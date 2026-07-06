Wadi Wurayah: Le patrimoine naturel de Fujairah en route vers la Liste du patrimoine mondial

FUJAIRAH, FUJAIRAH, UNITED ARAB EMIRATES, July 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Au cœur des montagnes Hajar de l'émirat de Fujairah, à environ 45 kilomètres de la ville, Wadi Wurayah s'impose comme l'un des trésors naturels les plus remarquables des Émirats arabes unis. Ici, des sources et des canaux pérennes soutiennent une biodiversité unique, ce qui crée une scène qui incarne la richesse de l'environnement des Émirats arabes unis et reflète son ferme engagement à protéger son patrimoine naturel.Wadi Wurayah n'est pas simplement une réserve naturelle mais un système écologique complet s'étendant sur 220 km². Il abrite plus de 1 099 espèces d'organismes vivants, dont 216 espèces de plantes, 114 espèces d'oiseaux, 20 espèces de mammifères et 30 espèces de reptiles et d'amphibiens. Des espèces rares et menacées, telles que le tahr d'Arabie et le renard de Blanford, ainsi que d'autres animaux remarquables comme le caracal, contribuent également à en faire l'un des sites écologiques les plus importants de la région.L’oued se distingue par sa cascade et ses sources naturelles pérennes, qui constituent depuis des siècles une source de vie dans cette région montagneuse et ont contribué à la formation d’un écosystème exceptionnel. Il abrite également des plantes rares, notamment l'orchidée sauvage (Epipactis veratrifolia), la seule de son espèce aux Émirats arabes unis.L’oued constitue également un site important pour la recherche scientifique ; en effet, des études environnementales ont contribué à la redécouverte d’organismes rares, permettant de documenter leur présence au sein de la réserve et de les nommer à la suite de leur découverte, ce qui renforce le statut de l’oued en tant que laboratoire naturel pour l’étude de la biodiversité de la région.L’importance de l’oued ne se limite pas à sa valeur écologique, mais s'étend également à son importance historique et culturelle. Depuis des siècles, il est lié à la vie des communautés locales et se situe à proximité de plusieurs sites historiques importants, notamment la mosquée Al Bidyah, la plus ancienne mosquée encore debout aux Émirats arabes unis. Cela reflète la relation profondément enracinée entre les gens et la nature à Fujairah.Ce patrimoine naturel est désormais au cœur de l'attention internationale, car les Émirats arabes unis ont soumis un dossier de candidature pour Wadi Wurayah en vue de son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que site naturel d’une valeur universelle exceptionnelle. Le dossier de candidature est principalement fondé sur le critère (ix), qui concerne la représentation des processus écologiques et biologiques en cours d'importance mondiale, reflétant l'intégration unique, au sein de l’oued, de formations géologiques, de sources d'eau douce pérennes et d'habitats naturels qui ont maintenu leur continuité pendant des milliers d'années, comme l'un des écosystèmes désertiques montagneux les plus remarquables de la péninsule arabique.Le dossier est fondé sur une série de reconnaissances nationales et internationales obtenues par l’oued, ayant été déclarée réserve naturelle en 2009, inscrit sur la liste des zones humides d'importance internationale au titre de la Convention de Ramsar en 2010, devenant le premier parc national des Émirats arabes unis en 2013, avant d'être inscrite comme réserve de biosphère dans le cadre du programme « L'homme et la biosphère » de l'UNESCO en 2018.Dans le cadre du suivi de cette candidature internationale, l’Autorité environnementale de Fujairah participe aux travaux du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, accueillis par la ville de Busan, en République de Corée, du 19 au 29 juillet de cette année, en coordination avec les autorités nationales compétentes, dans une démarche qui reflète l'engagement des Émirats arabes unis et de l'émirat de Fujaïrah à protéger le patrimoine naturel, rehaussant ainsi sa présence internationale et consolidant le statut de Wadi Wurayah en tant que site d'une valeur universelle exceptionnelle, digne d'être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

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