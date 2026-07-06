Die meisten Fotos verblassen in der Kamerabibliothek. VidaBay vergibt Preise, um eines wieder zum Leben zu erwecken

Der Wettbewerb „Snap It & Show It“ von VidaBay VidaBay Snap: Akkufreier E-Papier-Sofortbildmagnet Vergleich von Porträtfotos auf MacBook Air und VidaBay Snap

Der Wettbewerb „Snap It & Show It“ von VidaBay hat eine Regel, die kaum Fotowettbewerbe durchsetzt: Mach nicht nur Foto – beweise, platziere es am echtem Ort

Ein Pin zeigt, wer du warst, als du ihn gekauft hast. Ein Snap zeigt, wer du diese Woche bist” — VidaBay Team

SHANGHAI, SHANGHAI, CHINA, July 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Alle paar Monate startet eine weitere Marke einen Fotowettbewerb. Die meisten funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Man reicht sein bestes Bild über ein Formular ein, es wird von Personen bewertet, von denen man nie wieder etwas hört – und eine Woche später ist es bereits vergessen. VidaBay, das Unternehmen hinter dem akkufreien E-Papier-Fotomagneten VidaBay Snap, ist überzeugt, dass Fotografen dieses Vorgehen satt haben. Daher veranstaltet es einen Wettbewerb, der sich um eine völlig andere Frage dreht: Nicht nur „Was ist dein bestes Foto?“, sondern „Wo lebt dieses Bild eigentlich?“Der Wettbewerb mit dem Namen „Snap It & Show It“ startete am 6. Juli und läuft bis zum 26. August 2026. Die Gewinner werden eine Woche später, am 2. September, bekanntgegeben. Sechsundzwanzig Teilnehmer erhalten Geschenkkarten mit einem Gesamtnennwert von 3.250 US-Dollar: eine Geschenkkarte als Hauptpreis im Wert von 500 US-Dollar, fünf Zweitpreis-Geschenkkarten zu je 150 US-Dollar sowie zwanzig Drittpreis-Geschenkkarten zu je 100 US-Dollar. Alle Prämien werden ausschließlich in Form von Geschenkkarten ausgegeben (es gibt keine Bargeldäquivalente) – und dies innerhalb von zwei Wochen nach der Bestätigung des Gewinns. Doch nicht der Wert der Preise, sondern die besondere Struktur dieses Wettbewerbs sorgt bei den ersten Teilnehmern für großes Aufsehen.Das Besondere an diesem Wettbewerb: Die Teilnehmer reichen nicht nur ein einzelnes Foto ein, sondern ein Foto eines platzierten Bildes, das an einem echten Ort steht. Die Vorgehensweise ist dreistufig: Zuerst erstellt man mit dem Smartphone ein eigenes Originalbild. Anschließend überträgt man es kabellos per NFC auf den VidaBay Snap – den akkufreien, vierfarbigen E-Papier-Fotomagneten des Herstellers. Zuletzt fotografiert man den Snap selbst mit dem angezeigten Bild an seiner natürlichen Stelle: an einer Kühlschranktür, auf einem Atelierschreibtisch, an einem Rucksackgurt oder auf einer Fensterbank. Die eingereichte Aufnahme wird auf zwei Ebenen bewertet: Zum einen die Qualität des Originalfotos, zum anderen, wie harmonisch es wirkt, wenn es als Objekt in einem physischen Raum steht.„Ein Pin zeigt, wer du warst, als du ihn gekauft hast. Ein Snap zeigt, wer du diese Woche bist“, erklärt das Unternehmen das Konzept hinter dem Wettbewerb.Es ist ein kleiner Kniff, aber er verändert vollständig, was der Wettbewerb prüft. Jeder kann ein gut komponiertes Foto einreichen. Nur wenige schaffen es, dass ein Bild zweimal überzeugt: Einmal als eigenständige Fotografie und zum anderen als Gegenstand in einem echten Wohnraum, belichtet durch natürliches Tageslicht und umgeben von alltäglichen Gegenständen. VidaBay erwartet, dass die spannendsten Einreichungen aus dieser zweiten Gestaltungsebene hervorgehen.Das zentrale Gerät macht dieses Wettbewerbsformat überhaupt erst möglich. Der VidaBay Snap ist ein E-Papier-Rahmen im Polaroid-Stil – ohne Akku, ohne Hintergrundbeleuchtung und ohne Ladekabel. Das Bild wird per Smartphone-NFC übertragen und bleibt danach unbegrenzt sichtbar; es verbraucht keinerlei Strom, bis ein neues Foto übermittelt wird. Dadurch wirkt er weniger wie ein technisches Gerät, sondern eher wie ein Dekormagnet: Ein Gegenstand, der monatelang am Kühlschrank hängt, ohne dass man darüber nachdenkt – bis man seinen Inhalt wechseln möchte. Für den Fotowettbewerb bedeutet es zudem, dass jede Einreichung zu einem greifbaren Medium wird: Keine JPEG-Datei, die tief in der Kamerabibliothek verborgen liegt, sondern ein Objekt, das andere Personen im Raum sofort wahrnehmen können.Die Teilnahme ist unkompliziert: Fotografen erstellen ein eigenes Originalfoto, übertragen es auf einen VidaBay Snap, fotografieren den mit dem Bild bestückten Snap in seiner echten Umgebung und laden dieses Foto in die offizielle Reddit-Community von VidaBay Snap hoch – ergänzt um den Hashtag #VidaBaySnapChallenge sowie eine einzeilige Bildunterschrift. Jeder Teilnehmer darf innerhalb des siebenwöchigen Zeitraums bis zu drei Fotos einreichen. Alle vollständigen Regeln und Teilnahmevoraussetzungen sind auf vidabay.net veröffentlicht.Das Unternehmen erklärt offen, warum die Einreichungsfrist nur sieben Wochen beträgt, statt der üblichen mehrmonatigen Aufrufe zur Einsendung. „Wir wollten keinen Wettbewerb, für den die Leute lange planen müssen“, so VidaBay. „Uns war wichtig, dass die Teilnehmer spontan mitmachen – heute Nachmittag, am Wochenende, bevor die Frist endet.“ Diese zeitliche Dringlichkeit ist bewusst gewollt: Ein kurzer Einsendeschluss sortiert Einsendungen aus alten Bildarchiven aus und belohnt Aufnahmen, die erst diese Woche entstanden sind – aufgenommen in beliebigem Licht und jedem Raum, in dem dem Fotografen die Idee kommt.Für eine junge Hardware-Marke erfüllt dieser Wettbewerb einen doppelten Zweck: Er ist eine echte kreative Herausforderung für Fotografen und gleichzeitig die schnellste Möglichkeit, das Produkt in hunderten echten, ungestellten Umgebungen zu sehen – Küchen, Ateliers, Studentenwohnheime und Büros – statt nur in einer einzigen gestellten Studio-Fotosession. Da die Einreichungen am 26. August enden, erwartet VidaBay eine große Welle an Beiträgen in der letzten Woche, wenn die Reddit-Community mit Einsendungen gefüllt wird, die noch knapp vor der Frist eingereicht werden.Der VidaBay Snap ist ab sofort einzeln oder als Dreier-Set erhältlich, mit sechs verschiedenen Rahmenfarben. Optional gibt es Lederetuis und Transporttaschen als Zubehör, um das Gerät auch außerhalb des Kühlschranks zu nutzen. Alle vollständigen Wettbewerbsregeln, Teilnahmevoraussetzungen und Hinweise zur Einreichung finden Sie auf www.vidabay.net

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