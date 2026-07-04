Visión Digna Promueve OCT de Mácula, OCT de Nervio Óptico, Campos Visuales, Topografía y Retinografía en CDMX

OCT MACULAR

Visión Digna ofrece estudios visuales asequibles con interpretación detallada, aun sin referencia médica, para conocer el estado de los ojos.

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Visión Digna, proyecto privado de salud visual en Ciudad de México, promueve el acceso a estudios oftalmológicos avanzados con precios asequibles para toda la comunidad, interpretación detallada y orientación clara para pacientes que desean conocer mejor el estado de sus ojos, aun cuando no hayan sido enviados por un médico.El programa incluye estudios como OCT macular campos visuales , topografía corneal y retinografía, herramientas diagnósticas que permiten evaluar distintas estructuras del ojo con mayor precisión. Estos estudios pueden ser útiles para pacientes con visión borrosa, diabetes, glaucoma, sospecha de enfermedades de retina, antecedentes familiares de problemas visuales, uso de lentes, miopía, astigmatismo, queratocono, catarata, pérdida visual progresiva o simplemente para quienes desean revisar cómo se encuentran sus ojos.La línea de atención es encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, retina, glaucoma, catarata, cirugía refractiva y prevención de discapacidad visual.“Muchas personas creen que solo pueden hacerse un OCT, una retinografía o un campo visual si otro médico se los solicita. En realidad, si una persona quiere saber cómo están sus ojos, puede acudir a realizarse estudios diagnósticos y recibir una interpretación detallada. Lo importante es que el paciente entienda qué se está revisando y por qué puede ser útil”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.Visión Digna destacó que uno de los objetivos del programa es acercar tecnología diagnóstica oftalmológica a más pacientes mediante precios accesibles, atención clara y resultados interpretados. La intención es que los estudios no sean vistos como algo exclusivo o difícil de solicitar, sino como una herramienta útil para la detección oportuna y el seguimiento de enfermedades visuales.## OCT Macular: Evaluación de La Retina CentralEl OCT macular es un estudio de imagen que permite obtener cortes de alta resolución de la mácula, que es la zona central de la retina encargada de la visión fina, la lectura, el reconocimiento de rostros y la visión de detalle.Este estudio es especialmente útil en pacientes con diabetes, edema macular diabético, degeneración macular relacionada con la edad, membrana epirretiniana, agujero macular, líquido en la retina, inflamación macular, oclusiones venosas, miopía alta, visión distorsionada o pérdida de visión central.“Cuando reviso un OCT macular, puedo observar capas de la retina que no se ven con una revisión superficial. Esto ayuda a detectar líquido, quistes, adelgazamiento, tracción, daño macular o cambios tempranos que pueden explicar por qué un paciente ve borroso, ve líneas onduladas o siente que ya no puede leer igual”, explicó el Dr. Valdez López.En pacientes diabéticos, el OCT macular puede ayudar a identificar edema macular, una de las causas importantes de baja visual. En adultos mayores, puede orientar sobre cambios compatibles con degeneración macular seca o húmeda. En personas con visión distorsionada, puede mostrar alteraciones de la interfase vítreo-retiniana, membranas o daño estructural de la mácula.## OCT de Nervio Óptico: Evaluación Para Glaucoma y Daño Del Nervio VisualEl OCT de nervio óptico permite analizar la capa de fibras nerviosas de la retina y la estructura del nervio óptico. Es un estudio fundamental en pacientes con sospecha de glaucoma, presión intraocular elevada, antecedentes familiares de glaucoma, excavación aumentada del nervio óptico o pérdida progresiva de campo visual.El glaucoma puede avanzar de forma silenciosa y muchas veces el paciente no nota síntomas hasta etapas avanzadas. Por eso, el OCT de nervio óptico puede ser una herramienta muy valiosa para detectar adelgazamiento de fibras nerviosas, asimetrías entre ambos ojos o cambios estructurales que requieren vigilancia.“En glaucoma, no basta con saber la presión del ojo. También necesitamos ver cómo está el nervio óptico. El OCT de nervio óptico me ayuda a explicar al paciente si hay adelgazamiento de fibras nerviosas, si existe sospecha de daño glaucomatoso o si se requiere complementar con campos visuales”, señaló el Dr. Valdez López.Este estudio puede ser útil tanto en pacientes con diagnóstico conocido de glaucoma como en personas que desean una revisión preventiva, especialmente si tienen familiares con glaucoma o si alguna vez les han dicho que tienen presión ocular alta o nervio óptico sospechoso.## Campos Visuales: Medición de La Visión PeriféricaLos campos visuales permiten evaluar la visión periférica y detectar zonas donde el paciente puede estar perdiendo sensibilidad visual. Aunque una persona vea bien al centro, puede tener defectos periféricos que no nota en su vida diaria.Este estudio es muy utilizado en glaucoma, enfermedades del nervio óptico, alteraciones neurológicas, sospecha de daño visual funcional, seguimiento de hipertensión ocular y evaluación de pérdida visual no explicada. También puede ser solicitado en algunos trámites escolares, laborales, médicos o institucionales.“Los campos visuales nos ayudan a saber cómo está funcionando la visión más allá de lo que el paciente lee en la cartilla. Un paciente puede leer letras pequeñas y aun así tener pérdida de visión periférica. Por eso este estudio es tan importante en glaucoma y en enfermedades del nervio óptico”, explicó el Dr. Valdez López.Visión Digna ofrece campos visuales con interpretación detallada, explicando si el estudio muestra defectos, si es confiable, si hay datos sugestivos de glaucoma, si se requiere repetirlo o si debe correlacionarse con OCT de nervio óptico y exploración clínica.## Topografía Corneal: Mapa de La CórneaLa topografía corneal permite obtener un mapa de la curvatura de la córnea, que es la superficie transparente anterior del ojo. Este estudio es útil para evaluar astigmatismo, sospecha de queratocono, córnea irregular, cirugía refractiva, adaptación de lentes de contacto y cambios corneales que pueden afectar la calidad visual.En pacientes que desean operarse de miopía, astigmatismo o hipermetropía con cirugía láser, la topografía corneal es una herramienta esencial para valorar si la córnea tiene una forma adecuada. También puede ayudar a detectar signos tempranos de queratocono, una enfermedad en la que la córnea se adelgaza y se deforma progresivamente.“Cuando un paciente tiene astigmatismo alto, cambios frecuentes de graduación o visión que no mejora bien con lentes, la topografía corneal puede darnos información clave. No todo astigmatismo es igual; algunos casos requieren vigilancia o tratamiento especializado”, señaló el Dr. Valdez López.Este estudio también puede ser útil antes de cirugía de catarata, ya que ayuda a analizar el astigmatismo corneal y a planear mejor el tipo de lente intraocular que podría beneficiar al paciente.## Retinografía: Fotografía de Fondo de OjoLa retinografía es una fotografía de la retina que permite documentar el aspecto del fondo de ojo, incluyendo retina, vasos sanguíneos, mácula y nervio óptico. Es un estudio útil para detección y seguimiento de retinopatía diabética, hipertensión arterial, cambios vasculares, lesiones retinianas, nevus, cicatrices, hemorragias, alteraciones de retina periférica y sospecha de enfermedades oculares.En pacientes diabéticos, la retinografía puede ayudar a documentar si existen hemorragias, microaneurismas, exudados u otros cambios relacionados con retinopatía diabética. En pacientes hipertensos, puede orientar sobre cambios vasculares. En adultos mayores, puede complementar la valoración de retina y mácula.“La retinografía permite guardar una imagen del fondo de ojo. Esto es muy útil porque no solo vemos cómo está la retina en ese momento, sino que podemos comparar en el futuro si hubo cambios. Para muchos pacientes, ver la imagen de su propia retina también ayuda a entender mejor su diagnóstico”, explicó el Dr. Valdez López.La retinografía no sustituye siempre a una valoración oftalmológica completa, pero puede ser una herramienta muy útil para tamizaje, documentación y seguimiento.## Estudios Con Interpretación DetalladaVisión Digna subrayó que una parte importante del programa es que los estudios no se entregan únicamente como imágenes o impresiones técnicas. El objetivo es acompañarlos de una interpretación detallada, clara y útil, para que el paciente o su médico tratante puedan entender mejor los hallazgos.La interpretación puede incluir descripción de hallazgos, correlación con síntomas, sospechas diagnósticas, recomendaciones generales y orientación sobre si el paciente requiere consulta oftalmológica, seguimiento, estudios complementarios o valoración por subespecialidad.“Un estudio sin interpretación puede dejar al paciente con más dudas. Mi intención es que cada persona entienda para qué sirvió el estudio, qué estructura evaluamos y si encontramos algo que amerite atención. La tecnología es importante, pero la interpretación médica es lo que le da sentido clínico”, agregó el Dr. Valdez López.## No Es Necesario Que Te Envíe Un MédicoEl programa está abierto a pacientes enviados por médicos generales, internistas, endocrinólogos, optometristas, oftalmólogos u otros especialistas, pero también a personas que acuden por iniciativa propia.Visión Digna señaló que muchas personas desean revisar sus ojos porque tienen antecedentes familiares de glaucoma, diabetes, presión alta, miopía, uso prolongado de lentes, visión borrosa, cansancio visual, cambios de graduación o simplemente porque nunca se han realizado estudios oftalmológicos avanzados.“No importa si no te envió un médico. Si quieres saber cómo están tus ojos, puedes realizarte estudios diagnósticos. Lo importante es orientar correctamente los resultados y explicar si hace falta una revisión más profunda”, señaló el Dr. Valdez López.## Precios Asequibles Para Toda La ComunidadVisión Digna promueve precios asequibles para que más personas puedan acceder a estudios oftalmológicos avanzados en Ciudad de México. La intención es que el costo no sea una barrera para pacientes que necesitan revisar retina, mácula, nervio óptico, córnea o campo visual.El programa está pensado para personas que desean cuidar su salud visual de forma preventiva, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, adultos mayores, pacientes con sospecha de glaucoma, usuarios de lentes, personas con miopía o astigmatismo, y quienes buscan estudios antes de una cirugía ocular.La detección oportuna puede ayudar a identificar enfermedades que al inicio pueden no causar dolor ni síntomas evidentes. En oftalmología, muchos problemas visuales avanzan de forma silenciosa, por lo que contar con estudios diagnósticos puede ser una herramienta importante para tomar decisiones a tiempo.## Visión Digna en Ciudad de MéxicoVisión Digna ofrece atención en Ciudad de México para pacientes que requieren OCT macular, OCT de nervio óptico, campos visuales, topografía corneal, retinografía, estudios de retina, estudios de glaucoma, valoración de córnea, diagnóstico ocular avanzado y orientación médica personalizada.El objetivo del programa no es sustituir una consulta médica completa ni prometer diagnósticos automáticos, sino facilitar el acceso a estudios oftalmológicos con interpretación detallada, precios asequibles y orientación clara para pacientes y familias.Acerca del Dr. José Francisco Valdez LópezEl Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, retina, glaucoma, catarata, cirugía refractiva, enfermedades de córnea y prevención de discapacidad visual. A través de su práctica médica y del proyecto Visión Digna, promueve una atención oftalmológica basada en estudios diagnósticos, educación del paciente e interpretación médica clara.Acerca de Visión DignaVisión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, OCT macular, OCT de nervio óptico, campos visuales, topografía corneal, retinografía, retina, glaucoma, catarata, cirugía visual y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es consolidarse como un centro de referencia para pacientes que buscan estudios oftalmológicos asequibles, interpretación detallada y orientación médica personalizada.

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