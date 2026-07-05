Glaucoma Silencioso: La Enfermedad Que Roba Visión Aunque Leas Bien
Visión Digna promueve OCT de nervio óptico, células ganglionares y campos visuales para detectar glaucoma oportunamente.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Visión Digna, proyecto privado de salud visual en Ciudad de México, promueve la detección oportuna del glaucoma, una enfermedad silenciosa que puede dañar el nervio óptico y robar visión periférica antes de que el paciente note cambios evidentes en su vida diaria.
La línea de atención es encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, OCT de nervio óptico, OCT de células ganglionares, campos visuales, retina, catarata y prevención de discapacidad visual.
“El glaucoma es peligroso porque muchos pacientes creen que ven bien. Pueden leer letras pequeñas, usar el celular o ver televisión, pero al mismo tiempo estar perdiendo visión lateral. Cuando el paciente se da cuenta, en ocasiones el daño ya es avanzado”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.
El glaucoma se conoce como una enfermedad silenciosa porque en sus primeras etapas frecuentemente no causa dolor ni síntomas claros. A diferencia de otros problemas visuales que producen visión borrosa inmediata, el glaucoma suele afectar primero la visión periférica, es decir, la visión de los lados. Por eso, una persona puede conservar buena visión central y aun así tener daño progresivo del nervio óptico.
Visión Digna explicó que muchas personas no buscan “glaucoma” al inicio. Buscan frases como “veo bien pero tropiezo”, “pérdida de visión lateral”, “presión alta en los ojos”, “nervio óptico dañado”, “me dijeron que tengo excavación del nervio óptico”, “antecedentes familiares de glaucoma”, “campo visual alterado” o “OCT de nervio óptico”. Estas búsquedas reflejan una preocupación creciente por una enfermedad que puede avanzar sin avisar.
## ¿Qué Es El Glaucoma?
El glaucoma es un grupo de enfermedades que dañan el nervio óptico, la estructura que lleva la información visual desde el ojo hasta el cerebro. En muchos casos se relaciona con presión intraocular elevada, aunque también puede presentarse con presión aparentemente normal.
El daño por glaucoma suele ser irreversible. Por eso, el objetivo del diagnóstico y tratamiento no es recuperar fibras nerviosas perdidas, sino detectar la enfermedad a tiempo, frenar su progresión y preservar la mayor cantidad posible de visión funcional.
“No basta con preguntar si el paciente ve borroso. En glaucoma debemos revisar presión intraocular, nervio óptico, capa de fibras nerviosas, células ganglionares y campo visual. Solo así podemos saber si existe sospecha, daño inicial o progresión”, explicó el Dr. Valdez López.
## OCT de Nervio Óptico: Medir La Capa de Fibras Nerviosas
El OCT de nervio óptico es uno de los estudios más importantes para evaluar sospecha de glaucoma. Este estudio permite medir la capa de fibras nerviosas de la retina, conocida como RNFL, que corresponde a los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico.
Cuando existe glaucoma, estas fibras pueden adelgazarse de manera progresiva. El OCT permite identificar adelgazamientos globales o sectoriales, asimetrías entre ambos ojos y patrones de daño que pueden correlacionarse con el aspecto del nervio óptico y con los campos visuales.
“En la exploración clínica puedo ver el nervio óptico, pero el OCT me permite medirlo. Esa diferencia es fundamental. Un adelgazamiento de fibras nerviosas puede ser una señal temprana de daño glaucomatoso o de riesgo que debe vigilarse”, señaló el Dr. Valdez López.
El OCT de nervio óptico es especialmente útil en pacientes con presión intraocular elevada, sospecha de glaucoma, excavación aumentada, antecedentes familiares de glaucoma, miopía alta, asimetría entre ambos nervios ópticos o cambios estructurales detectados en revisión oftalmológica.
## OCT de Células Ganglionares: Evaluar El Daño en La Mácula
Además del OCT de nervio óptico, Visión Digna promueve el uso del OCT de células ganglionares como parte de una evaluación más completa del glaucoma. Este estudio analiza capas internas de la retina en la región macular, donde se encuentran los cuerpos celulares de muchas células ganglionares.
La evaluación de células ganglionares puede ayudar a detectar daño estructural que no siempre es evidente en una revisión superficial. También puede complementar la información del OCT de nervio óptico, especialmente cuando existen dudas, asimetrías, daño temprano o casos en los que se requiere correlación más fina entre estructura y función.
“Las células ganglionares son parte esencial del sistema visual. En glaucoma no solo nos interesa la presión del ojo; nos interesa saber si ya hay pérdida de tejido nervioso. El OCT de células ganglionares puede mostrar adelgazamiento macular compatible con daño glaucomatoso y ayudar a tomar decisiones de seguimiento”, explicó el Dr. Valdez López.
Este estudio puede ser útil en pacientes con sospecha de glaucoma temprano, glaucoma preperimétrico, alteraciones sutiles del nervio óptico, estudios de campos visuales poco confiables o casos en los que se necesita mayor precisión diagnóstica.
## Campos Visuales: Medir Lo Que El Paciente No Nota
Los campos visuales permiten evaluar la función visual periférica. En glaucoma, este estudio es fundamental porque mide si el paciente ha perdido sensibilidad en zonas específicas de su campo visual.
Una persona puede ver bien al centro, leer una cartilla y aun así tener defectos periféricos que solo se detectan mediante campos visuales. Por eso, este estudio es una herramienta clave para diagnosticar, clasificar y dar seguimiento al glaucoma.
“Los campos visuales nos dicen cómo está funcionando la visión. El OCT nos muestra estructura; el campo visual nos muestra función. En glaucoma necesitamos ambas cosas: saber si el nervio se está adelgazando y saber si eso ya está afectando la visión del paciente”, señaló el Dr. Valdez López.
En Visión Digna, los campos visuales se realizan con interpretación detallada, evaluando confiabilidad del estudio, índices globales, defectos localizados, patrón de daño, correlación con OCT de nervio óptico y posible relación con glaucoma u otras enfermedades del nervio óptico.
## La Importancia de Correlacionar Estudios
Visión Digna enfatizó que ningún estudio debe interpretarse de forma aislada. Un OCT alterado no siempre significa glaucoma, y un campo visual alterado también puede tener otras causas. Por eso, la interpretación debe correlacionar presión intraocular, exploración del nervio óptico, OCT de nervio óptico, OCT de células ganglionares, campos visuales, edad, antecedentes familiares, miopía, grosor corneal y hallazgos clínicos.
“El diagnóstico de glaucoma no debe basarse en un solo número ni en un solo color del estudio. Hay que revisar el contexto completo. Un resultado en rojo no siempre es glaucoma, y un resultado aparentemente normal no siempre descarta riesgo. La interpretación médica es clave”, agregó el Dr. Valdez López.
Esta correlación es especialmente importante en pacientes con miopía alta, nervios ópticos grandes, variaciones anatómicas, catarata, mala fijación, enfermedades neurológicas, retina dañada o estudios con baja confiabilidad.
## ¿Quién Debe Revisarse?
El programa está dirigido a personas con sospecha de glaucoma, presión ocular elevada, antecedentes familiares de glaucoma, edad mayor de 40 años, miopía alta, diabetes, hipertensión, uso prolongado de esteroides, antecedente de trauma ocular, nervio óptico sospechoso o pérdida de visión lateral.
También puede ser útil para pacientes que desean una revisión preventiva, aunque no hayan sido enviados por un médico. Visión Digna recordó que muchas personas con glaucoma temprano no sienten dolor, no ven borroso y no perciben pérdida visual evidente.
“No es necesario esperar a tener síntomas. Si hay antecedentes familiares, presión ocular alta o sospecha en el nervio óptico, conviene hacer estudios. En glaucoma, detectar tarde puede significar perder visión que ya no se recupera”, afirmó el Dr. Valdez López.
## Estudios Diagnósticos en Visión Digna
Visión Digna ofrece en Ciudad de México estudios diagnósticos para glaucoma, incluyendo OCT de nervio óptico, OCT de células ganglionares y campos visuales. Estos estudios pueden realizarse como parte de una valoración oftalmológica, por referencia de otro médico o por iniciativa del propio paciente que desea conocer mejor el estado de sus ojos.
Cada estudio se acompaña de una interpretación detallada, orientada a explicar los hallazgos, su posible relevancia clínica y la necesidad de vigilancia, consulta, repetición, correlación o tratamiento, según el caso.
El objetivo no es sustituir una consulta médica completa ni prometer un diagnóstico automático, sino facilitar el acceso a herramientas diagnósticas que pueden ayudar a detectar glaucoma oportunamente y prevenir discapacidad visual.
## Tratamiento y Seguimiento Del Glaucoma
Cuando existe sospecha o diagnóstico de glaucoma, el tratamiento puede incluir medicamentos en gotas, procedimientos láser, cirugía de glaucoma o vigilancia estrecha, dependiendo del tipo de glaucoma, presión intraocular, daño estructural, daño funcional, edad, riesgo de progresión y estado general del ojo.
El seguimiento es fundamental porque el glaucoma es una enfermedad crónica. Algunos pacientes pueden mantenerse estables durante años con tratamiento adecuado, mientras que otros requieren ajustes, nuevos estudios o procedimientos adicionales.
“El glaucoma no se maneja con una sola visita. Se necesita seguimiento. Hay que comparar estudios en el tiempo, revisar si el nervio cambia, si el campo visual progresa y si la presión objetivo se está cumpliendo”, explicó el Dr. Valdez López.
## Un Llamado a Pacientes y Familias
Visión Digna hizo un llamado a pacientes y familias para no subestimar el glaucoma. Si una persona tiene antecedentes familiares, presión ocular elevada, nervio óptico sospechoso o pérdida de visión periférica, debe acudir a valoración y considerar estudios diagnósticos.
El glaucoma puede avanzar de forma silenciosa, pero su detección oportuna permite tomar decisiones antes de que el daño sea avanzado.
“Leer bien no siempre significa que todo esté bien. El glaucoma puede empezar por los lados, por la visión que el paciente no revisa todos los días. Por eso hay que mirar más allá de la cartilla y estudiar el nervio óptico”, concluyó el Dr. José Francisco Valdez López.
Acerca del Dr. José Francisco Valdez López
El Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, retina, glaucoma, catarata, OCT de nervio óptico, OCT de células ganglionares, campos visuales, terapia intravítrea, cirugía de retina y prevención de discapacidad visual. Su práctica médica se orienta a pacientes que requieren una valoración oftalmológica integral y estudios especializados para preservar la visión.
Acerca de Visión Digna
Visión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, OCT de nervio óptico, OCT de células ganglionares, campos visuales, OCT macular, retinografía, topografía corneal, retina, glaucoma, catarata y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es facilitar el acceso a estudios oftalmológicos con interpretación detallada y orientación médica personalizada.
Jose Francisco Valdez López
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