Wadi Wurayah: El patrimonio natural de Fujairah en el camino hacia la Lista del Patrimonio Mundial
EINPresswire.com/ -- FUJAIRAH, EAU, 6 de julio de 2026: En lo profundo de las montañas Hajar, del emirato de Fujairah y a unos 45 kilómetros de la ciudad, Wadi Wurayah se erige como uno de los tesoros naturales más destacados de los Emiratos Árabes Unidos. Aquí, manantiales y canales perennes sustentan una biodiversidad única, creando un paisaje que encarna la riqueza del entorno de los EAU y refleja su firme compromiso con la protección de su patrimonio natural.
Wadi Wurayah no es simplemente una reserva natural, sino un sistema ecológico completo que abarca 220 km². Es el hogar de más de 1.099 especies de organismos vivos, incluyendo 216 especies de plantas, 114 especies de aves, 20 especies de mamíferos y 30 especies de reptiles y anfibios. Especies raras y en peligro de extinción como el tahr árabe y el zorro de Blanford, así como otros animales notables como el caracal, contribuyen aún más a convertirlo en uno de los sitios ecológicos más importantes de la región.
El uadi se distingue por su cascada y manantiales naturales perennes, que han proporcionado una fuente de vida en esta región montañosa durante siglos y han contribuido a la formación de un ecosistema excepcional. También alberga plantas raras, sobre todo la orquídea silvestre (Epipactis veratrifolia), el único de su clase en los Emiratos Árabes Unidos.
El uadi también sirve como un sitio importante para la investigación científica, ya que los estudios ambientales han contribuido al redescubrimiento de organismos raros, documentando su presencia dentro de la reserva y asignándoles nombre tras su hallazgo, lo que refuerza el estatus del uadi como laboratorio natural para el estudio de la biodiversidad en la región.
La importancia del uadi no se limita a su valor ecológico, sino que también se extiende a su significado histórico y cultural. Durante siglos, ha estado vinculado a la vida de las comunidades locales y se encuentra junto a varios monumentos históricos destacados, incluida la Mezquita Al Bidyah, la mezquita más antigua que se conserva en los Emiratos Árabes Unidos. Esto refleja la relación profundamente arraigada entre las personas y la naturaleza en Fujairah.
Este patrimonio natural se encuentra ahora en el centro de la atención internacional, ya que los Emiratos Árabes Unidos han presentado un expediente de candidatura para que Wadi Wurayah sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como un sitio natural de Valor Universal Excepcional. El expediente de candidatura se basa principalmente en el Criterio (ix), relativo a la representación de procesos ecológicos y biológicos en curso de importancia mundial, reflejando la integración única de formaciones geológicas, manantiales de agua dulce perennes y hábitats naturales del uadi que han mantenido su continuidad a lo largo de miles de años, como uno de los ecosistemas de desierto montañoso más destacados de la Península Arábiga.
El expediente se basa en una serie de reconocimientos nacionales e internacionales que ha recibido el uadi, habiendo sido declarado reserva natural en 2009, incluido en la lista de humedales de importancia internacional en virtud de la Convención de Ramsar en 2010, convirtiéndose en el primer parque nacional de los EAU en 2013, antes de su registro como Reserva de la Biosfera bajo el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO en 2018.
Como parte del seguimiento de esta candidatura internacional, la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah participa en los trabajos del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, organizado por la ciudad de Busan, en la República de Corea, del 19 al 29 de julio de este año, en coordinación con las autoridades nacionales pertinentes, en una medida que refleja el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos y del Emirato de Fujairah con la protección del patrimonio natural, mejorando su presencia internacional y consolidando el estatus de Wadi Wurayah como un sitio de valor universal excepcional, digno de ser inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.
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Wadi Wurayah no es simplemente una reserva natural, sino un sistema ecológico completo que abarca 220 km². Es el hogar de más de 1.099 especies de organismos vivos, incluyendo 216 especies de plantas, 114 especies de aves, 20 especies de mamíferos y 30 especies de reptiles y anfibios. Especies raras y en peligro de extinción como el tahr árabe y el zorro de Blanford, así como otros animales notables como el caracal, contribuyen aún más a convertirlo en uno de los sitios ecológicos más importantes de la región.
El uadi se distingue por su cascada y manantiales naturales perennes, que han proporcionado una fuente de vida en esta región montañosa durante siglos y han contribuido a la formación de un ecosistema excepcional. También alberga plantas raras, sobre todo la orquídea silvestre (Epipactis veratrifolia), el único de su clase en los Emiratos Árabes Unidos.
El uadi también sirve como un sitio importante para la investigación científica, ya que los estudios ambientales han contribuido al redescubrimiento de organismos raros, documentando su presencia dentro de la reserva y asignándoles nombre tras su hallazgo, lo que refuerza el estatus del uadi como laboratorio natural para el estudio de la biodiversidad en la región.
La importancia del uadi no se limita a su valor ecológico, sino que también se extiende a su significado histórico y cultural. Durante siglos, ha estado vinculado a la vida de las comunidades locales y se encuentra junto a varios monumentos históricos destacados, incluida la Mezquita Al Bidyah, la mezquita más antigua que se conserva en los Emiratos Árabes Unidos. Esto refleja la relación profundamente arraigada entre las personas y la naturaleza en Fujairah.
Este patrimonio natural se encuentra ahora en el centro de la atención internacional, ya que los Emiratos Árabes Unidos han presentado un expediente de candidatura para que Wadi Wurayah sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como un sitio natural de Valor Universal Excepcional. El expediente de candidatura se basa principalmente en el Criterio (ix), relativo a la representación de procesos ecológicos y biológicos en curso de importancia mundial, reflejando la integración única de formaciones geológicas, manantiales de agua dulce perennes y hábitats naturales del uadi que han mantenido su continuidad a lo largo de miles de años, como uno de los ecosistemas de desierto montañoso más destacados de la Península Arábiga.
El expediente se basa en una serie de reconocimientos nacionales e internacionales que ha recibido el uadi, habiendo sido declarado reserva natural en 2009, incluido en la lista de humedales de importancia internacional en virtud de la Convención de Ramsar en 2010, convirtiéndose en el primer parque nacional de los EAU en 2013, antes de su registro como Reserva de la Biosfera bajo el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO en 2018.
Como parte del seguimiento de esta candidatura internacional, la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah participa en los trabajos del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, organizado por la ciudad de Busan, en la República de Corea, del 19 al 29 de julio de este año, en coordinación con las autoridades nacionales pertinentes, en una medida que refleja el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos y del Emirato de Fujairah con la protección del patrimonio natural, mejorando su presencia internacional y consolidando el estatus de Wadi Wurayah como un sitio de valor universal excepcional, digno de ser inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.
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