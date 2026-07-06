La Gobernadora Hochul Anuncia Una Inversión Estatal De 100 Millones De Dólares en Tecnología Y Equipamiento Para Las Fuerzas Del Orden

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una inversión estatal de 100 millones de dólares en tecnología y equipamiento para las fuerzas del orden. Como parte de esta inversión, se han destinado 75 millones de dólares a departamentos de policía y oficinas del sheriff para mejorar la tecnología y modernizar el equipamiento, lo que les permitirá resolver y prevenir delitos con mayor eficacia y mejorar la seguridad de los agentes y de la comunidad. Otros 25 millones de dólares financiarán un nuevo sistema estatal de gestión de registros, sustituyendo una plataforma obsoleta para mejorar el intercambio de información y agilizar la elaboración de informes. Esta nueva inversión en el programa de subvenciones LETECH del estado complementa los 127 millones de dólares otorgados anteriormente a través de dicho programa a 378 agencias —desde el oeste de Nueva York hasta Long Island— y está incluida en el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027, el cual mantiene niveles récord de financiación para iniciativas de seguridad pública en todo el estado.

"Garantizar la seguridad de los neoyorquino[s significa asegurar que los hombres y mujeres que protegen nuestras comunidades cuenten con las herramientas y la tecnología necesarias para afrontar los desafíos actuales de seguridad pública", dijo la gobernadora Hochul. "Esta inversión ayudará a las agencias a modernizar su equipamiento, fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad de intercambio de información para optimizar su labor de protección de las comunidades a las que sirven, al tiempo que continuamos con nuestro enfoque integral para reducir la delincuencia en todo el estado".

Administrado por la División de Servicios de Justicia Penal del estado (DCJS, por sus siglas en inglés), el programa LETECH financiará una variedad de equipos y tecnologías, incluidos, entre otros: sistemas acústicos de detección de disparos, drones, sistemas de mitigación contra drones, escáneres láser 3D para escenas del crimen, kits de atención de traumatismos y desfibriladores externos automáticos, cámarxas corporales y chalecos, equipos de tráfico y seguridad, iluminación, sistemas especializados de gestión de registros, y equipamiento para vehículos de patrulla y agentes. Las agencias también podrán adquirir equipos y tecnología para apoyar a los centros del 911, las operaciones de gestión de emergencias, la aplicación de normas de estacionamiento y códigos municipales, así como plataformas de comunicación para interactuar con la comunidad.



La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York, Rossana Rosado, dijo: "La gobernadora Hochul continúa asegurando niveles de financiación sin precedentes para la seguridad pública. Estos recursos récord permiten a la DCJS hacer lo que mejor sabemos hacer: apoyar a las agencias y organizaciones de todo el estado en sus esfuerzos por mantener seguros a los neoyorquinos y ayudar a las comunidades a prosperar. Agradezco a la gobernadora por seguir haciendo de la seguridad pública su prioridad número uno, y a los miles de colaboradores que trabajan directamente en el terreno y que se han dedicado a esta labor que salva vidas".

Aproximadamente 500 agencias fuera de la ciudad de Nueva York son elegibles para solicitar las subvenciones LETECH: departamentos de policía de pueblos, ciudades y comunidades indígenas, así como oficinas de alguaciles (sheriffs) de los condados. La DCJS estableció un sistema de financiación escalonado, con montos máximos de subvención basados en el número de agentes juramentados equivalentes a tiempo completo que emplean las agencias; estos oscilan entre los 100,000 dólares (para agencias con 10 o menos agentes) y los 6 millones de dólares (para aquellas con más de 1,001 agentes). El nuevo sistema de gestión de registros, solicitado por jefes de policía locales, alguaciles de condado y fiscales de distrito, estará disponible para las agencias del orden público de todo el estado, incluidos más de 150 departamentos pequeños y rurales que carecían de recursos para modernizarse. La DCJS convocará a la Policía Estatal de Nueva York, a jefes de policía, alguaciles y fiscales de distrito para garantizar que el nuevo sistema satisfaga las necesidades de todas las partes interesadas.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha invertido más de 4,000 millones de dólares en iniciativas de seguridad pública, y el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027 mantiene inversiones récord en prevención, intervención y aplicación de la ley , incluyendo medidas para abordar amenazas emergentes como las armas impresas en 3D y las ametralladoras de fabricación casera.

Hoy, la DCJS notificará a las agencias elegibles sobre la solicitud de propuestas (RFA, por sus siglas en inglés) del programa LETECH. Para recibir fondos a través de este programa, la RFA exige que las agencias cumplan con todas las disposiciones aplicables de la ley recientemente promulgada "Local Cops, Local Crimes Act" (Ley de Policías Locales y Delitos Locales). La RFA detalla dichos requisitos, así como los artículos cuya compra no está permitida, tales como vehículos, armas de fuego y dispositivos de energía conducida. La fecha límite para presentar las solicitudes es el miércoles 2 de septiembre de 2026 a las 12:00 del mediodía; las agencias seleccionadas serán notificadas de la concesión de fondos a principios del otoño. Los contratos con la DCJS para la financiación estarán vigentes desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028.

La División de Servicios de Justicia Penal (DCJS) brinda un apoyo fundamental a todos los aspectos del sistema de justicia penal del estado, incluyendo, entre otras actividades: la capacitación de las fuerzas del orden y otros profesionales de la justicia penal; la supervisión de un programa de acreditación para las fuerzas del orden; la garantía de que los alcoholímetros y los equipos de control de velocidad utilizados por las fuerzas del orden locales funcionen correctamente; la gestión de fondos de subvención para la justicia penal; el análisis de datos sobre delitos y programas a nivel estatal; la prestación de apoyo a la investigación; la supervisión de los departamentos de libertad condicional de los condados y de los programas de alternativas al encarcelamiento; y la coordinación de políticas de justicia juvenil. Siga a la DCJS en Facebook, Instagram y LinkedIn.

La asambleísta Judy Griffin dijo: "Me enorgulleció apoyar la asignación adicional de 75 millones de dólares para el programa de subvenciones LETECH en el presupuesto aprobado este año. Este programa invita a los departamentos de policía y a las oficinas del sheriff de todo Long Island a solicitar fondos vitales para mejorar y adquirir el equipo y la tecnología necesarios, no solo para mantener el ritmo frente a las crecientes amenazas a nuestra seguridad, sino para superarlo. Aplaudo a la gobernadora Hochul por sus esfuerzos para invertir en nuestros departamentos de policía, ayudándoles así a garantizar la seguridad y proteger a nuestras comunidades. Animo a todos los departamentos de policía de las localidades (villages) del Distrito 21 de la Asamblea a presentar su solicitud, así como al Departamento de Policía del Condado de Nassau, dado que ya se han beneficiado de este programa en el pasado y han demostrado que pueden hacer un uso eficaz de estos nuevos fondos".

El asambleísta Noah Burroughs dijo: “La subvención LETECH proporciona a las agencias del orden público la tecnología y el equipo modernos que necesitan para desempeñar sus funciones de manera segura y eficaz. Invertir en estos recursos fortalecerá la capacidad de las fuerzas del orden para prevenir delitos, resolver casos, apoyar a las víctimas y responder a los desafíos cambiantes que enfrentan nuestras comunidades. Al modernizar las operaciones de seguridad pública, ayudamos a garantizar que nuestros agentes cuenten con las herramientas necesarias para mantener bajos los índices de criminalidad”.

El alcalde de Freeport, Robert Kennedy, dijo: "Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por la subvención de tecnología para las fuerzas del orden otorgada a Freeport el año pasado y por los 100 millones de dólares en fondos estatales adicionales para apoyar a las fuerzas del orden anunciados hoy. Las subvenciones LETECH permitieron a nuestro departamento adquirir las herramientas y recursos necesarios para mantener segura a la comunidad de Freeport; desde entonces, hemos observado una reducción significativa de la delincuencia en la localidad. Una vez más, deseo agradecer a la gobernadora —en nombre del cuerpo policial, los residentes, los negocios, el personal y en el mío propio— por su ayuda con estas subvenciones y las mejoras tecnológicas en nuestro Departamento de Policía".

La legisladora del condado de Nassau, Debra Mulè, dijo: "A través de programas como estos, el estado de Nueva York sigue demostrando su compromiso inquebrantable con la seguridad pública, dotando a nuestros profesionales de las fuerzas del orden de herramientas de vanguardia que mejorarán aún más su capacidad para prevenir y resolver delitos en las comunidades a las que sirven. Como residente de Freeport desde hace mucho tiempo y representante de esta comunidad en la Legislatura de Nassau, agradezco especialmente que la gobernadora Hochul priorice programas que financian a nuestros equipos locales de respuesta a emergencias y los equipan para desempeñar con excelencia su misión vital".

El presidente de la Asociación de Jefes de Policía Municipales del condado de Nassau, Brian Paladino, dijo: "La subvención de tecnología para las fuerzas del orden ha sido fundamental para proporcionar fondos a los departamentos de policía locales de todo el estado de Nueva York, permitiéndoles adaptarse a las necesidades cambiantes de la lucha contra el crimen y la seguridad pública. Estos fondos permiten a los departamentos de policía adquirir el equipo necesario para responder a las exigencias tecnológicas de la lucha moderna contra la delincuencia, sin causar enormes agujeros en el presupuesto del departamento ni obligar a los municipios a comprometer su futuro financiero simplemente para cubrir las necesidades básicas de seguridad pública. Gracias, gobernadora Hochul, por su inversión en la lucha contra la delincuencia".