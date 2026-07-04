Visión Digna Orienta a Pacientes Para Dejar de Usar Lentes Con Seguro de Gastos Médicos Mayores

Se puede usar tu seguro de gastos medicos mayores para dejar de usar lentes

Pacientes con SGMM pueden recibir orientación para valorar LASIK y saber en minutos si son candidatos a cirugía láser de ojos.

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Visión Digna, proyecto privado de salud visual en Ciudad de México, anunció un programa de orientación para pacientes que desean dejar de depender de lentes o lentes de contacto mediante cirugía refractiva LASIK , utilizando su seguro de gastos médicos mayores cuando su póliza, condiciones particulares, autorización o esquema de reembolso lo permitan.El programa está dirigido a personas con miopía, astigmatismo o hipermetropía que han usado lentes durante años y desean saber si pueden ser candidatos a cirugía láser de ojos . También está enfocado en pacientes que cuentan con seguros de gastos médicos mayores como GNP, MetLife, Seguros Monterrey, AXA u otras aseguradoras, y que buscan orientación médica y administrativa para revisar si su póliza puede participar en el proceso.La línea de atención es encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, cirugía refractiva, valoración preoperatoria, enfermedades de retina, córnea, catarata y prevención de discapacidad visual.“Muchos pacientes quieren dejar de usar lentes, pero no saben si son candidatos a LASIK ni si su seguro de gastos médicos mayores podría ayudarles con parte del proceso. La intención de este programa es orientar al paciente de forma rápida, clara y responsable”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.Visión Digna destacó que la valoración inicial para saber si una persona puede avanzar hacia cirugía refractiva es rápida. En muchos casos, en solo unos minutos es posible identificar si el paciente tiene características compatibles con el protocolo preoperatorio o si existen datos que sugieren que no es candidato ideal para cirugía láser. Esta primera revisión considera edad, graduación, estabilidad visual, antecedentes oculares, uso de lentes de contacto, síntomas de ojo seco, enfermedades previas y expectativas visuales.Cuando el paciente cumple criterios iniciales, se puede continuar con estudios diagnósticos más específicos, como topografía corneal, tomografía corneal, paquimetría, graduación completa, evaluación de superficie ocular, revisión de córnea, fondo de ojo y otros estudios necesarios según el caso. La decisión final de operar debe basarse en la seguridad ocular y no únicamente en el deseo de dejar de usar lentes.La cirugía refractiva LASIK es un procedimiento utilizado para corregir errores refractivos como miopía, astigmatismo e hipermetropía. En pacientes seleccionados, puede ayudar a reducir de forma importante la dependencia de lentes o lentes de contacto mediante la modificación controlada de la curvatura corneal con tecnología láser.Visión Digna aclaró que no todos los pacientes son candidatos a LASIK y que no todos los casos permiten eliminar por completo el uso de lentes en todas las actividades. En pacientes mayores de 40 años, por ejemplo, puede existir presbicia o vista cansada, lo que puede requerir estrategias especiales o el uso ocasional de lentes para lectura. Por ello, la valoración personalizada es fundamental.Entre los factores que pueden influir en la candidatura para cirugía láser de ojos se encuentran el grosor de la córnea, la forma corneal, la estabilidad de la graduación, la presencia de ojo seco, antecedentes de queratocono, cicatrices corneales, catarata, glaucoma, enfermedades de retina, embarazo, lactancia, enfermedades autoinmunes, uso de ciertos medicamentos o expectativas visuales no realistas.El programa también busca orientar a los pacientes sobre el posible uso de su seguro de gastos médicos mayores. La orientación puede incluir revisión general de los documentos solicitados por la aseguradora, resumen diagnóstico, estudios preoperatorios, presupuesto, carta médica cuando sea aplicable e indicaciones para que el paciente consulte directamente con su aseguradora sobre autorización, reembolso, tabulador, deducible, coaseguro o exclusiones.El Dr. Valdez López enfatizó que mencionar compañías como GNP, MetLife, Seguros Monterrey, AXA u otras aseguradoras no implica garantía de cobertura, convenio directo, autorización automática ni aprobación del procedimiento. Cada seguro de gastos médicos mayores tiene condiciones propias, exclusiones, periodos de espera, criterios médicos y procesos administrativos específicos. Por ello, cada paciente debe confirmar directamente con su aseguradora los alcances de su póliza.“Lo importante es que el paciente no se quede con la duda. Una valoración rápida puede ayudar a saber si vale la pena avanzar con estudios para cirugía refractiva. Si el paciente no es candidato, también se le explica por qué y qué alternativas existen”, agregó el Dr. Valdez López.Además de LASIK, algunos pacientes pueden requerir otras opciones de corrección visual, como PRK, cirugía transepitelial, SMILE, lentes fáquicos, lente intraocular, manejo de ojo seco o tratamiento previo de la superficie ocular. La mejor opción depende de la edad, graduación, córnea, estilo de vida, actividad laboral y necesidades visuales de cada persona.Visión Digna señaló que dejar de usar lentes puede representar un cambio importante para pacientes que realizan deporte, trabajan frente a pantallas, tienen dificultad con lentes de contacto, se sienten incómodos con armazones o buscan mayor libertad visual en su vida diaria. Sin embargo, la cirugía debe indicarse únicamente después de una valoración oftalmológica completa.El programa de Visión Digna busca facilitar que más pacientes con seguro de gastos médicos mayores conozcan sus opciones antes de tomar una decisión. El objetivo no es sustituir la revisión formal de una póliza ni garantizar cobertura por parte de una aseguradora, sino brindar orientación médica y administrativa para que el paciente tenga información clara y pueda decidir con mayor seguridad.Visión Digna ofrece atención en Ciudad de México para pacientes interesados en cirugía refractiva LASIK, cirugía láser de ojos, miopía, astigmatismo, hipermetropía, valoración preoperatoria, topografía corneal, tomografía corneal, paquimetría, diagnóstico ocular avanzado y orientación sobre seguro de gastos médicos mayores.La campaña informativa busca que las personas que desean dejar de depender de lentes sepan que una primera valoración puede ser rápida y orientadora. En solo unos minutos, muchos pacientes pueden conocer si tienen posibilidades de avanzar al protocolo de estudios, si necesitan tratamiento previo o si existe alguna contraindicación evidente para cirugía láser.Acerca del Dr. José Francisco Valdez LópezEl Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, cirugía refractiva, retina, córnea, catarata, glaucoma y prevención de discapacidad visual. A través de su práctica médica y del proyecto Visión Digna, promueve una atención oftalmológica basada en diagnóstico oportuno, educación del paciente y manejo especializado de enfermedades oculares.Acerca de Visión DignaVisión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, cirugía refractiva LASIK, cirugía láser de ojos, catarata, retina, glaucoma, OCT, topografía corneal, estudios diagnósticos y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es consolidarse como un centro de referencia para pacientes que requieren valoración oftalmológica especializada, estudios diagnósticos y orientación médica personalizada.

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