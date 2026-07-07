GTT Consolida sus Operaciones en McAllen en el Centro de Datos MCA2 de MDC

Proveedor global de servicios gestionados y seguridad afianza su presencia fronteriza entre Estados Unidos y México en el hub de interconexión de MDC en McAllen

MCALLEN, TX, UNITED STATES, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- MDC Data Centers anunció que GTT Communications Inc., proveedor líder de networking y seguridad como servicio para organizaciones multinacionales, consolidó sus operaciones en McAllen en la instalación carrier-neutral construida a medida por MDC, MCA2, ubicada en 422 S. 11th Street. Este movimiento traslada la infraestructura fronteriza de GTT en McAllen al núcleo del entorno más interconectado de la frontera entre Estados Unidos y México, y completa su migración desde el sitio heredado de MDC en el edificio Chase.En MCA2, el backbone de GTT se conecta directamente con otros carriers Tier-1, proveedores de contenido, plataformas en la nube, MEX-IX y las diversas rutas internacionales de fibra (International Fiber Crossings) concentradas en la instalación. Para GTT, esa concentración se traduce en rutas más cortas entre Estados Unidos y México, con enlaces hacia Sudamérica, más opciones de peering dentro de un mismo entorno, y una arquitectura más resiliente en las rutas de las que dependen sus clientes empresariales y mayoristas. La fuerza de atracción (hub gravity) de MCA2, que ha reunido a todas las redes mexicanas relevantes del mercado en una sola ubicación, ahora trabaja a favor de GTT en la capa de enrutamiento."Al consolidar nuestra infraestructura de red dentro de la instalación MCA2 de MDC, fortalecemos el rendimiento y la resiliencia que nuestros clientes empresariales y socios mayoristas necesitan a lo largo de este corredor crítico. MDC ha sido un socio de confianza en la construcción de nuestra presencia fronteriza durante más de una década, y este hito refleja nuestra inversión continua en un ecosistema altamente conectado que permite a nuestros clientes escalar con confianza", afirmó Joan Logan, presidenta para las Américas de GTT."Nos entusiasma dar la bienvenida a GTT, uno de los mayores operadores de backbone de internet del mundo, a MCA2, porque el beneficio es evidente. Cuando una red Tier 1 de esa escala se consolida aquí, el ecosistema se vuelve más denso y las opciones de interconexión se multiplican para cada operador que ya opera en el edificio. Así es como funciona la fuerza de atracción del hub: cada nueva llegada multiplica el valor para todos los presentes", señaló Juan Salazar, CEO de MDC Data Centers.En todo su alcance, GTT ofrece a mayoristas y empresas una amplia gama de servicios de networking y seguridad con cobertura global, entre ellos IP Transit, Dedicated Internet Access y Managed DDoS Protection. Desde 2024, GTT también opera un punto de presencia (PoP) en la instalación de MDC en Laredo, Texas, lo que amplía su backbone Tier 1 y añade redundancia y capacidad en las rutas transfronterizas. A medida que la demanda transfronteriza continúa creciendo a lo largo del corredor, GTT está en una posición privilegiada para atender a sus clientes desde la infraestructura donde convergen las redes de Estados Unidos y México. MDC continúa siendo un socio neutral y de confianza que habilita ese alcance, apoyando a GTT en la entrega de valor a largo plazo para los clientes globales compartidos por ambas empresas.Acerca de GTTGTT es un proveedor líder de networking y seguridad como servicio para organizaciones multinacionales, que conecta de forma simple y segura a personas y máquinas con datos y aplicaciones, en cualquier parte del mundo. Prestamos servicio a miles de organizaciones, reuniendo a las personas, socios y tecnología adecuados para reducir la carga de los equipos de TI y resolver los desafíos más urgentes de networking y seguridad. Construido sobre nuestra red Tier 1 global de primer nivel, GTT Envision es una plataforma tecnológica global única para conectar, orquestar, virtualizar y automatizar redes empresariales, que permite a los clientes contar con soluciones de consumo flexible para cumplir sus objetivos de negocio y responder a la demanda cuando, donde y como la necesiten. Nuestro portafolio incluye SASE, SD-WAN, seguridad, internet, voz y otras opciones de conectividad, complementadas por un conjunto de servicios profesionales y equipos de ventas y soporte excepcionales en mercados locales de todo el mundo. Trabajamos junto a nuestros clientes para ofrecer Greater Technology Together. Para más información, visite www.gtt.net Acerca de MDC Data CentersMDC Data Centers ofrece una solución ideal para las redes que buscan conectividad eficiente en todo México. Nuestro enfoque centraliza los puntos de presencia clave de redes mexicanas y norteamericanas en instalaciones neutrales a lo largo de nuestra plataforma, con nuestros hubs de interconexión en la frontera con Estados Unidos como ancla, y en expansión hacia ubicaciones estratégicas en todo México. Esta convergencia crea un ecosistema de red denso, fortalecido por nuestra infraestructura exclusiva de International Fiber Crossings y por un entorno seguro y carrier-neutral para la interconexión de redes. En conjunto, estos elementos conforman nuestra BorderConnect Platform™, diseñada para habilitar conexiones que empoderen a clientes y comunidades, uniendo redes, países y personas.Para más información, visite mdcdatacenters.com o siga a MDC Data Centers en LinkedIn y X como @mdcdatacenters.Contacto: Relaciones con los Medios de MDC Data Centers, Julio Hernandez, press@mdcdatacenters.com

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