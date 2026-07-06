Wadi Wurayah: Füceyre'nin Doğal Mirası, Dünya Mirası Listesi'ne Giden Yolda
EINPresswire.com/ -- FÜCEYRE, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 6 Temmuz 2026: Füceyre Emirliği'ndeki Hacer Dağları'nın derinliklerinde, şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan Wadi Wurayah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli doğal hazinelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Burada, yıl boyunca akan doğal kaynaklar ve su kanalları, benzersiz bir biyolojik çeşitliliği destekleyerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğal zenginliğini yansıtan ve ülkenin doğal mirasını koruma konusundaki güçlü kararlılığını gözler önüne seren bir ekosistem oluşturmaktadır.
Wadi Wurayah, yalnızca bir doğa koruma alanı değil, aynı zamanda 220 km²'lik bir alanı kapsayan bütüncül bir ekosistemdir. Bölge, 216 bitki türü, 114 kuş türü, 20 memeli türü ile 30 sürüngen ve amfibi türü dâhil olmak üzere, 1.099'dan fazla canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Arap Tahrı (Arap Keçisi) ve Blanford Tilkisi gibi nadir ve nesli tehlike altındaki türlerin yanı sıra karakulak gibi dikkat çekici diğer yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapan bölge, bu özellikleriyle bölgenin en önemli ekolojik alanlarından biri olma niteliğini daha da güçlendirmektedir.
Wadi Wurayah, yüzyıllardır bu dağlık bölgede yaşam kaynağı olan sürekli akan doğal şelalesi ve kaynak sularıyla öne çıkmakta; bu doğal zenginlikler, olağanüstü bir ekosistemin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde türünün tek örneği olan yabani orkide (Epipactis veratrifolia) başta olmak üzere nadir bitki türlerine de ev sahipliği yapmaktadır.
Wadi Wurayah, bilimsel araştırmalar açısından da önemli bir merkez niteliği taşımaktadır. Çevresel araştırmalar, nadir canlı türlerinin yeniden keşfedilmesine, bunların koruma alanındaki varlığının belgelenmesine ve keşiflerine atfen adlandırılmasına katkı sağlamış; bu gelişmeler, Wadi Wurayah'ın bölgedeki biyolojik çeşitliliğin incelenmesine yönelik doğal bir laboratuvar olma konumunu daha da pekiştirmiştir.
Wadi Wurayah'ın önemi yalnızca ekolojik değeriyle sınırlı olmayıp, tarihi ve kültürel önemini de kapsamaktadır. Yüzlerce yıldır yerel toplulukların yaşamıyla iç içe olan vadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin günümüze ulaşan en eski camisi olan Al Bidyah Camii başta olmak üzere birçok önemli tarihi yapının da yakınında yer almaktadır. Bu durum, Füceyre'de insan ile doğa arasındaki köklü ilişkinin somut bir yansımasını oluşturmaktadır.
Bu doğal miras, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Wadi Wurayah'ı Üstün Evrensel Değere sahip doğal bir alan olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydettirilmek üzere adaylık dosyasını sunmasıyla birlikte uluslararası ilginin odağı hâline gelmiştir. Adaylık dosyası, esas itibarıyla küresel ölçekte önem taşıyan devam eden ekolojik ve biyolojik süreçleri temsil etmeye ilişkin (ix) Kriterine dayanmaktadır. Bu kriter, Wadi Wurayah'ın Arap Yarımadası'nın en önemli dağ çölü ekosistemlerinden biri olarak, jeolojik oluşumlar, yıl boyunca varlığını sürdüren tatlı su kaynakları ve binlerce yıldır sürekliliğini koruyan doğal yaşam alanlarını benzersiz bir bütünlük içinde barındırmasını yansıtmaktadır.
Adaylık dosyası, Wadi Wurayah'ın bugüne kadar elde ettiği ulusal ve uluslararası tanınırlıklara dayanmaktadır. Wadi, 2009 yılında doğa koruma alanı ilan edilmiş, 2010 yılında Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesine dâhil edilmiş, 2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk millî parkı statüsünü kazanmış ve 2018 yılında ise UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı (MAB) kapsamında Biyosfer Rezervi olarak tescil edilmiştir.
Bu uluslararası adaylık sürecinin takibi kapsamında, Füceyre Çevre Otoritesi, ilgili ulusal makamlarla koordinasyon içinde, bu yıl 19–29 Temmuz tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'nin Busan kentinde düzenlenecek UNESCO Dünya Miras Komitesi çalışmalarına katılım sağlamaktadır. Bu katılım, Birleşik Arap Emirlikleri ile Füceyre Emirliği'nin doğal mirasın korunmasına, uluslararası alandaki görünürlüğünün güçlendirilmesine ve Wadi Wurayah'ın Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmeye layık üstün evrensel değere sahip bir alan olarak konumunun pekiştirilmesine yönelik kararlılığını yansıtmaktadır.
Orient Planet Group
Wadi Wurayah, yalnızca bir doğa koruma alanı değil, aynı zamanda 220 km²'lik bir alanı kapsayan bütüncül bir ekosistemdir. Bölge, 216 bitki türü, 114 kuş türü, 20 memeli türü ile 30 sürüngen ve amfibi türü dâhil olmak üzere, 1.099'dan fazla canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Arap Tahrı (Arap Keçisi) ve Blanford Tilkisi gibi nadir ve nesli tehlike altındaki türlerin yanı sıra karakulak gibi dikkat çekici diğer yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapan bölge, bu özellikleriyle bölgenin en önemli ekolojik alanlarından biri olma niteliğini daha da güçlendirmektedir.
Wadi Wurayah, yüzyıllardır bu dağlık bölgede yaşam kaynağı olan sürekli akan doğal şelalesi ve kaynak sularıyla öne çıkmakta; bu doğal zenginlikler, olağanüstü bir ekosistemin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde türünün tek örneği olan yabani orkide (Epipactis veratrifolia) başta olmak üzere nadir bitki türlerine de ev sahipliği yapmaktadır.
Wadi Wurayah, bilimsel araştırmalar açısından da önemli bir merkez niteliği taşımaktadır. Çevresel araştırmalar, nadir canlı türlerinin yeniden keşfedilmesine, bunların koruma alanındaki varlığının belgelenmesine ve keşiflerine atfen adlandırılmasına katkı sağlamış; bu gelişmeler, Wadi Wurayah'ın bölgedeki biyolojik çeşitliliğin incelenmesine yönelik doğal bir laboratuvar olma konumunu daha da pekiştirmiştir.
Wadi Wurayah'ın önemi yalnızca ekolojik değeriyle sınırlı olmayıp, tarihi ve kültürel önemini de kapsamaktadır. Yüzlerce yıldır yerel toplulukların yaşamıyla iç içe olan vadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin günümüze ulaşan en eski camisi olan Al Bidyah Camii başta olmak üzere birçok önemli tarihi yapının da yakınında yer almaktadır. Bu durum, Füceyre'de insan ile doğa arasındaki köklü ilişkinin somut bir yansımasını oluşturmaktadır.
Bu doğal miras, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Wadi Wurayah'ı Üstün Evrensel Değere sahip doğal bir alan olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydettirilmek üzere adaylık dosyasını sunmasıyla birlikte uluslararası ilginin odağı hâline gelmiştir. Adaylık dosyası, esas itibarıyla küresel ölçekte önem taşıyan devam eden ekolojik ve biyolojik süreçleri temsil etmeye ilişkin (ix) Kriterine dayanmaktadır. Bu kriter, Wadi Wurayah'ın Arap Yarımadası'nın en önemli dağ çölü ekosistemlerinden biri olarak, jeolojik oluşumlar, yıl boyunca varlığını sürdüren tatlı su kaynakları ve binlerce yıldır sürekliliğini koruyan doğal yaşam alanlarını benzersiz bir bütünlük içinde barındırmasını yansıtmaktadır.
Adaylık dosyası, Wadi Wurayah'ın bugüne kadar elde ettiği ulusal ve uluslararası tanınırlıklara dayanmaktadır. Wadi, 2009 yılında doğa koruma alanı ilan edilmiş, 2010 yılında Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesine dâhil edilmiş, 2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk millî parkı statüsünü kazanmış ve 2018 yılında ise UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı (MAB) kapsamında Biyosfer Rezervi olarak tescil edilmiştir.
Bu uluslararası adaylık sürecinin takibi kapsamında, Füceyre Çevre Otoritesi, ilgili ulusal makamlarla koordinasyon içinde, bu yıl 19–29 Temmuz tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'nin Busan kentinde düzenlenecek UNESCO Dünya Miras Komitesi çalışmalarına katılım sağlamaktadır. Bu katılım, Birleşik Arap Emirlikleri ile Füceyre Emirliği'nin doğal mirasın korunmasına, uluslararası alandaki görünürlüğünün güçlendirilmesine ve Wadi Wurayah'ın Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmeye layık üstün evrensel değere sahip bir alan olarak konumunun pekiştirilmesine yönelik kararlılığını yansıtmaktadır.
Orient Planet Group
Orient Planet Group
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