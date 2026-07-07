Envu startet Partnerschaft mit Greencell zur Markteinführung von Fiata Boost – einer neuen mikrobiellen Biostimulanz

Envu kündigt eine exklusive Partnerschaft mit Greencell zur Markteinführung von Fiata Boost an, einer neuen mikrobiellen Biostimulanz für Golf- und Sportrasen sowie Zierpflanzen in Europa.

Exklusive Partnerschaft verbindet mikrobielle Innovation und Feldexpertise für widerstandsfähigere Rasen- und Zierpflanzen bei Umweltstress.

CARY, NC, UNITED STATES, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- Envu, ein globales Umweltwissenschaftsunternehmen, das sich auf Innovationen für den Schutz und die Verbesserung der Umwelt weltweit spezialisiert, gab heute eine exklusive Partnerschaft mit Greencell bekannt. Als Pionier der mikrobiellen Biotechnologie wird Greencell bei der Markteinführung von Fiata Boost mitwirken, einer zum Patent angemeldeten mikrobiellen Biostimulanz für Golf- und Sportrasen sowie Zierpflanzen.Fiata Boost kombiniert sorgfältig ausgewählte mikrobielle Wirkstoffe mit spezifischen Beistoffen, um das Wachstum von Rasen und Pflanzen zu beschleunigen und eine schnellere Regeneration bei Trockenheit, Hitze und intensiver Nutzung zu ermöglichen. Aus natürlich vorkommenden Mikroorganismen gewonnene Biostimulanzien stärken die Pflanzen, indem sie physiologische Prozesse verbessern, anstatt Schädlinge oder Krankheiten direkt zu bekämpfen.Im Rahmen der 360-Grad-Innovationsstrategie des Unternehmens erweitert Envu fortwährend sein Portfolio an biologischen und biobasierten Technologien zur Ergänzung herkömmlicher Rasen- und Pflanzenpflegeprogramme und reagiert damit auf sich wandelnde aufsichtsrechtliche Erwartungen sowie den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Einsatzstoffen angesichts zunehmender Klimavariabilität.„Envu ist darauf bedacht, für Greenkeeper und Züchter Innovationen zu liefern, die hohe Leistung bei geringer Umweltbelastung bieten. Fiata Boost ist für dieses Bestreben ein großartiges Beispiel“, sagte Bernard Jacqmin, Chief Innovation & Regulatory Officer bei Envu. „Gemeinsam mit Greencell haben wir eine exklusive mikrobielle Biostimulanz mit geringer Umweltbelastung entwickelt, die Rasen und Zierpflanzen stärker und widerstandsfähiger macht, damit diese selbst Trockenheit, Hitze und intensiver Nutzung standhalten können."Envu erkannte in Greencell einen strategischen Partner mit tiefgehender Expertise bei der Isolierung, Optimierung und Herstellung sowie dem großflächigen Verkauf mikrobieller Stämme, die sich auf 25 Jahre Erfahrung in den Branchen Lebensmittel, Landwirtschaft, Umwelt, Nutraceuticals und Kosmetik stützt.„Mikrobielle Biostimulanzien können die Resilienz von Pflanzen stärken und den auf konventionellen Mittel lastenden Druck verringern – und das ist bei zunehmender Klimavariabilität wichtiger als je zuvor“, sagte Jean-Yves Berthon, CEO von Greencell. „Mit Fiata Boost vereinen wir wissenschaftliche Strenge und Praxisrealität in einer effizienten und resilienten Lösung.“Fiata Boost wurde umfassend unter Praxisbedingungen evaluiert. Die Formulierung, die an einer differenzierten Kombination von Pilz- und Bakterienstämmen ansetzt, wurde über rund 40 Feldexperimente und einen Zeitraum von vier Jahren hinweg in den USA und vier europäischen Ländern erprobt und zeigte im Vergleich zu unbehandelten Kontrollflächen statistisch signifikante Verbesserungen.„Anders als viele biologische Lösungen, die auf der Grundlage begrenzter Feldvalidierung eingeführt werden, wurde Fiata Boost umfassend in unterschiedlichen Regionen und Umwelten unter Praxisbedingungen getestet“, sagte Sophie Beillon, Turf & Ornamentals Product Manager EMEA, Envu. „Mit der mikrobiellen Expertise von Greencell einerseits und der Feldvalidierung und kundenorientierten Entwicklung durch Envu andererseits ist diese Partnerschaft für die Zukunft der Rasen- und Zierpflanzenpflege besonders vielversprechend.“Fiata Boost ist bereits im Vereinten Königreich, Schweden und Deutschland verfügbar. Die Einführung in der gesamten Europäischen Union soll laut Envu in den kommenden Monaten folgen.Über EnvuEnvu, gegründet im Jahr 2022, nutzt seine langjährige Expertise in den Umweltwissenschaften, um gesunde Umwelten für alle und überall zu fördern. Envu bietet Lösungen in den folgenden Sparten: Professionelle Schädlingsbekämpfung, Forstwirtschaft, Zierpflanzenbau, Golf, industrielles Vegetationsmanagement, Turf and Ornamentals, Mosquito Management sowie Weide- und Grünland. Envu arbeitet zusammen mit Kunden an innovativen Lösungen, die deren Anforderungen heute und bis weit in die Zukunft gerecht werden. Envus Portfolio umfasst über 250 vertrauenswürdige und bekannte Marken. Das Unternehmen hat über 1.000 Mitarbeiter, ist in 100 Ländern tätig und betreibt vier globale Innovationszentren. Nähere Informationen finden Sie unter www.envu.com Über GreencellDas im Jahr 2000 als Teil der Greentech-Gruppe gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Clermont-Limagne, Frankreich, ist Pionier der mikrobiellen Biotechnologie mit über 25 Jahren Expertise bei der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikroorganismen und mikrobiellen Derivaten. Als Marktführer des Wachstumssektors „New Agronomy“ erreichte Greencell als erstes französisches Unternehmen die Zulassung eines mikrobiellen Düngers. Sein Produktportfolio umfasst Biofertilisation, Biostimulation und Biokontrolle sowie Anwendungen in der Sanierung, der Agroindustrie sowie der menschlichen und tierischen Gesundheit. Greencell wählt Mikroorganismen aus, die natürlich in Böden und Pflanzen vorkommen, und entwickelt diese zu innovativen Einsatzstoffen, die in der Landwirtschaft, im Umweltmanagement, in der Pharmaindustrie und in Nutraceuticals Verwendung finden. Nähere Informationen finden Sie unter www.greencell.tech Ihr Ansprechpartner für Medienanfragen:Jennifer Poore (Envu)E-Mail: jennifer.poore@envu.comKate Hayes (Envus Agenturpartner)E-Mail: khayes@hlkagency.comAntonin Galien (Greencell)E-Mail: antoningalien@greencell.techNähere Informationen finden Sie unter www.envu.com Folgen Sie uns auf LinkedIn www.linkedin.com/company/envu Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese geben bestehende Annahmen und Prognosen der Geschäftsleitung von Envu wieder. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren kann es zu wesentlichen Abweichungen zwischen den hier angeführten Schätzungen einerseits und den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen des Unternehmens, einschließlich seiner finanziellen Umstände, Entwicklung und Leistung, andererseits kommen. 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