La mayoría de las fotos se desvanecen en el carrete del móvil. VidaBay premia para revivir una de ellas

El reto «Snap It & Show It» de VidaBay VidaBay Snap: Tinta electrónica sin batería, fotos instantáneas Comparación de retratos fotográficos en MacBook Air y VidaBay Snap

Reto «Snap It & Show It» de VidaBay tiene una regla que casi ningún certamen foto aplica: no basta tomar foto; demuestra colocarla en sitio real.

Un pin representa quién eras cuando lo compraste. El Snap representa quién eres esta semana” — VidaBay Equipo

SHANGHAI, SHANGHAI, CHINA, July 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Cada pocos meses, otra marca organiza un concurso de fotografía. La mayoría siguen el mismo esquema: piden tu mejor instantánea, enviada a través de un formulario, evaluada por personas con las que nunca volverás a tener contacto y olvidada a la semana siguiente. VidaBay, creador del imán fotográfico de tinta electrónica sin batería VidaBay Snap, está convencida de que los fotógrafos están cansados de este modelo, por lo que ha puesto en marcha un certamen centrado en una pregunta totalmente distinta. No se limita a cuestionar «¿cuál es tu mejor foto?», sino que pregunta «¿dónde reside realmente esa imagen?».El concurso denominado «Snap It & Show It» dio comienzo el 6 de julio y permanecerá abierto hasta el 26 de agosto de 2026. Los ganadores se anunciarán una semana después, el 2 de septiembre. Veintiséis participantes recibirán tarjetas regalo con un valor nominal total de 3.250 dólares estadounidenses: una tarjeta regalo del premio principal valorada en 500 dólares, cinco tarjetas regalo de segundo premio de 150 dólares cada una y veinte tarjetas regalo de tercer premio de 100 dólares cada una. Todos los premios se entregarán únicamente en formato de tarjetas regalo (no hay equivalentes en efectivo) en las dos semanas siguientes a la confirmación del galardón. Sin embargo, más que el valor de los premios, es la estructura particular del concurso lo que llama la atención de los primeros inscritos.Su principal particularidad es la siguiente: los participantes no solo envían una fotografía, sino una foto de una imagen colocada en un entorno real. El proceso consta de tres pasos: primero, realizar una imagen original con el teléfono móvil. Después, transferirla de forma inalámbrica al VidaBay Snap —el imán fotográfico de tinta electrónica cuatricromática sin batería de la marca— mediante una conexión NFC. Por último, fotografiar el propio dispositivo Snap con la imagen mostrada en su ubicación natural: la puerta de una nevera, un escritorio de estudio, el correa de una mochila o un alféizar de ventana. La obra final se valora en dos niveles: la calidad de la fotografía original y cómo queda integrada una vez situada en un espacio físico.«Un pin representa quién eras cuando lo compraste. El Snap representa quién eres esta semana», comenta la marca al explicar el concepto inspirador del concurso.Se trata de un matiz pequeño, pero transforma el criterio de evaluación del certamen. Cualquier persona puede enviar una foto con buena composición, pero muy pocas logran que una misma imagen funcione en dos contextos distintos: primero como fotografía independiente y después como objeto colocado en un hogar real, bajo luz natural y rodeado de objetos cotidianos. VidaBay cree que las participaciones más creativas surgirán de esta segunda capa de creación.El dispositivo protagonista hace posible este formato. El VidaBay Snap es un marco de papel electrónico de estilo Polaroid, sin batería, sin retroiluminación y sin cables de carga. La imagen se transfiere mediante el NFC del teléfono inteligente y permanece visible indefinidamente, sin consumir energía hasta que se envía una nueva fotografía. Esto hace que funcione más como un imán decorativo que como un aparatoativo que como un aparato electrónico: un objeto que puede permanecer meses en la nevera sin que tengas que prestarle atención, hasta que decidas cambiar su contenido. En el marco de un concurso fotográfico, esto supone además que cada participación se convierte en un soporte físico tangible: no un archivo JPEG oculto en el carrete del móvil, sino un objeto visible para todas las personas que compartan la estancia.La participación es muy sencilla. Los fotógrafos deben crear una fotografía original, transferirla a un VidaBay Snap, fotografiar el dispositivo con esa imagen en su entorno real y subir esa foto a la comunidad oficial de Reddit de VidaBay Snap, acompañada del hashtag #VidaBaySnapChallenge y un pie de foto de una única línea. Cada participante podrá enviar hasta tres imágenes durante las siete semanas que dura el concurso. Todas las reglas completas y los requisitos de acceso están publicados en vidabay.net La empresa habla con total transparencia sobre el motivo por el que el plazo solo dura siete semanas, en lugar de las convocatorias habituales de varios meses. «No queríamos un concurso que la gente tuviera que organizar con antelación», comenta VidaBay. «Nuestra intención es que sea un concurso en el que participen de forma espontánea: esta tarde, este fin de semana, antes de que se cierre el plazo». Esa sensación de urgencia es totalmente intencional: una fecha límite corta elimina las entradas extraídas de archivos antiguos y premia las fotografías tomadas esa misma semana, con la luz y en la estancia donde el fotógrafo haya tenido la inspiración en el momento.Para una marca joven de hardware, este concurso cumple una doble función: por un lado, plantea un auténtico reto creativo para los amantes de la fotografía; por otro, es la forma más rápida de ver el producto integrado en cientos de entornos naturales sin montajes —neveras, estudios, dormitorios de estudiantes, oficinas—, en lugar de limitarse a una única sesión de fotos profesional en estudio. El plazo de inscripciones finaliza el 26 de agosto, y VidaBay prevé que la última semana registre la mayor oleada de envíos, con la comunidad de Reddit inundada de nuevas participaciones que compiten contra la fecha límite.El VidaBay Snap ya está disponible a la venta en unidad individual o en packs de tres unidades , en seis colores de borde. Cuenta con accesorios opcionales de funda de piel y estuche de transporte para usarlo más allá de la nevera. Todas las reglas del concurso, los requisitos de admisión y los detalles de inscripción están disponibles en el sitio web www.vidabay.net

Descubre una estética sin batería que evoca la película instantánea clásica.

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