Cirugía de catarata avanzada en CDMX con enfoque de retina y lentes intraoculares para visión de lejos y cerca

Cirugia de catarata en 3D

Visión Digna promueve cirugía de catarata avanzada con el Dr. José Francisco Valdez López, oftalmólogo retinólogo en CDMX.

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 4, 2026 / EINPresswire.com / -- # Cataratas: Qué Son y Cómo Las Técnicas Avanzadas Permiten Recuperar Visión de Lejos y CercaLas cataratas son una de las causas más frecuentes de visión borrosa en adultos y adultos mayores. Se presentan cuando el cristalino, que es el lente natural del ojo, pierde transparencia y se vuelve opaco. Esta opacidad impide que la luz llegue correctamente a la retina, provocando disminución progresiva de la visión, deslumbramiento, visión amarillenta, pérdida de contraste, halos alrededor de las luces, dificultad para leer y problemas para manejar de noche.En Ciudad de México, Visión Digna promueve una línea de atención especializada en cirugía de catarata avanzada encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López , médico oftalmólogo retinólogo, con experiencia en cirugía de catarata, diagnóstico ocular avanzado, retina, vítreo y manejo de enfermedades oculares complejas.A diferencia de una cirugía de catarata convencional, el enfoque del Dr. Valdez López busca una valoración integral del ojo antes de operar. Esto permite no solamente retirar la catarata, sino también identificar enfermedades de retina, mácula, nervio óptico, córnea o glaucoma que pudieran limitar el resultado visual después de la cirugía.“Una catarata no debe verse como un procedimiento aislado. El paciente necesita saber si su retina, su mácula, su córnea y su nervio óptico están en condiciones de lograr una buena visión. La cirugía moderna de catarata debe planearse con precisión y con una visión completa del ojo”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.## Cirugía de Catarata Avanzada Con Enfoque de RetinaUna de las ventajas del programa de Visión Digna es que la cirugía de catarata es valorada por un oftalmólogo que también es retinólogo. Esto es especialmente importante en pacientes con cataratas complejas, diabetes, hemorragia vítrea, degeneración macular, edema macular, antecedente de cirugía ocular, alta miopía, desprendimiento de retina previo o sospecha de daño en la mácula.En algunos casos, durante o después de una cirugía de catarata pueden presentarse complicaciones que involucran el segmento posterior del ojo, como caída de fragmentos del cristalino, luxación de lente intraocular, hemorragia vítrea, edema macular, desgarros retinianos o desprendimiento de retina. Cuando el cirujano también cuenta con formación en retina y vítreo, puede ofrecer una valoración más completa y, en casos seleccionados, resolver o coordinar el manejo especializado sin retrasos innecesarios.Esta capacidad es especialmente valiosa en cataratas difíciles, cataratas hipermaduras, cataratas traumáticas, pacientes diabéticos, ojos con antecedente de vitrectomía, pacientes con pseudoexfoliación, debilidad zonular, pupila pequeña o enfermedades de retina asociadas. El objetivo es brindar mayor seguridad quirúrgica y una estrategia integral desde antes de la cirugía.## ¿Qué Es La Cirugía de Catarata?La cirugía de catarata moderna consiste en retirar el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular personalizado. La técnica más utilizada es la facoemulsificación, en la cual la catarata se fragmenta y se aspira mediante incisiones pequeñas. Después se coloca un lente intraocular dentro del ojo, calculado de acuerdo con las medidas específicas de cada paciente.Actualmente, la cirugía de catarata no solo busca quitar la opacidad. En pacientes seleccionados, también puede ayudar a corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo y vista cansada o presbicia. Por eso, muchos pacientes pueden mejorar su visión de lejos, intermedia y cerca, dependiendo del tipo de lente intraocular elegido y del estado general del ojo.## Cirugía de Catarata Refractiva: Quitar La Catarata y Reducir La Dependencia de LentesLa cirugía de catarata refractiva es una forma avanzada de planear el procedimiento. Su objetivo es retirar la catarata y, al mismo tiempo, mejorar la graduación del paciente. Esto puede ayudar a reducir la dependencia de lentes para actividades como caminar, manejar, ver televisión, usar computadora, leer el celular o realizar actividades cotidianas.Para lograrlo, se requiere una valoración preoperatoria completa que puede incluir biometría ocular, cálculo de lente intraocular, topografía corneal, tomografía corneal, paquimetría, OCT macular , evaluación de retina, revisión del nervio óptico, presión intraocular y análisis de superficie ocular.El Dr. José Francisco Valdez López destaca que no todos los pacientes necesitan el mismo lente. La elección debe personalizarse de acuerdo con la edad, estilo de vida, graduación, astigmatismo, estado de la retina, calidad de la córnea, presencia de glaucoma, salud de la mácula y expectativas visuales.## Lentes Intraoculares MonofocalesLos lentes monofocales permiten enfocar principalmente a una distancia, generalmente visión lejana. Son una opción segura y confiable para muchos pacientes, especialmente cuando existe enfermedad de retina, glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética, córneas irregulares o cuando se busca una visión de alta calidad con menor riesgo de halos o deslumbramiento.Con este tipo de lente, el paciente puede lograr buena visión de lejos, aunque habitualmente requerirá lentes para lectura cercana.## Lentes Tóricos Para AstigmatismoCuando el paciente tiene astigmatismo, puede beneficiarse de un lente intraocular tórico. Este lente permite corregir parte importante del astigmatismo durante la cirugía de catarata, lo que puede mejorar la visión sin lentes para lejos.La colocación de un lente tórico requiere mediciones precisas y planeación cuidadosa, ya que su alineación dentro del ojo es fundamental para obtener buenos resultados. Por eso, el estudio preoperatorio es una parte esencial de la cirugía de catarata avanzada.## Lentes Multifocales y Trifocales Para Visión de Lejos y CercaLos lentes multifocales y trifocales están diseñados para ofrecer visión en más de una distancia. En pacientes seleccionados, pueden ayudar a ver de lejos, en visión intermedia y de cerca, reduciendo la necesidad de lentes para muchas actividades diarias.Estos lentes pueden ser útiles para pacientes que desean leer, usar el celular, trabajar en computadora, ver televisión y manejar con menor dependencia de gafas. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos. En algunos casos pueden producir halos, deslumbramiento nocturno o disminución de contraste, especialmente si existe daño en retina, glaucoma, ojo seco severo o alteraciones maculares.Por esta razón, la valoración por un cirujano de catarata con enfoque en retina es especialmente importante. Antes de colocar un lente premium, se debe confirmar que la mácula y la retina tengan condiciones adecuadas para recibir ese tipo de tecnología.## Lentes EDOF y Monofocales MejoradosLos lentes EDOF, o de profundidad de foco extendida, permiten ampliar el rango visual, especialmente para lejos e intermedio. Pueden ser una excelente alternativa para pacientes que desean buena visión para manejar, caminar, ver pantallas y trabajar en computadora, con menor posibilidad de fenómenos visuales que algunos lentes multifocales.También existen lentes monofocales mejorados, diseñados para mantener buena calidad de visión lejana y ofrecer algo más de visión intermedia que un monofocal tradicional. Estos lentes pueden ser una opción para pacientes que desean una visión funcional con menor riesgo de halos, aunque aceptando que podrían necesitar lentes para lectura fina.## Cirugía de Catarata en Pacientes Diabéticos o Con Enfermedades de RetinaLos pacientes diabéticos requieren una valoración especial antes de operarse de catarata. La diabetes puede asociarse con retinopatía diabética, edema macular diabético, hemorragia vítrea y daño en la mácula. En estos casos, quitar la catarata no siempre es suficiente para recuperar buena visión si la retina está afectada.El enfoque del Dr. José Francisco Valdez López como oftalmólogo retinólogo permite revisar la catarata y la retina en conjunto. Esto ayuda a decidir si el paciente necesita OCT macular, tratamiento previo de retina, terapia intravítrea, láser, seguimiento estrecho o una estrategia quirúrgica combinada.En pacientes con retina sana, la cirugía puede enfocarse en mejorar la visión mediante el lente intraocular más adecuado. En pacientes con retina enferma, el objetivo es más personalizado: retirar la catarata, proteger la retina, prevenir complicaciones y explicar con claridad el pronóstico visual.## Cataratas Complejas y Manejo IntegralNo todas las cataratas son iguales. Algunas son más duras, avanzadas o tienen factores de riesgo que hacen la cirugía más compleja. Entre ellas se encuentran cataratas hipermaduras, cataratas traumáticas, cataratas con pupila pequeña, cataratas en pacientes con pseudoexfoliación, cataratas con debilidad zonular, cataratas asociadas a alta miopía, cataratas posteriores a vitrectomía y cataratas en pacientes con enfermedades de retina.En estos casos, contar con un cirujano que también tiene experiencia en retina y vítreo puede representar una ventaja importante. Si durante la cirugía se presenta una situación relacionada con el segmento posterior, el manejo puede ser más rápido, especializado y con mejor criterio integral.El objetivo no es solo operar la catarata, sino anticipar riesgos, planear el procedimiento y proteger la visión del paciente.## ¿Se Puede Corregir Visión de Lejos y Cerca Con La Cirugía de Catarata?Sí. En pacientes seleccionados, la cirugía de catarata puede ayudar a mejorar visión de lejos, visión intermedia y visión cercana mediante lentes intraoculares avanzados. Sin embargo, no debe prometerse independencia absoluta de lentes en todos los casos.La meta realista es reducir la dependencia de lentes y mejorar la calidad visual, siempre que la retina, la córnea, el nervio óptico y la mácula estén en condiciones adecuadas. La mejor técnica no es necesariamente la más costosa, sino la más indicada para cada ojo.## ¿Cuándo Acudir a Valoración?Una persona debe acudir a valoración si presenta visión borrosa progresiva, deslumbramiento, dificultad para manejar de noche, cambios frecuentes de graduación, pérdida de contraste, visión amarillenta, halos alrededor de las luces, dificultad para leer o sensación de que sus lentes ya no le funcionan.La valoración permite confirmar si la causa de la baja visual es catarata o si existe otro problema asociado, como enfermedad de retina, glaucoma, ojo seco, alteraciones de córnea o daño del nervio óptico.## Visión Digna: Cirugía de Catarata Avanzada en CDMXVisión Digna ofrece atención en Ciudad de México para pacientes con catarata, visión borrosa, miopía, astigmatismo, presbicia, retina diabética, degeneración macular, glaucoma, enfermedades de córnea y necesidad de diagnóstico ocular avanzado.El programa de cirugía de catarata avanzada busca posicionarse como una opción para pacientes que desean una valoración completa, una cirugía personalizada y la posibilidad de elegir lentes intraoculares modernos para mejorar visión de lejos, intermedia y cercana.Bajo la atención del Dr. José Francisco Valdez López, oftalmólogo retinólogo en CDMX, el paciente recibe un enfoque integral que combina cirugía de catarata, diagnóstico de retina, análisis de mácula, cálculo de lente intraocular y planeación quirúrgica personalizada.## ConclusiónLa catarata es una opacidad del lente natural del ojo que puede afectar de forma importante la calidad de vida. La cirugía moderna permite retirar la catarata y colocar un lente intraocular personalizado. Gracias a técnicas avanzadas como facoemulsificación, lentes tóricos, lentes multifocales, trifocales, EDOF, monofocales mejorados y planeación diagnóstica avanzada, hoy es posible buscar una visión más funcional de lejos, intermedia y cerca.La diferencia está en la valoración y en la experiencia del cirujano. En Visión Digna, la cirugía de catarata se promueve con un enfoque integral encabezado por el Dr. José Francisco Valdez López, oftalmólogo retinólogo, lo que permite valorar no solo la catarata, sino también retina, mácula, vítreo, córnea y nervio óptico antes de decidir el mejor tratamiento para cada paciente.Acerca del Dr. José Francisco Valdez LópezEl Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en cirugía de catarata avanzada, cirugía de retina y vítreo, diagnóstico ocular avanzado, enfermedades de retina, catarata compleja, cirugía refractiva, glaucoma y prevención de discapacidad visual. Su práctica médica se orienta a pacientes que requieren una valoración oftalmológica integral y manejo especializado de enfermedades oculares complejas.Acerca de Visión DignaVisión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, cirugía de catarata, cirugía refractiva, retina, glaucoma, OCT macular, topografía corneal, estudios diagnósticos y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es consolidarse como un centro de referencia para pacientes que requieren valoración oftalmológica especializada, cirugía visual personalizada y orientación médica en enfermedades oculares complejas.

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