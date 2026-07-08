Smartpatient und Novo Nordisk setzen neue Maßstäbe für vernetzte Versorgung bei Stoffwechselerkrankungen in Deutschland

Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Novo Nordisk auf Typ-2-Diabetes ist ein konsequenter Schritt auf diesem Weg.” — Ira von Arnim, Chief Commercial Officer bei smartpatient

MUNICH, GERMANY, July 8, 2026 / EINPresswire.com / -- Smartpatient und Novo Nordisk haben ein neues digitales Programm zur Unterstützung von Menschen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland gestartet. Damit erweitern sie ihr Direct-to-Patient-Modell (DTP), das zuerst für den Bereich Adipositas entwickelt wurde, um eine weitere zentrale Stoffwechselerkrankung und schaffen eine gemeinsame digitale Infrastruktur für die Betreuung von Menschen mit diesen Krankheitsbildern.Dieser Schritt basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass langfristiger Therapieerfolg bei Stoffwechselerkrankungen von mehr abhängt als nur dem Zugang zu einer Therapie. Entscheidend ist, was zwischen den Arztterminen geschieht: während des Therapiebeginns, bei Dosisanpassungen und im Therapiealltag.Genau in diesen Phasen entstehen langfristige Verhaltensmuster. Hier kann eine zusätzliche Unterstützung besonders wichtig sein, um Therapieabbrüche oder nachlassende Therapietreue zu vermeiden.Das Programm wird über MyTherapy bereitgestellt, die weltweit am schnellsten wachsende Plattform für Medikamentenmanagement mit mehr als 12 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit. Sie begleitet Patientinnen und Patienten über alle Phasen der Behandlung hinweg – vom Therapiebeginn bis zur Langzeitbehandlung.Personalisierte Onboarding-Prozesse, Therapiebegleitung, bedarfsgerechte Informationsangebote, Unterstützung bei Folgerezepten und Terminen, Symptom- und Gesundheitsdokumentation sowie verhaltensbasierte Aktivierungsmaßnahmen schaffen eine integrierte Therapiebegleitung, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen und dem realen Therapieverlauf der Nutzerinnen und Nutzer orientiert.Durch die Verbindung der hochgradig interaktiven digitalen Infrastruktur von smartpatient mit der langjährigen Expertise von Novo Nordisk in der Versorgung chronischer Erkrankungen adressiert die Zusammenarbeit eine der größten Herausforderungen im Bereich der Stoffwechselgesundheit: Patientinnen und Patienten während der gesamten Behandlung zusätzlich zur Betreuung durch den behandelnden Arzt bzw. die behandelnde Ärztin zu begleiten, zu motivieren und auf Kurs zu halten."Die langfristige Behandlung von Typ-2-Diabetes hängt von vielen Faktoren ab. Gemeinsam mit smartpatient möchten wir ein integriertes Unterstützungserlebnis schaffen, das Patientinnen und Patienten in den unterschiedlichen Phasen ihrer Behandlung zusätzlich zur Betreuung durch den behandelnden Arzt bzw. die behandelnde Ärztin, begleitet und ihnen hilft, ihre Therapie langfristig mit mehr Sicherheit und Kontinuität umzusetzen." sagte Ilka Hirschner, Senior Director, Diabetes Commercial & Brand Marketing at Novo Nordisk."Wir bei smartpatient sind überzeugt, dass die nächste Generation der Versorgung chronisch erkrankter Menschen davon geprägt sein wird, wie konsequent Patientinnen und Patienten zwischen den Arztkontakten unterstützt werden – denn genau dort entsteht langfristiges Therapieverhalten“, sagte Ira von Arnim, Chief Commercial Officer bei smartpatient."Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Novo Nordisk auf Typ-2-Diabetes ist ein konsequenter Schritt auf diesem Weg. Vernetzte Direct-to-Patient-Ökosysteme unterstützen nicht nur die regelmäßige Medikamenteneinnahme. Sie helfen Menschen dabei, ihren Therapieverlauf erfolgreich zu bewältigen, langfristig am Ball zu bleiben und das Vertrauen zu entwickeln, ihre Gesundheit dauerhaft selbstbestimmt zu managen.“Gemeinsam etablieren smartpatient und Novo Nordisk die zusätzliche kontinuierliche Begleitung von Patientinnen und Patienten als wesentlichen Erfolgsfaktor für die langfristige Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, als festen Bestandteil der Versorgung.Über smartpatientSmartpatient, Teil der Redcare Pharmacy Gruppe, ist ein führender Anbieter von Direct-to-Patient-Lösungen für die pharmazeutische Industrie. Mit MyTherapy, der weltweit meistgenutzten App für Medikamentenmanagement mit über 12 Millionen aktiven Patient:innen, ermöglicht smartpatient pharmazeutischen Partnern, Patient:innen direkt, skalierbar und unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu erreichen und zu unterstützen. Das integrierte Ökosystem verbindet digitale Patientenaktivierung, personalisierte Begleitung, Zugang zu Medikamenten sowie Real-World-Insights und ermöglicht so messbare Ergebnisse entlang der gesamten Patient Journey.Über Novo Nordisk DeutschlandNovo Nordisk ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das 1923 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Dänemark hat. Wir treiben Veränderungen voran mit dem Ziel, schwere chronische Krankheiten zu besiegen. Die Basis dafür bildet unsere langjährige Erfahrung in der Behandlung von Diabetes. Wir arbeiten an wissenschaftlichen Innovationen bis hin zur Heilung von Krankheiten, fördern den Zugang zu unseren Produkten für Patient:innen weltweit und engagieren uns aktiv für Prävention. Novo Nordisk beschäftigt circa 77.400 Menschen in 80 Ländern und vermarktet seine Produkte in rund 170 Ländern. Deutschlandweit sind circa 550 Mitarbeiter:innen für Novo Nordisk tätig, rund die Hälfte davon am Hauptsitz in Mainz. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.