Gobernador Gavin Newsom conmemora el Día de la Independencia con una llamada a renovar la lucha por defender la democracia

En un ensayo que acompaña a este discurso, el Gobernador Newsom escribió:



Hace 250 años, 56 hombres en Filadelfia estamparon sus firmas en una de las frases más radicales jamás escritas: que los gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Aquella cláusula fue un acto de traición. Fue la frase que hizo temblar a la monarquía y que hizo posible a los Estados Unidos.

Y hoy, en este Día de la Independencia, la idea radical detrás de esa cláusula vuelve a estar amenazada por un hombre que exhibe precisamente los comportamientos contra los que lucharon nuestros padres fundadores. Nuestro Presidente corrupto e inestable nos obliga a hacer una pregunta que antes resultaba inimaginable: ¿Seguimos teniendo un gobierno que pertenece al pueblo?

Si lo reducimos a lo esencial, lo que distingue a una democracia de una monarquía o de una dictadura es el derecho fundamental al voto. Si pierdes eso, pierdes todo.

Por eso, en el 250.º aniversario de los Estados Unidos, necesitamos una declaración de independencia electoral – una proclamación de libertad frente a quienes manipulan y niegan las elecciones, frente a la amenaza de encarcelamiento por negarse a seguir los planes de Trump.

Dentro de unos meses, el pueblo estadounidense irá a las urnas a votar, y el Presidente Trump sabe exactamente lo que se avecina. Él sabe que el Congreso —que rinde cuentas al pueblo— pondrá fin a las mentiras, a la corrupción y a la venta de este gobierno al mejor postor. Y porque lo sabe, teme por sí mismo. No le importas tú. No le importa los Estados Unidos y apenas le importa su propio partido político.

Un hombre como Trump no sabe perder con dignidad. Se aferra a cualquier resquicio de poder que esté a su alcance. Él hace trampas, él miente y él roba para mantenerse en el cargo.

No hace falta especular sobre si lo intentará de nuevo. Él ya lo ha hecho. En las semanas después de las elecciones de 2020, Donald Trump descolgó el teléfono y pidió al Secretario de Estado de Georgia que encontrará suficientes votos para revertir los resultados. Al mismo tiempo, abogados conectados a su campaña organizaron listas de falsos electores. Ciudadanos alineados a Trump se declararon falsamente representantes debidamente elegidos de sus estados. Intentaron entregar al Congreso un conjunto fraudulento de resultados para su recuento el 6 de enero.

Y en aquel día vergonzoso, mientras el Congreso se reunía para certificar la transferencia tranquila del poder, Donald Trump envió un grupo violento a asaltar el Capitolio, a destrozar ventanas y a golpear a agentes de policía, y amenazar miembros del Congreso y a su propio vicepresidente. Fue uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación, pero la cosa no quedó ahí.

Fuimos testigos de una campaña coordinada para colocar a partidarios leales en las oficinas electorales de los condados de todo el país. Vimos cómo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitaba ilegalmente información confidencial de los votantes en al menos 30 estados. Aquí mismo, en California, vimos a un sheriff parte del movimiento MAGA confiscar cientos de miles de boletas, desafiando la ley estatal y todas las normas que protegen la seguridad del voto.

Y vimos a Donald Trump tomar ilegalmente el control de la Guardia Nacional de California y mandar a nuestros soldados por las calles de Los Ángeles, en contra de la voluntad del estado, en contra de la ley y en contra de todo lo que esos uniformes deberían representar. Escúchenme bien: aquello fue una prueba, un ensayo. Él está midiendo hasta dónde puede llegar, y quién se atrevería a detenerlo.

Sabemos que la Corte Suprema y los Republicanos del movimiento MAGA no se interpondrán en el camino, no después de haber desmantelado la Ley de Derecho al Voto, la abierta hostilidad hacia la igualdad de representación, especialmente para los afroamericanos, y la fragmentación y la manipulación de nuestros distritos electorales del Congreso.

No existe advertencia lo suficientemente fuerte ni alarma lo bastante aguda para describir lo que está sucediendo en este país ahora mismo. Pero no estamos indefensos. La Constitución que Trump intenta destrozar nos brinda las herramientas para defendernos: la democracia directa y el derecho al voto garantizado para todas las personas. Podemos dar forma al futuro, pero debemos alzar la voz y mantenernos firmes.

Me siento orgulloso de mi estado natal de California porque justo el pasado noviembre hicimos exactamente eso. Con la Proposición 50, los votantes aquí plantaron cara a Trump trazando nuevos mapas electorales, una respuesta directa a su intento de manipular las elecciones incluso antes de que se emitiera un solo voto. Nos mantuvimos firmes frente a la lógica retorcida de Trump, según la cual una elección sólo es legítima cuando él la gana.

En California, tenemos un mensaje para cualquier persona que está considerando ayudar a Trump a interferir con nuestra elección o en el recuento de votos. Si infringen las leyes de California, si interfieren con nuestros votantes, si manipulan nuestras boletas, o si entrometen en nuestra elección, serán procesados. No importa quien te dio la orden. En este estado, nuestro voto es sagrado. Nuestros centros de votación estarán libres de intimidación. El recuento será abierto, honesto y completo.

Y California usa cada poder que tiene – cada abogado, cada ley, y toda su voluntad — para defender nuestra democracia frente a cualquier orden ilegal que este presidente se atreva a emitir. Por eso estoy trabajando con la Legislatura para impulsar legislación en California que tipifique como delito grave la incautación de papeletas antes de que la votación haya sido certificada por los funcionarios estatales y del condado. Seremos el muro que él no podrá superar, porque creemos que, una vez decidida una elección, el ganador gobierna para todos

Esa es la arquitectura de la libertad Americana. Y Trump no cree en esa arquitectura. El trabaja para sí mismo. El ha sumado más de $4 mil millones a su fortuna personal mientras ocupa un cargo que debería ser de servicio público. Él les dijo que iba a “vaciar el pantano.” No lo vació, le dio una limpieza presidencial con pan de oro. Es un hombre intentando hacerle a nuestro autogobierno estadounidense lo que ningún rey ni ninguna potencia extranjera ha logrado hacer jamás.

La pregunta de este aniversario es si los permitiremos. Lo que está ocurriendo con Trump, es algo sin precedentes, pero esta no sería la primera vez que nuestro país se ve puesto a prueba de esta manera. Miles de mujeres marcharon y se encadenaron a vallas exigiendo el derecho al voto, un derecho conseguido hace apenas 106 años. Los estadounidenses marcharon, se sentaron en mostradores de restaurantes, cruzaron las puertas de las escuelas, enfrentaron linchamientos y golpizas luchando por la igualdad ciudadana y el derecho de los afrosmericanos a votar sin trabas y sin intimidación.

Cada vez, este país tiene la misma respuesta: nosotros ampliamos la promesa. Hace 250 años, fue un grupo de agricultores, impresores, doctores, abogados, y comerciantes que miraron al imperio más poderoso del planeta y se negaron a arrodillarse. Se enfrentaban a una muerte segura si fracasaban. Pero lo que tenían era una idea de que la gente común era capaz de gobernarse a sí misma. En algunos momentos de nuestra historia, es posible que nos hayamos equivocado, a veces hemos sido crueles y no hemos estado a la altura de nuestras propias palabras – pero nunca hemos dejado de luchar por alcanzar esa idea. En cada generación, esa promesa sigue avanzando por el camino.

Es ese el espíritu que vive en cada estadounidense que aún cree que su voz cuenta y actúa en consecuencia. Tú proteges nuestra libertad cuando estás presente, cuando sales a votar, cuando participas, cuando alzas tu voz y niegas soltar el volante. Entonces hay que guardar la democracia. Preservemos nuestra democracia. Demostremos una vez más que este es un gobierno del pueblo.

Feliz Día de la Independencia. Ahora, vayamos a defenderla.