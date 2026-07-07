Envu s’associe à Greencell pour lancer Fiata Boost, un biostimulant microbien déjà homologué sur trois marchés européens

Envu annonce un partenariat exclusif avec Greencell pour lancer Fiata Boost, un nouveau biostimulant microbien destiné aux parcours de golf, aux gazons sportifs et aux plantes ornementales en Europe.

Ce partenariat exclusif associe innovation microbienne et expertise terrain pour des gazons et plantes ornementales plus résistants au stress environnemental.

CARY, NC, UNITED STATES, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- Envu, entreprise mondiale spécialisée dans les sciences de l’environnement et le développement de solutions innovantes destinées à protéger et à améliorer les milieux naturels à travers le monde, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat exclusif avec Greencell, pionnier des biotechnologies microbiennes, en vue du lancement de Fiata Boost, un biostimulant microbien destiné aux parcours de golf, aux gazons sportifs et aux plantes ornementales, faisant l’objet d’une demande de brevet.Fiata Boost associe des souches microbiennes soigneusement sélectionnées à des coformulants spécifiques afin d’aider les gazons et les plantes ornementales à mieux résister à la sécheresse, aux fortes chaleurs et aux usages intensifs, tout en favorisant leur croissance et leur capacité de régénération. Les biostimulants issus de micro-organismes naturellement présents dans l’environnement améliorent les performances des végétaux en stimulant leurs processus physiologiques, plutôt qu’en agissant directement contre les ravageurs ou les maladies.Dans le cadre de sa stratégie d’innovation à 360º, Envu poursuit l’élargissement de son portefeuille de technologies biologiques et biosourcées, conçues pour compléter les programmes conventionnels de gestion des gazons et des plantes ornementales. Cette démarche répond à l’évolution des exigences réglementaires ainsi qu’au besoin croissant d’intrants durables dans un contexte de variabilité climatique accrue.« Chez Envu, nous nous efforçons en permanence de proposer aux gestionnaires de parcours de golf et aux horticulteurs des innovations alliant hautes performances et faible impact environnemental, et Fiata Boost en est une parfaite illustration », déclare Bernard Jacqmin, directeur de l’innovation et des affaires réglementaires d’Envu. « En collaboration avec Greencell, nous avons développé un biostimulant microbien exclusif à faible impact environnemental, conçu pour renforcer la vigueur et la résilience des gazons et des plantes ornementales face à la sécheresse, aux fortes chaleurs et aux usages intensifs. »Envu a identifié Greencell comme un partenaire stratégique disposant d’une solide expertise dans l’isolement, l’optimisation, la production et la commercialisation de souches microbiennes à grande échelle, acquise au cours de plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture, de l’environnement, des produits nutraceutiques et des cosmétiques.« Les biostimulants microbiens peuvent contribuer à renforcer la résilience des végétaux et à réduire le recours aux intrants conventionnels, un enjeu plus important que jamais dans un contexte de variabilité climatique croissante », souligne Jean-Yves Berthon, directeur général de Greencell. « Avec Fiata Boost, nous associons la rigueur scientifique à la réalité du terrain pour proposer une solution à la fois performante et résiliente. »Fiata Boost a fait l’objet d’une évaluation approfondie dans des conditions réelles d’utilisation. Sa formulation, reposant sur une combinaison unique de souches bactériennes et fongiques, a été validée au travers de plus de 40 essais au champ menés pendant quatre ans aux États-Unis et dans quatre pays européens, mettant en évidence des améliorations statistiquement significatives par rapport aux témoins non traités.« Contrairement à de nombreuses solutions biologiques mises sur le marché après une validation limitée sur le terrain, Fiata Boost a été largement évalué dans des conditions réelles, sur différents sites et dans des environnements variés », déclare Sophie Beillon, chef de produit Gazons et Plantes ornementales pour la région EMEA chez Envu. « La combinaison de l’expertise microbienne de Greencell, de la validation au champ et de l’approche de développement orientée client d’Envu fait de ce partenariat une initiative particulièrement prometteuse pour l’avenir de la gestion des gazons et des plantes ornementales. »Fiata Boost est déjà homologué au Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne. Envu prévoit d’obtenir son homologation dans l’ensemble de l’Union européenne au cours des prochains mois.À propos d’EnvuFondée en 2022, Envu s’appuie sur de nombreuses années d’expertise en sciences de l’environnement avec une mission unique : favoriser des environnements plus sains pour tous, partout dans le monde. Envu propose des services dédiés dans les domaines suivants : la gestion professionnelle des nuisibles, la foresterie, les cultures ornementales, les golfs, la gestion de la végétation industrielle, les espaces verts et paysagers, la gestion des moustiques, ainsi que les pâturages et surfaces agricoles. Envu collabore avec ses clients afin de concevoir des solutions innovantes répondant à leurs besoins actuels et futurs. Le portefeuille d’Envu comprend plus de 250 marques reconnues et de confiance. L’entreprise emploie plus de 1 000 collaborateurs, est présente dans 100 pays et dispose de quatre pôles mondiaux d’innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.envu.com À propos de GreencellFondée en 2000 au sein du groupe Greentech et basée à Clermont-Limagne, en France, Greencell est un pionnier des biotechnologies microbiennes. L’entreprise met à profit plus de 25 ans d’expertise dans le développement, la production et la commercialisation de micro-organismes et de dérivés microbiens. Acteur de référence dans le domaine émergent de la nouvelle agronomie, Greencell a été la première entreprise en France à obtenir une autorisation pour un fertilisant microbien. Son portefeuille de produits couvre la biofertilisation, la biostimulation et le biocontrôle, ainsi que des applications dans la dépollution environnementale, l’agro-industrie et les secteurs de la santé humaine et animale. Greencell sélectionne des micro-organismes naturellement présents dans les sols et les plantes et les transforme en ingrédients innovants destinés à des applications dans l’agriculture, la gestion de l’environnement et les secteurs pharmaceutique et nutraceutique. Pour plus d’informations, consultez greencell-tech Contacts presse :Jennifer Poore (Envu)E-mail : jennifer.poore@envu.comKate Hayes (partenaire agence Envu)E-mail : khayes@hlkagency.comAntonin Galien (Greencell)E-mail : antoningalien@greencell.techPour plus d’informations : www.envu.com Suivez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/envu Déclarations prospectivesLe présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et prévisions actuelles de la direction d’Envu. Divers risques connus ou inconnus, incertitudes et autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats futurs, la situation financière, le développement ou les performances réels de la société et les estimations présentées dans ce communiqué. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives ni de les adapter à des événements ou évolutions futurs.

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