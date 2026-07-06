Never Give Up Day lleva su movimiento a millones de hispanohablantes con el lanzamiento de Día de Nunca Rendirse

La celebración de la perseverancia amplía su alcance con una plataforma íntegramente en español para inspirar, y movilizar a las comunidades hispanohablantes.

Con Día de Nunca Rendirse, abrimos la puerta para que millones de hispanohablantes se sumen a un movimiento mundial de perseverancia.” — Alain Horoit, fundador de Día de Nunca Rendirse.

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, July 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Never Give Up Day , la celebración mundial dedicada a la perseverancia y la determinación, anuncia el lanzamiento oficial de Día de Nunca Rendirse , su nueva plataforma en español, creada para acercar el movimiento a millones de personas en España, América Latina y las comunidades hispanohablantes de todo el mundo.Celebrado cada 18 de agosto, Never Give Up Day se ha convertido en una de las celebraciones de más rápido crecimiento, con proclamaciones oficiales de más de 137 ciudades de Estados Unidos y Canadá. La iniciativa reconoce a quienes siguen adelante frente a la adversidad, inspira a quienes atraviesan momentos difíciles y celebra el poder de la perseverancia como un valor universal.Con el lanzamiento de Día de Nunca Rendirse, el movimiento da un paso más en su misión de hacer que este mensaje sea accesible a una de las comunidades lingüísticas más grandes del planeta. La nueva plataforma ofrecerá contenidos, historias inspiradoras, recursos, campañas y la participación en la Walk of Perseverance, una iniciativa global en la que las personas caminan para apoyar a alguien que aman, una causa que defienden o un sueño en el que siguen creyendo.Declaración del fundador:"La perseverancia no entiende de fronteras ni de idiomas. El mensaje de 'Never Give Up' pertenece a todas las personas que alguna vez han tenido que seguir adelante cuando la vida se puso difícil. Con Día de Nunca Rendirse queremos que millones de hispanohablantes sientan que este movimiento también habla su idioma y celebra sus propias historias de valentía, esperanza y determinación. Este es un paso importante en nuestra visión de convertir el 18 de agosto en el día mundial de la perseverancia." — Alain Horoit, fundador de Never Give Up DayCon esta expansión, Never Give Up Day continúa consolidándose como un movimiento global que une a personas, ciudades, organizaciones, empresas y comunidades en torno a un mismo mensaje: la perseverancia merece ser celebrada.

Día de Nunca Rendirse

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