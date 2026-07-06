Vadi Wurayah: Füceyrənin təbii irsi Ümumdünya İrsi Siyahısı yolunda
EINPresswire.com/ -- FÜCEYRƏ, BƏƏ, 6 iyul 2026: Füceyrə Əmirliyinin Həcər dağlarının dərinliklərində, şəhərdən təxminən 45 kilometr məsafədə yerləşən Vadi Wurayah BƏƏ-nin ən mühüm təbii xəzinələrindən biri hesab olunur. Burada daimi qaynayan bulaqlar və su kanalları unikal biomüxtəlifliyi təmin edərək, BƏƏ ətraf mühitinin zənginliyini təcəssüm etdirən və ölkənin öz təbii irsinin qorunmasına olan qətiyyətli sadiqliyini əks etdirən bir mənzərə yaradır.
Vadi Wurayah sadəcə bir təbiət qoruğu deyil, 220 kvadrat kilometr ərazini əhatə edən bütöv bir ekoloji sistemdir. Bura 216 bitki növü, 114 quş növü, 20 məməli növü, həmçinin 30 sürünən və suda-quruda yaşayan növü daxil olmaqla, 1099-dan çox canlı orqanizm növünə ev sahibliyi edir. Ərəb tarı və Blanford tülküsü kimi nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan növlər, eləcə də karakal kimi digər diqqətəlayiq heyvanlar bu məkanın regionun ən mühüm ekoloji zonalarından birinə çevrilməsinə xidmət edir.
Vadi əsrlər boyu bu dağlıq bölgədə həyat mənbəyi olmuş və müstəsna ekoloji sistemin formalaşmasına töhfə vermiş daimi təbii şəlaləsi və bulaqları ilə seçilir. Bura həmçinin nadir bitkilərə, xüsusən də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində öz növünün yeganə nümunəsi olan vəhşi səhləb çiçəyinə (Epipactis veratrifolia) ev sahibliyi edir.
Vadi həmçinin elmi tədqiqatlar üçün mühüm məkan rolunu oynayır, çünki ekoloji araşdırmalar nadir canlıların yenidən kəşf edilməsinə, onların qoruq ərazisindəki varlığının sənədləşdirilməsinə və kəşf edildikdən sonra adlandırılmasına töhfə vermiş, beləliklə də vadinin regionda biomüxtəlifliyin öyrənilməsi üçün təbii laboratoriya statusunu möhkəmləndirmişdir.
Vadinin əhəmiyyəti yalnız onun ekoloji dəyəri ilə məhdudlaşmır, həm də tarixi və mədəni vacibliyini əhatə edir. Yüz illərdir ki, bura yerli icmaların həyatı ilə bağlıdır və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində hələ də fəaliyyət göstərən ən qədim məscid olan Əl-Bidyah məscidi də daxil olmaqla, bir neçə mühüm tarixi abidəyə bitişikdir. Bu, Füceyrədə insan və təbiət arasındakı köklü əlaqəni əks etdirir.
Bu təbii irs hazırda beynəlxalq diqqət mərkəzindədir, çünki Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Vadi Wurayahnın Ümumdünya Fövqəladə Dəyərə malik təbii məkan kimi YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi üçün nominasiya sənədini təqdim etmişdir. Nominasiya sənədi əsasən qlobal əhəmiyyət kəsb edən davamlı ekoloji və bioloji proseslərin təmsil olunmasına aid olan (ix) kriteriyasına əsaslanır və bu, vadinin Ərəbistan yarımadasındakı ən mühüm dağ-səhra ekosistemlərindən biri kimi minilliklər ərzində öz davamlılığını qoruyub saxlamış geoloji birləşmələrin, daimi şirin su bulaqlarının və təbii yaşayış məskənlərinin unikal inteqrasiyasını əks etdirir.
Sənəd vadinin aldığı bir sıra milli və beynəlxalq tanınmalara əsaslanır; belə ki, bura 2009-cu ildə təbiət qoruğu elan edilmiş, 2010-cu ildə Ramsar Konvensiyası çərçivəsində beynəlxalq əhəmiyyətli sulu-bataqlıq ərazilər siyahısına daxil edilmiş, 2013-cü ildə BƏƏ-nin ilk milli parkı olmuş və nəhayət 2018-ci ildə YUNESKO-nun İnsan və Biosfer Proqramı çərçivəsində Biosfer Qoruğu kimi qeydiyyata alınmışdır.
Bu beynəlxalq nominasiyanın davamı olaraq, Füceyrə Ətraf Mühit İdarəsi, müvafiq milli dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə, cari ilin 19–29 iyul tarixlərində Koreya Respublikasının Busan şəhərinin ev sahibliyi etdiyi YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi Komitəsinin işində iştirak edir; bu addım Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin və Füceyrə Əmirliyinin təbii irsin qorunmasına, onun beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına və Vadi Wurayahnın Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməyə layiq, ümumbəşəri fövqəladə dəyərə malik bir məkan kimi statusunun möhkəmləndirilməsinə olan sadiqliyini əks etdirir.
Orient Planet Group
Vadi Wurayah sadəcə bir təbiət qoruğu deyil, 220 kvadrat kilometr ərazini əhatə edən bütöv bir ekoloji sistemdir. Bura 216 bitki növü, 114 quş növü, 20 məməli növü, həmçinin 30 sürünən və suda-quruda yaşayan növü daxil olmaqla, 1099-dan çox canlı orqanizm növünə ev sahibliyi edir. Ərəb tarı və Blanford tülküsü kimi nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan növlər, eləcə də karakal kimi digər diqqətəlayiq heyvanlar bu məkanın regionun ən mühüm ekoloji zonalarından birinə çevrilməsinə xidmət edir.
Vadi əsrlər boyu bu dağlıq bölgədə həyat mənbəyi olmuş və müstəsna ekoloji sistemin formalaşmasına töhfə vermiş daimi təbii şəlaləsi və bulaqları ilə seçilir. Bura həmçinin nadir bitkilərə, xüsusən də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində öz növünün yeganə nümunəsi olan vəhşi səhləb çiçəyinə (Epipactis veratrifolia) ev sahibliyi edir.
Vadi həmçinin elmi tədqiqatlar üçün mühüm məkan rolunu oynayır, çünki ekoloji araşdırmalar nadir canlıların yenidən kəşf edilməsinə, onların qoruq ərazisindəki varlığının sənədləşdirilməsinə və kəşf edildikdən sonra adlandırılmasına töhfə vermiş, beləliklə də vadinin regionda biomüxtəlifliyin öyrənilməsi üçün təbii laboratoriya statusunu möhkəmləndirmişdir.
Vadinin əhəmiyyəti yalnız onun ekoloji dəyəri ilə məhdudlaşmır, həm də tarixi və mədəni vacibliyini əhatə edir. Yüz illərdir ki, bura yerli icmaların həyatı ilə bağlıdır və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində hələ də fəaliyyət göstərən ən qədim məscid olan Əl-Bidyah məscidi də daxil olmaqla, bir neçə mühüm tarixi abidəyə bitişikdir. Bu, Füceyrədə insan və təbiət arasındakı köklü əlaqəni əks etdirir.
Bu təbii irs hazırda beynəlxalq diqqət mərkəzindədir, çünki Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Vadi Wurayahnın Ümumdünya Fövqəladə Dəyərə malik təbii məkan kimi YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi üçün nominasiya sənədini təqdim etmişdir. Nominasiya sənədi əsasən qlobal əhəmiyyət kəsb edən davamlı ekoloji və bioloji proseslərin təmsil olunmasına aid olan (ix) kriteriyasına əsaslanır və bu, vadinin Ərəbistan yarımadasındakı ən mühüm dağ-səhra ekosistemlərindən biri kimi minilliklər ərzində öz davamlılığını qoruyub saxlamış geoloji birləşmələrin, daimi şirin su bulaqlarının və təbii yaşayış məskənlərinin unikal inteqrasiyasını əks etdirir.
Sənəd vadinin aldığı bir sıra milli və beynəlxalq tanınmalara əsaslanır; belə ki, bura 2009-cu ildə təbiət qoruğu elan edilmiş, 2010-cu ildə Ramsar Konvensiyası çərçivəsində beynəlxalq əhəmiyyətli sulu-bataqlıq ərazilər siyahısına daxil edilmiş, 2013-cü ildə BƏƏ-nin ilk milli parkı olmuş və nəhayət 2018-ci ildə YUNESKO-nun İnsan və Biosfer Proqramı çərçivəsində Biosfer Qoruğu kimi qeydiyyata alınmışdır.
Bu beynəlxalq nominasiyanın davamı olaraq, Füceyrə Ətraf Mühit İdarəsi, müvafiq milli dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə, cari ilin 19–29 iyul tarixlərində Koreya Respublikasının Busan şəhərinin ev sahibliyi etdiyi YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi Komitəsinin işində iştirak edir; bu addım Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin və Füceyrə Əmirliyinin təbii irsin qorunmasına, onun beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına və Vadi Wurayahnın Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməyə layiq, ümumbəşəri fövqəladə dəyərə malik bir məkan kimi statusunun möhkəmləndirilməsinə olan sadiqliyini əks etdirir.
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