Aumentan Casos de Ceguera por Diabetes en México
Visión Digna impulsa retinografía, OCT macular y tratamientos para ojo diabético, desde antiangiogénicos hasta vitrectomía.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Visión Digna, proyecto privado de salud visual en Ciudad de México, anunció el fortalecimiento de su programa de atención para pacientes con diabetes, ojo diabético, retinopatía diabética y pérdida visual asociada a daño en la retina, ante el aumento de casos de diabetes en México y el riesgo de discapacidad visual prevenible.
La línea de atención es encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, especialista en enfermedades de retina, cirugía de retina y vítreo, diagnóstico ocular avanzado, terapia intravítrea, OCT macular, retinografía y tratamiento de complicaciones visuales por diabetes.
“México vive una carga creciente de diabetes, y eso inevitablemente se refleja en los ojos. Cada vez vemos más pacientes con ojo diabético, hemorragia vítrea, edema macular diabético y retinopatía diabética avanzada. El problema es que muchos llegan tarde, cuando la visión ya está comprometida”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada en México fue de 18.3% en 2022, equivalente aproximadamente a 14.6 millones de personas. Además, la Secretaría de Salud ha señalado que la retinopatía diabética es una de las complicaciones más graves de la diabetes y reporta una prevalencia de 31.5% en México.
El Dr. Valdez López explicó que la retinopatía diabética puede avanzar sin dolor y sin síntomas evidentes en sus primeras etapas. Muchos pacientes conservan una visión aparentemente funcional, pero ya presentan cambios en la retina, microaneurismas, hemorragias, fuga de líquido, edema macular o crecimiento anormal de vasos sanguíneos.
“La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos de la retina. Cuando esos vasos empiezan a filtrar líquido o sangre, la mácula se inflama y el paciente puede perder visión central. Cuando aparecen vasos anormales, puede haber hemorragia vítrea, tracción de retina o incluso desprendimiento de retina. Por eso no hay que esperar a ver mal para revisarse”, explicó el Dr. Valdez López.
## Colaboración Con Visión Digna y Campaña Pon El Ojo
Como parte de esta estrategia, el Dr. José Francisco Valdez López promueve la colaboración con Visión Digna y la campaña Pon El Ojo, orientada a impulsar la detección oportuna de enfermedades de retina en pacientes con diabetes mediante estudios accesibles, interpretación detallada y orientación médica clara.
La campaña busca que pacientes diabéticos, familiares, médicos generales, internistas, endocrinólogos, optometristas y cuidadores identifiquen la importancia de revisar la retina antes de que aparezca una pérdida visual severa. El objetivo es facilitar el acceso a estudios como retinografía y OCT macular para detectar signos de ojo diabético y decidir si el paciente requiere vigilancia, tratamiento o referencia especializada.
“Pon El Ojo es un llamado sencillo: si tienes diabetes, pon atención a tu retina. No basta con cambiar lentes o medir la glucosa. El ojo diabético necesita revisarse con estudios específicos, porque la retina puede estar enferma aunque el paciente todavía no lo note”, agregó el Dr. Valdez López.
## Retinografía Para Detección de Ojo Diabético
La retinografía es una fotografía del fondo de ojo que permite documentar la retina, la mácula, los vasos sanguíneos y el nervio óptico. En pacientes con diabetes, puede ayudar a detectar hemorragias, microaneurismas, exudados, cambios vasculares, signos de retinopatía diabética y lesiones que ameritan seguimiento.
Visión Digna promueve la retinografía como una herramienta accesible para pacientes que desean saber si la diabetes ya está afectando sus ojos. Este estudio puede ser solicitado por un médico, pero también puede realizarse por iniciativa del propio paciente si desea conocer el estado de su retina.
“La retinografía nos permite guardar una imagen del ojo diabético. Esto es muy importante porque podemos comparar en el tiempo si la enfermedad avanza, mejora o requiere tratamiento. Además, el paciente puede ver su propia retina y entender mejor lo que está ocurriendo”, señaló el Dr. Valdez López.
La retinografía no sustituye siempre una consulta oftalmológica completa, pero puede ser un primer paso muy valioso para detectar alteraciones y decidir si el paciente necesita valoración retinológica, OCT macular, angiografía, láser, inyecciones intraoculares o cirugía.
## OCT Macular Para Detectar Edema Macular Diabético
El OCT macular es uno de los estudios más importantes en pacientes con diabetes, ya que permite obtener cortes de alta resolución de la mácula, la zona central de la retina encargada de la lectura, visión fina, reconocimiento de rostros y visión de detalle.
En el ojo diabético, el OCT macular puede mostrar edema macular diabético, quistes intrarretinianos, líquido, engrosamiento de la retina, tracción vítreo-macular, membranas, daño estructural o adelgazamiento de capas retinianas. Estos hallazgos son fundamentales para decidir si el paciente requiere tratamiento.
“El OCT macular nos dice si la mácula está inflamada. Un paciente diabético puede decir que solo ve un poco borroso, pero el OCT puede mostrar edema macular que necesita atención. Por eso este estudio es clave en el diagnóstico y seguimiento del ojo diabético”, explicó el Dr. Valdez López.
El edema macular diabético es una de las causas más importantes de pérdida visual en pacientes con diabetes. Puede provocar visión borrosa, dificultad para leer, distorsión de imágenes, pérdida de nitidez y disminución de visión central.
## Tratamientos Disponibles Para Ojo Diabético
Visión Digna destacó que el tratamiento del ojo diabético depende del tipo y gravedad de la enfermedad. No todos los pacientes requieren el mismo manejo. Algunos pueden necesitar vigilancia periódica, mejor control metabólico y estudios de seguimiento, mientras que otros requieren tratamiento especializado.
Entre las opciones disponibles se encuentran terapia intravítrea con medicamentos antiangiogénicos, láser de retina, fotocoagulación panretiniana, tratamiento de edema macular diabético, manejo de hemorragia vítrea, cirugía de retina y vitrectomía en casos avanzados.
Las inyecciones intravítreas con antiangiogénicos se utilizan en pacientes seleccionados con edema macular diabético, retinopatía diabética proliferativa u otras complicaciones vasculares de la retina. Estos medicamentos se aplican dentro del ojo bajo condiciones controladas y buscan reducir la fuga vascular, inflamación, edema o actividad de vasos anormales.
El láser de retina puede ser útil en ciertos casos de retinopatía diabética, especialmente cuando existen áreas de isquemia, riesgo de progresión o neovascularización. La decisión depende de los hallazgos clínicos, la retinografía, el OCT, la exploración del fondo de ojo y, en algunos casos, estudios complementarios.
La vitrectomía es una cirugía de retina y vítreo que puede ser necesaria en pacientes con hemorragia vítrea persistente, tracción sobre la retina, desprendimiento de retina traccional, membranas fibrovasculares o complicaciones avanzadas de la retinopatía diabética.
“Cuando el paciente llega con hemorragia vítrea o tracción de retina, ya estamos frente a una etapa avanzada. En esos casos puede requerirse vitrectomía. Lo ideal es detectar antes, cuando todavía podemos tratar edema macular, vasos anormales o cambios de retina antes de que la visión se deteriore más”, señaló el Dr. Valdez López.
## Síntomas de Alarma en Pacientes Con Diabetes
El Dr. José Francisco Valdez López recomendó que los pacientes con diabetes acudan a revisión si presentan visión borrosa, manchas negras, moscas flotantes, líneas distorsionadas, dificultad para leer, disminución de visión de un ojo, pérdida súbita de visión, sombra en el campo visual, dificultad para reconocer rostros o necesidad de más luz para ver.
Sin embargo, también enfatizó que la ausencia de síntomas no significa que la retina esté sana. La retinopatía diabética puede avanzar sin dolor, por lo que los estudios de detección son importantes incluso cuando el paciente cree que ve bien.
“Muchos pacientes llegan diciendo: ‘Doctor, yo veo bien, solo vengo a revisar’. Y ahí encontramos cambios iniciales. Otros llegan hasta que ven sangre, sombras o ya no distinguen detalles. En diabetes, esperar a tener síntomas puede ser llegar tarde”, agregó.
## Un Llamado a Familias y Médicos
La campaña de Visión Digna también está dirigida a familiares de pacientes diabéticos. Muchas veces son los hijos, pareja o cuidadores quienes notan que el paciente empieza a leer menos, se acerca más a la televisión, tropieza, no distingue billetes, evita manejar de noche o dice que sus lentes ya no le ayudan.
El Dr. Valdez López hizo un llamado a médicos generales, internistas y endocrinólogos para reforzar la referencia de pacientes diabéticos a estudios de retina. La retinografía y el OCT macular pueden ayudar a detectar ojo diabético y decidir si el paciente debe ser valorado por un retinólogo.
“El control de la glucosa es fundamental, pero también debemos revisar el órgano blanco. La retina es una ventana del daño vascular de la diabetes. Si logramos que más pacientes se hagan retinografía y OCT macular a tiempo, podemos detectar antes y tratar mejor”, afirmó.
## Atención en Ciudad de México
Visión Digna ofrece atención en Ciudad de México para pacientes con diabetes, ojo diabético, retinopatía diabética, edema macular diabético, hemorragia vítrea, pérdida visual progresiva, sospecha de daño en retina, necesidad de retinografía, OCT macular, terapia intravítrea, antiangiogénicos, láser de retina, cirugía de retina y vitrectomía.
El programa busca facilitar el acceso a estudios diagnósticos, interpretación detallada y tratamientos especializados para pacientes diabéticos que desean prevenir pérdida visual o atender complicaciones ya diagnosticadas.
El objetivo no es sustituir el control médico de la diabetes ni prometer recuperación visual en todos los casos, sino promover la detección oportuna, orientar a los pacientes y ofrecer alternativas de diagnóstico y tratamiento de acuerdo con cada etapa de la enfermedad.
Acerca del Dr. José Francisco Valdez López
El Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en enfermedades de retina, cirugía de retina y vítreo, diagnóstico ocular avanzado, terapia intravítrea, OCT macular, retinografía, ojo diabético, edema macular diabético, retinopatía diabética, hemorragia vítrea, catarata compleja y prevención de discapacidad visual.
Acerca de Visión Digna
Visión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, retina, catarata, glaucoma, OCT macular, retinografía, terapia intravítrea, láser de retina, vitrectomía y prevención de discapacidad visual. A través de la campaña Pon El Ojo, busca impulsar la detección oportuna de enfermedades visuales asociadas a diabetes y acercar estudios de retina a más pacientes.
Jose Francisco Valdez López
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