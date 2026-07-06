Zazoon AG korrigiert Handelsregistereintrag: Zusatz 'in Liquidation' erfolgreich gelöscht

zazoon AG

ZüRICH, SWITZERLAND, July 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Zazoon AG , ein führender Schweizer Anbieter für IT-Dienstleistungen und Compliance-Lösungen, gibt bekannt, dass der zwischenzeitlich geführte Handelsregisterzusatz „in Liquidation“ offiziell gelöscht wurde. Die Gesellschaft ist im Schweizer Handelsregister wieder unter ihrer regulären Firma Zazoon AG eingetragen.Erfolgreiche Beschwerde gegen KonkurseröffnungHintergrund der Bereinigung des Registereintrags ist das juristische Vorgehen der Gesellschaft gegen das vorausgegangene Urteil des Konkursgerichts Zürich. Die von der Zazoon AG eingereichte Beschwerde gegen die Konkurseröffnung hat formelle Wirkung gezeigt:Aufschiebende Wirkung erteilt: Das zuständige Gericht hat der Beschwerde aufschiebende Wirkung zugesprochen.Streichung des Liquidationsstatus: Als direkte Folge wurde die konkursbedingte Auflösung im Handelsregister rückgängig gemacht.Wiederherstellung des Normalbetriebs: Die Organe der Gesellschaft sind voll handlungsfähig; das operative Geschäft läuft planmäßig weiter.Fokus auf operatives Geschäft und TransparenzDie Geschäftsleitung betont, dass die Zazoon AG weiterhin über valide Kundenbeziehungen und eine klare strategische Ausrichtung verfügt. Das Unternehmen wird das laufende Verfahren weiterhin transparent begleiten. Ziel bleibt es, die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens nachhaltig zu sichern und sämtliche offenen Fragestellungen zeitnah zu klären.Die Zazoon AG steht Investoren, Partnern und Kunden für Rückfragen jederzeit direkt zur Verfügung.Über Zazoon AG:Die Zazoon AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, Risikomanagement und Compliance-Software spezialisiert.Pressekontakt:Zazoon AGBeethovenstrasse 118002 Zürich, SchweizTelefon: +41 43 817 70 00E-Mail: info@zazoon.comWeb: www.zazoon.com

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