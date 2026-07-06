Wadi Wurayah: Urithi wa Asili wa Fujairah Katika Safari ya Kuingizwa kwenye Orodha ya Urithi wa Dunia.
EINPresswire.com/ -- Ndani kabisa ya Milima ya Hajar katika Emirate ya Fujairah, takriban kilomita 45 kutoka mjini, Wadi Wurayah inasimama kama moja ya hazina muhimu zaidi za asili nchini UAE. Hapa, chemchemi za kudumu na vijito vinavyotiririka mwaka mzima vinasaidia kuhifadhi bioanuwai ya kipekee, na kuunda mandhari inayoonyesha utajiri wa mazingira ya UAE pamoja na kuakisi dhamira yake thabiti ya kulinda urithi wake wa asili.
Wadi Wurayah si hifadhi ya asili tu, bali ni mfumo kamili wa ikolojia unaoenea katika eneo la kilomita za mraba 220. Hifadhi hii ni makazi ya zaidi ya spishi 1,099 za viumbe hai, zikiwemo spishi 216 za mimea, spishi 114 za ndege, spishi 20 za mamalia, na spishi 30 za reptilia na amfibia. Spishi adimu na zilizo hatarini kutoweka, kama vile Arabian Tahr na Blanford's Fox, pamoja na wanyama wengine mashuhuri kama caracal, zinachangia kuifanya kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi ya ikolojia katika ukanda huu.
Wadi hii inatofautishwa na maporomoko yake ya maji ya asili yanayotiririka mwaka mzima pamoja na chemchemi zake za kudumu, ambazo zimekuwa chanzo cha uhai katika eneo hili la milimani kwa karne nyingi na zimechangia kuundwa kwa mfumo wa kipekee wa ikolojia. Pia ni makazi ya mimea adimu, hususan okidi pori (Epipactis veratrifolia), ambao ndio wa pekee wa aina yake unaopatikana katika Falme za Kiarabu (UAE).
Wadi hii pia ni eneo muhimu kwa ajili ya utafiti wa kisayansi, kwani tafiti za kimazingira zimechangia kugunduliwa tena kwa viumbe adimu, kuthibitisha uwepo wao ndani ya hifadhi na kuwapa majina yanayotokana na ugunduzi wao. Hali hii imeimarisha hadhi ya Wadi Wurayah kama maabara ya asili ya kuchunguza bioanuwai katika ukanda huu.
Umuhimu wa Wadi Wurayah hauishii kwenye thamani yake ya kiikolojia pekee, bali pia unaenea hadi kwenye urithi wake wa kihistoria na kitamaduni. Kwa mamia ya miaka, imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya jamii za wenyeji na iko karibu na maeneo kadhaa mashuhuri ya kihistoria, yakiwemo Msikiti wa Al Bidyah, ambao ni msikiti wa zamani zaidi ambao bado umesimama katika Falme za Kiarabu (UAE). Hali hii inaonyesha uhusiano wa muda mrefu na uliokita mizizi kati ya binadamu na mazingira ya asili katika Fujairah.
Urithi huu wa asili sasa uko katika mstari wa mbele wa uangalizi wa kimataifa, kwani Falme za Kiarabu (UAE) zimewasilisha jalada la uteuzi wa Wadi Wurayah ili iorodheshwe kwenye Orodha ya Urithi wa Dunia ya UNESCO kama eneo la asili lenye Thamani ya Kipekee ya Kimataifa (Outstanding Universal Value). Jalada hilo la uteuzi linategemea hasa Kigezo cha (ix), kinachohusu uwakilishi wa michakato endelevu ya kiikolojia na kibaiolojia yenye umuhimu wa kimataifa. Hili linaakisi muunganiko wa kipekee wa miundo ya kijiolojia, chemchemi za maji safi zinazotiririka mwaka mzima, na makazi ya asili ambayo yamedumisha mwendelezo wake kwa maelfu ya miaka, na kuifanya Wadi Wurayah kuwa mojawapo ya mifumo muhimu zaidi ya ikolojia ya jangwa la milimani katika Rasi ya Arabia.
Jalada hili linajengwa juu ya mfululizo wa utambuzi wa kitaifa na kimataifa ambao Wadi Wurayah imepokea. Mwaka 2009, ilitangazwa rasmi kuwa hifadhi ya asili; mwaka 2010 ikaorodheshwa kwenye Orodha ya Maeneo Oevu Yenye Umuhimu wa Kimataifa chini ya Mkataba wa Ramsar; mwaka 2013 ikawa Hifadhi ya Taifa ya kwanza katika Falme za Kiarabu (UAE); na mwaka 2018 ikasajiliwa kama Hifadhi ya Bioanuwai (Biosphere Reserve) chini ya Mpango wa Binadamu na Bioanuwai (Man and the Biosphere Programme) wa UNESCO.
Kama sehemu ya ufuatiliaji wa uteuzi huu wa kimataifa, Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah inashiriki katika shughuli za Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO, zinazofanyika katika mji wa Busan, Jamhuri ya Korea, kuanzia tarehe 19 hadi 29 Julai mwaka huu, kwa uratibu na mamlaka husika za kitaifa. Hatua hii inaonyesha dhamira ya Falme za Kiarabu (UAE) na Emirate ya Fujairah ya kulinda urithi wa asili, kuimarisha uwepo wake katika jukwaa la kimataifa, na kuendeleza hadhi ya Wadi Wurayah kama eneo lenye Thamani ya Kipekee ya Kimataifa, linalostahili kuorodheshwa kwenye Orodha ya Urithi wa Dunia ya UNESCO.
Orient Planet Group
Wadi Wurayah si hifadhi ya asili tu, bali ni mfumo kamili wa ikolojia unaoenea katika eneo la kilomita za mraba 220. Hifadhi hii ni makazi ya zaidi ya spishi 1,099 za viumbe hai, zikiwemo spishi 216 za mimea, spishi 114 za ndege, spishi 20 za mamalia, na spishi 30 za reptilia na amfibia. Spishi adimu na zilizo hatarini kutoweka, kama vile Arabian Tahr na Blanford's Fox, pamoja na wanyama wengine mashuhuri kama caracal, zinachangia kuifanya kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi ya ikolojia katika ukanda huu.
Wadi hii inatofautishwa na maporomoko yake ya maji ya asili yanayotiririka mwaka mzima pamoja na chemchemi zake za kudumu, ambazo zimekuwa chanzo cha uhai katika eneo hili la milimani kwa karne nyingi na zimechangia kuundwa kwa mfumo wa kipekee wa ikolojia. Pia ni makazi ya mimea adimu, hususan okidi pori (Epipactis veratrifolia), ambao ndio wa pekee wa aina yake unaopatikana katika Falme za Kiarabu (UAE).
Wadi hii pia ni eneo muhimu kwa ajili ya utafiti wa kisayansi, kwani tafiti za kimazingira zimechangia kugunduliwa tena kwa viumbe adimu, kuthibitisha uwepo wao ndani ya hifadhi na kuwapa majina yanayotokana na ugunduzi wao. Hali hii imeimarisha hadhi ya Wadi Wurayah kama maabara ya asili ya kuchunguza bioanuwai katika ukanda huu.
Umuhimu wa Wadi Wurayah hauishii kwenye thamani yake ya kiikolojia pekee, bali pia unaenea hadi kwenye urithi wake wa kihistoria na kitamaduni. Kwa mamia ya miaka, imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya jamii za wenyeji na iko karibu na maeneo kadhaa mashuhuri ya kihistoria, yakiwemo Msikiti wa Al Bidyah, ambao ni msikiti wa zamani zaidi ambao bado umesimama katika Falme za Kiarabu (UAE). Hali hii inaonyesha uhusiano wa muda mrefu na uliokita mizizi kati ya binadamu na mazingira ya asili katika Fujairah.
Urithi huu wa asili sasa uko katika mstari wa mbele wa uangalizi wa kimataifa, kwani Falme za Kiarabu (UAE) zimewasilisha jalada la uteuzi wa Wadi Wurayah ili iorodheshwe kwenye Orodha ya Urithi wa Dunia ya UNESCO kama eneo la asili lenye Thamani ya Kipekee ya Kimataifa (Outstanding Universal Value). Jalada hilo la uteuzi linategemea hasa Kigezo cha (ix), kinachohusu uwakilishi wa michakato endelevu ya kiikolojia na kibaiolojia yenye umuhimu wa kimataifa. Hili linaakisi muunganiko wa kipekee wa miundo ya kijiolojia, chemchemi za maji safi zinazotiririka mwaka mzima, na makazi ya asili ambayo yamedumisha mwendelezo wake kwa maelfu ya miaka, na kuifanya Wadi Wurayah kuwa mojawapo ya mifumo muhimu zaidi ya ikolojia ya jangwa la milimani katika Rasi ya Arabia.
Jalada hili linajengwa juu ya mfululizo wa utambuzi wa kitaifa na kimataifa ambao Wadi Wurayah imepokea. Mwaka 2009, ilitangazwa rasmi kuwa hifadhi ya asili; mwaka 2010 ikaorodheshwa kwenye Orodha ya Maeneo Oevu Yenye Umuhimu wa Kimataifa chini ya Mkataba wa Ramsar; mwaka 2013 ikawa Hifadhi ya Taifa ya kwanza katika Falme za Kiarabu (UAE); na mwaka 2018 ikasajiliwa kama Hifadhi ya Bioanuwai (Biosphere Reserve) chini ya Mpango wa Binadamu na Bioanuwai (Man and the Biosphere Programme) wa UNESCO.
Kama sehemu ya ufuatiliaji wa uteuzi huu wa kimataifa, Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah inashiriki katika shughuli za Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO, zinazofanyika katika mji wa Busan, Jamhuri ya Korea, kuanzia tarehe 19 hadi 29 Julai mwaka huu, kwa uratibu na mamlaka husika za kitaifa. Hatua hii inaonyesha dhamira ya Falme za Kiarabu (UAE) na Emirate ya Fujairah ya kulinda urithi wa asili, kuimarisha uwepo wake katika jukwaa la kimataifa, na kuendeleza hadhi ya Wadi Wurayah kama eneo lenye Thamani ya Kipekee ya Kimataifa, linalostahili kuorodheshwa kwenye Orodha ya Urithi wa Dunia ya UNESCO.
Orient Planet Group
Orient Planet Group
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