Astigmatismo Que Aumenta Puede Ser Queratocono: Visión Digna Llama a Realizar Topografía
Visión Digna promueve topografía corneal para detectar queratocono en jóvenes con astigmatismo, visión borrosa o cambios de graduación.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Visión Digna, proyecto privado de salud visual en Ciudad de México, promueve la detección oportuna del queratocono en jóvenes con astigmatismo, visión borrosa, cambios frecuentes de graduación o dificultad para ver bien aun usando lentes. El llamado busca alertar a pacientes, padres de familia, estudiantes y usuarios de lentes de contacto sobre una enfermedad de la córnea que puede confundirse inicialmente con un astigmatismo común.
La línea de atención es encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, topografía corneal, córnea, cirugía refractiva, retina, catarata y prevención de discapacidad visual.
“Muchos jóvenes creen que solo tienen astigmatismo y que necesitan cambiar sus lentes cada vez que ven borroso. Pero cuando el astigmatismo aumenta, la graduación cambia con frecuencia o la visión no mejora bien con lentes, debemos descartar queratocono con una topografía corneal”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.
El queratocono es una enfermedad en la que la córnea, que normalmente tiene una forma curva y regular, se adelgaza y adopta una forma más cónica. Esta deformación provoca astigmatismo irregular, visión distorsionada, halos, deslumbramiento, mala calidad visual y dificultad para lograr una visión nítida con lentes convencionales.
Aunque puede presentarse a distintas edades, suele detectarse con frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. En muchos casos, el paciente primero acude porque “subió el astigmatismo”, porque ve borroso de un ojo, porque cambia de lentes con frecuencia o porque siente que los lentes ya no le corrigen igual.
## Cuando El Astigmatismo No Es Normal
El astigmatismo común puede corregirse con lentes, lentes de contacto o cirugía refractiva en pacientes seleccionados. Sin embargo, no todo astigmatismo se comporta igual. Cuando el astigmatismo aumenta rápidamente, es muy alto, es asimétrico entre ambos ojos o produce visión distorsionada que no mejora bien con lentes, debe sospecharse una córnea irregular.
“El problema es que muchos pacientes jóvenes pasan años cambiando graduación sin que nadie les haga una topografía corneal. Se les dice que tienen astigmatismo, pero no se investiga si la córnea está deformándose. Detectar queratocono temprano puede cambiar el pronóstico visual”, explicó el Dr. Valdez López.
Entre las señales de alerta se encuentran visión borrosa progresiva, visión doble o fantasma, halos alrededor de las luces, deslumbramiento nocturno, dificultad para manejar de noche, cambios frecuentes de lentes, aumento del astigmatismo, tallarse mucho los ojos, alergia ocular, mala visión con lentes nuevos o diferencia marcada de visión entre un ojo y otro.
## Topografía Corneal: El Mapa Que Puede Detectar Queratocono
La topografía corneal es un estudio diagnóstico que permite mapear la curvatura de la córnea. A diferencia de una graduación convencional, que mide cuánto lente necesita el paciente, la topografía muestra la forma de la superficie corneal y puede detectar irregularidades, zonas más curvas, asimetrías, astigmatismo irregular o patrones sugestivos de queratocono.
Visión Digna promueve la topografía corneal como una herramienta esencial en jóvenes con astigmatismo, pacientes con sospecha de queratocono, personas que cambian frecuentemente de graduación y candidatos a cirugía refractiva como LASIK, PRK o SMILE.
“La topografía corneal nos permite ver si la córnea tiene una forma regular o si existe una deformación compatible con queratocono. Es un estudio rápido, no invasivo y muy importante antes de decidir si un paciente puede operarse de la vista o si primero necesita vigilancia o tratamiento de córnea”, señaló el Dr. Valdez López.
Este estudio también puede ser útil en personas con familiares con queratocono, usuarios de lentes de contacto rígidos, pacientes con alergia ocular crónica o personas que se tallan los ojos de forma repetida.
## Queratocono y Cirugía Refractiva
Uno de los puntos más importantes del comunicado es que no todo joven con miopía o astigmatismo es candidato inmediato a cirugía láser. Antes de pensar en LASIK, PRK, SMILE u otra cirugía refractiva, es necesario confirmar que la córnea sea estable, tenga grosor adecuado y no presente datos de ectasia o queratocono.
Operar con láser a un paciente con queratocono no detectado puede poner en riesgo la estabilidad corneal. Por eso, la topografía corneal y, en casos seleccionados, la tomografía corneal son estudios fundamentales para una valoración preoperatoria segura.
“Antes de quitar lentes con cirugía láser, debemos estar seguros de que la córnea está sana. Un paciente joven con astigmatismo que cambia constantemente no debe operarse sin estudiar la córnea. La seguridad debe estar por encima de la prisa por dejar los lentes”, afirmó el Dr. Valdez López.
## Tratamientos Para Queratocono
El tratamiento del queratocono depende de la etapa de la enfermedad, la edad del paciente, la progresión, el grosor corneal, la calidad visual y la estabilidad de la córnea. No todos los pacientes requieren el mismo manejo.
En etapas iniciales, algunos pacientes pueden corregir su visión con lentes aéreos o lentes de contacto blandos especiales. En casos con mayor irregularidad, pueden requerirse lentes rígidos gas permeables, lentes híbridos o lentes esclerales para mejorar la calidad visual.
Cuando se documenta progresión del queratocono, una de las opciones más importantes es el crosslinking corneal. Este procedimiento busca fortalecer la córnea mediante riboflavina y luz ultravioleta, con el objetivo principal de frenar o reducir la progresión de la deformación corneal. El crosslinking no debe entenderse como una cirugía para “quitar lentes” de forma automática, sino como un tratamiento estabilizador en pacientes seleccionados.
En algunos casos, pueden considerarse anillos intracorneales, lentes de contacto especializados o, en etapas muy avanzadas, trasplante de córnea. La decisión debe individualizarse de acuerdo con los estudios y la valoración oftalmológica.
“El punto clave es detectar antes de que el queratocono avance. Mientras más temprano se diagnostique, más opciones existen para estabilizar, vigilar y rehabilitar visualmente al paciente”, explicó el Dr. Valdez López.
## El Papel de Los Padres y Cuidadores
Visión Digna hizo un llamado a padres de familia y cuidadores para observar señales en adolescentes y jóvenes. Si un estudiante se acerca demasiado a los apuntes, evita leer, se queja de visión borrosa, cambia constantemente de lentes, tiene astigmatismo alto o dice que ve sombras alrededor de las letras, puede requerir una valoración de córnea.
También debe prestarse atención a jóvenes con alergia ocular que se tallan los ojos con frecuencia, ya que el frotamiento ocular repetido puede asociarse con empeoramiento de enfermedades corneales en pacientes predispuestos.
“Cuando un joven cambia lentes una y otra vez y sigue viendo mal, no debemos asumir que es descuido o que no usa los lentes. Puede haber una córnea irregular. La topografía corneal puede dar una respuesta objetiva”, señaló el Dr. Valdez López.
## No Es Necesario Esperar a Que El Problema Avance
El programa de Visión Digna está orientado a pacientes que llegan enviados por médicos, optometristas u oftalmólogos, pero también a quienes desean revisar su córnea por iniciativa propia. No es necesario esperar a que el astigmatismo sea muy alto o a que la visión esté muy deteriorada para realizar una topografía corneal.
El estudio puede ser útil si el paciente tiene astigmatismo progresivo, visión borrosa, mala visión nocturna, cambios frecuentes de graduación, antecedentes familiares de queratocono, intención de cirugía refractiva o uso prolongado de lentes de contacto.
“Una topografía corneal puede cambiar el camino de un paciente joven. Puede confirmar que solo tiene astigmatismo regular, o puede detectar un patrón que amerite vigilancia y tratamiento. En ambos casos, el paciente gana información valiosa”, agregó el Dr. Valdez López.
## Atención en Ciudad de México
Visión Digna ofrece atención en Ciudad de México para pacientes con astigmatismo, sospecha de queratocono, visión borrosa, cambios frecuentes de graduación, córnea irregular, valoración para cirugía refractiva, topografía corneal, estudios diagnósticos y orientación médica personalizada.
El objetivo de esta campaña no es alarmar a todos los jóvenes con astigmatismo, sino recordar que el astigmatismo que aumenta, cambia con frecuencia o no mejora bien con lentes merece una revisión más profunda de la córnea.
“Un lente nuevo puede mejorar la visión, pero no explica por sí solo por qué la graduación cambia. Si el astigmatismo aumenta, hay que mirar la córnea. Detectar queratocono a tiempo puede ayudar a preservar visión y evitar que el paciente llegue tarde”, concluyó el Dr. José Francisco Valdez López.
Acerca del Dr. José Francisco Valdez López
El Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, topografía corneal, córnea, cirugía refractiva, retina, catarata, glaucoma y prevención de discapacidad visual. Su práctica médica se orienta a pacientes que requieren estudios especializados para conocer el estado de sus ojos y tomar decisiones seguras.
Acerca de Visión Digna
Visión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, topografía corneal, OCT macular, OCT de nervio óptico, campos visuales, retinografía, cirugía refractiva, retina, glaucoma, catarata y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es facilitar el acceso a estudios oftalmológicos con interpretación detallada y orientación médica personalizada.
Jose Francisco Valdez López
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