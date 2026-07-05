Cirugía de Catarata: La Intervención Que Devuelve Visión, Independencia y Vida Productiva

Operar Cataratas Devuelve Visión, Independencia y Tiempo a Las Familias #Cataratas #Oftalmología #CDMX

El Dr. José Francisco Valdez López destaca que operar cataratas puede liberar al paciente y también al familiar que actúa como cuidador.

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Operar una catarata no debe entenderse únicamente como retirar una opacidad del ojo. En muchos casos, la cirugía de catarata representa una de las intervenciones médicas con mayor costo-beneficio, porque puede devolver al paciente visión funcional, independencia, movilidad y capacidad para reintegrarse a su vida cotidiana.El Dr. José Francisco Valdez López , médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, explicó que la catarata avanzada no solo afecta al paciente. También transforma la dinámica completa de una familia. Cuando una persona deja de ver bien, alguien más empieza a leerle mensajes, acompañarla a consultas, ayudarla a caminar, administrarle medicamentos, llevarla al banco, cocinar por ella o vigilar que no se caiga.“Una catarata avanzada no solo le quita visión al paciente; muchas veces también le quita tiempo, libertad y productividad a un familiar que se convierte en cuidador de tiempo completo. Por eso, cuando operamos una catarata y el paciente recupera independencia, no solo cambia una vida: cambia el equilibrio de toda una familia”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.La pérdida visual por catarata puede hacer que una persona deje de trabajar, manejar, leer, cocinar, usar el celular, reconocer rostros, salir sola o participar en actividades sociales. En adultos mayores, también puede aumentar el miedo a caerse, la dependencia, el aislamiento y la sensación de ser una carga para otros.En ese contexto, la cirugía de catarata puede tener un impacto que va mucho más allá de la agudeza visual. Al recuperar visión, muchos pacientes vuelven a caminar con más seguridad, leer, usar su teléfono, salir acompañados con menos miedo, reconocer a sus familiares, retomar actividades del hogar y participar nuevamente en su comunidad.“El beneficio de una cirugía de catarata no se mide solo en líneas de la cartilla. Se mide en si el paciente vuelve a caminar seguro, si reconoce la cara de sus nietos, si puede leer sus mensajes, si puede calentar su comida, si puede moverse sin depender de alguien todo el día y si su familia recupera tranquilidad”, agregó el Dr. Valdez López.Visión Digna promueve una visión integral de la cirugía de catarata en Ciudad de México, en la que el objetivo no es solamente quitar la opacidad del cristalino, sino valorar todo el ojo antes de operar: córnea, retina, mácula, nervio óptico, presión intraocular y estado general del paciente. Esto permite planear mejor la cirugía y elegir el lente intraocular más adecuado para cada caso.Actualmente, la cirugía de catarata puede realizarse con técnicas avanzadas como facoemulsificación y lentes intraoculares personalizados . En pacientes seleccionados, estos lentes pueden ayudar a mejorar visión de lejos, visión intermedia y visión cercana, reduciendo la dependencia de lentes para actividades cotidianas.El Dr. Valdez López destacó que esta personalización es importante porque no todos los pacientes tienen las mismas necesidades. Un adulto mayor que desea leer y caminar seguro no requiere la misma estrategia que una persona activa laboralmente, un paciente diabético, alguien con glaucoma, un paciente con degeneración macular o una persona con astigmatismo.“Operar catarata es una oportunidad para devolver visión, pero también para revisar si hay enfermedades de retina, glaucoma, daño macular u otras condiciones que puedan limitar el resultado. Como retinólogo, mi enfoque es valorar no solo la catarata, sino también la retina y la mácula, porque de eso depende gran parte de la calidad visual final”, explicó.Visión Digna señaló que muchas familias retrasan la cirugía de catarata por miedo, desinformación o porque creen que la pérdida visual es parte normal de la edad. Sin embargo, cuando la catarata ya limita la vida diaria, esperar puede aumentar la dependencia del paciente y la carga sobre el cuidador.Por ello, el programa de cirugía de catarata avanzada busca educar a pacientes y familiares sobre la importancia de acudir a valoración cuando aparecen síntomas como visión borrosa, deslumbramiento, dificultad para manejar de noche, necesidad de más luz para leer, cambios frecuentes de graduación, visión amarillenta, pérdida de contraste o sensación de que los lentes ya no funcionan.La cirugía de catarata no debe prometer resultados idénticos en todos los pacientes, ya que el pronóstico depende del estado de la retina, córnea, nervio óptico, mácula y salud general del ojo. Sin embargo, en pacientes seleccionados, puede representar una intervención transformadora para recuperar autonomía, reducir dependencia y mejorar calidad de vida.“Cuando una cirugía permite que un paciente vuelva a leer, caminar, usar el celular o reconocer rostros, no estamos hablando solo de visión. Estamos hablando de dignidad, independencia y reintegración a la vida familiar y social”, concluyó el Dr. José Francisco Valdez López.Acerca del Dr. José Francisco Valdez LópezEl Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en enfermedades de retina, cirugía de retina y vítreo, diagnóstico ocular avanzado, OCT macular, retinografía, ojo diabético, edema macular diabético, terapia intravítrea, antiangiogénicos, catarata compleja, glaucoma y prevención de discapacidad visual. Su práctica médica se orienta a pacientes que requieren una valoración oftalmológica integral y manejo especializado de enfermedades oculares complejas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.