantes que planeen asistir a la Feria en múltiples ocasiones durante sus 13 días de duración, la opción "Frequent Fairgoer" (Visitante Frecuente) por $25 permite nuevamente entrar al recinto una vez al día, todos los días que dure el evento. Esta entrada es intransferible y está disponible exclusivamente en línea. El estacionamiento para la Feria cuesta $12. Las entradas anticipadas para la famosa zona de atracciones (Midway) de la Feria, operada por Wade Shows, saldrán a la venta en las próximas semanas.

Los visitantes tienen tres formas de comprar entradas y/o pases de estacionamiento: en línea, por teléfono y en persona, desde el 26 de agosto hasta el 7 de septiembre.

En línea: El enlace para comprar entradas y estacionamiento se habilitará a las 9:00 a.m. del martes 7 de julio en el sitio web de The Great New York State Fair .

El enlace para comprar entradas y estacionamiento se habilitará a las en el sitio web de The Great New York State Fair . Por teléfono: A partir del 7 de julio, también se pueden comprar entradas y estacionamiento llamando a la línea gratuita de Etix al 1-800-514-3849, de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., y los domingos de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

A partir del 7 de julio, también se pueden comprar entradas y estacionamiento llamando a la línea gratuita de Etix al 1-800-514-3849, de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., y los domingos de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. En la entrada: A partir del miércoles 26 de agosto, habrá quioscos disponibles en todas las puertas de acceso para la compra electrónica de entradas. Para reducir el tiempo de espera en los quioscos, se colocarán carteles grandes con códigos QR en todas las entradas y en los estacionamientos, permitiendo a los visitantes comprar sus entradas mediante sus teléfonos inteligentes.

También habrá cajeros automáticos de conversión inversa ("reverse ATMs") en el recinto para convertir efectivo en una tarjeta utilizable.

Incluyendo las tarifas, el costo total para los asistentes será de:

Entrada general: $8.32 por boleto ($8 de entrada, 14 centavos de tarifa por boleto, 18 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito)

$8.32 por boleto ($8 de entrada, 14 centavos de tarifa por boleto, 18 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito) Pase de Visitante Frecuente : $25.70 ($25 por el pase, 14 centavos de tarifa por boleto, 56 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito; tenga en cuenta que estos pases están disponibles exclusivamente en línea)

: $25.70 ($25 por el pase, 14 centavos de tarifa por boleto, 56 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito; tenga en cuenta que estos pases están disponibles exclusivamente en línea) Estacionamiento: $12.41 por vehículo ($12 de estacionamiento, 14 centavos de tarifa por boleto, 27 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito)

El Comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Richard A. Ball, dijo: "La Gran Feria del Estado de Nueva York es una de las tradiciones más importantes del estado, y la edición de 2026 promete ser una de las mejores hasta la fecha. Esperamos que la mayor cantidad posible de neoyorquinos participe en nuestra celebración de 13 días dedicada a la agricultura, la música, el entretenimiento y la expresión cultural. Nos vemos en la Feria".

La directora de la Feria del Estado de Nueva York, Julie LaFave, dijo: "La Gran Feria del Estado de Nueva York de 2026 está a la vuelta de la esquina, y queremos que los asistentes aprovechen al máximo todo lo que la Feria tiene para ofrecer. Ya sea que planee asistir un día increíble o los 13 días, ahora es el momento de asegurar sus boletos y el estacionamiento. Con cerca de 100,000 visitantes diarios en el recinto ferial, comprar las entradas con antelación significa filas más cortas, un acceso más rápido y más tiempo para disfrutar de todo lo que la Feria tiene preparado. Desde exposiciones galardonadas y las comidas favoritas de la Feria hasta emocionantes atracciones mecánicas y una programación con artistas de renombre, la Feria ofrece algo para toda la familia y la oportunidad de crear recuerdos inolvidables".

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: "La Feria Estatal de Nueva York es una tradición muy querida, ¡y ya casi llega! Durante generaciones, el recinto ferial ha reunido a las familias para crear recuerdos maravillosos mientras aprenden sobre la agricultura de Nueva York, disfrutan de una comida increíble y apoyan a los pequeños comerciantes de todos los rincones del estado. ¡Animamos a las familias a comenzar a planificar su visita! Agradecemos a la gobernadora Hochul, al Departamento de Agricultura y Mercados, y a todas las empresas locales que hacen de la Feria Estatal de Nueva York una experiencia tan especial cada año".

La Gran Feria Estatal de Nueva York comienza el miércoles 26 de agosto y continúa hasta el Día del Trabajo (Labor Day), el 7 de septiembre. El horario de funcionamiento de la feria es de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. todos los días, excepto el Día del Trabajo, cuando la feria cierra a las 9:00 p.m. Las puertas se abren al público a las 9:00 a.m. y cierran a las 9:00 p.m. todos los días, salvo el Día del Trabajo (lunes 7 de septiembre), jornada en la que no se permitirá la entrada después de las 8:00 p.m.

El estacionamiento "Orange" (Naranja) abre a las 9:00 a.m. todos los días, mientras que los estacionamientos "Brown" (Marrón), "Pink" (Rosado) y "Gray" (Gris) abren a las 6:00 a.m. El estacionamiento de Willis Avenue se utilizará en los días de mayor afluencia. Al llegar a la feria, los conductores deben mostrar su boleto de estacionamiento a los encargados del lugar, ya sea en formato digital desde sus teléfonos o mediante una copia impresa. No se aceptará EZPass Plus para el estacionamiento. Los pases de estacionamiento pueden comprarse con tarjeta de crédito o débito en los propios estacionamientos; además, habrá cajeros automáticos de conversión de efectivo a tarjeta (*reverse ATMs*) en el recinto para quienes lleven dinero en efectivo.

Para comodidad de los visitantes, habrá tranvías circulando continuamente por el recinto ferial siguiendo un recorrido en forma de herradura, con 7 paradas operativas de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. todos los días. Asimismo, habrá un servicio de transporte exclusivo para personas con discapacidad (ADA) que conectará el estacionamiento accesible "Gray" (ubicado frente a la Puerta 10) con la parada de tranvía n.º 3, situada en la entrada trasera del Edificio de Horticultura, en horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. todos los días. El lunes 7 de septiembre, los tranvías dejarán de funcionar una hora antes.

El servicio de transporte directo "Park-N-Ride" de Centro volverá a ofrecer traslado a los pasajeros desde el Centro Transit Hub (en el centro de la ciudad), Long Branch Park y Destiny USA hacia y desde el recinto ferial (Fairgrounds), con puntos de descenso y recogida situados a la izquierda de la Puerta Principal. La tarifa por trayecto es de 1 dólar para adultos y de 50 centavos para personas mayores, niños de seis a nueve años y personas con discapacidad. El último autobús sale del recinto ferial cada día a las 11:15 p.m. El 7 de septiembre, debido a que la feria cierra más temprano ese día, los autobuses operarán con un horario reducido después de las 9:00 p.m.

Acerca de la Gran Feria del Estado de Nueva York

Fundada en 1841, la Gran Feria del Estado de Nueva York exhibe lo mejor de la agricultura del estado, ofrece entretenimiento de primer nivel y constituye una pieza clave de la estrategia estatal CNY Rising, cuyo objetivo es impulsar la economía de la región central de Nueva York a través del turismo. Es la feria más antigua de los Estados Unidos y figura constantemente entre las cinco mejores ferias estatales del país.