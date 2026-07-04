Visión Digna Abre Programa de Cirugía LASIK Con Seguro de Gastos Médicos Mayores con GNP, Metlife y Seguros Monterrey
Pacientes con GNP, MetLife, Seguros Monterrey u otros SGMM podrán recibir orientación para cirugía LASIK, sujeto a póliza y autorización.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Visión Digna, proyecto privado de salud visual en Ciudad de México, anunció la apertura de un programa de orientación para pacientes interesados en cirugía refractiva LASIK que cuentan con seguro de gastos médicos mayores, incluyendo pólizas de compañías como GNP, MetLife, Seguros Monterrey, AXA y otras aseguradoras, sujeto siempre a las condiciones particulares de cada contrato, autorización, reembolso o cobertura aplicable.
El programa está dirigido a personas con miopía, astigmatismo o hipermetropía que desean reducir su dependencia de lentes o lentes de contacto mediante cirugía láser de ojos, y que buscan saber si su seguro de gastos médicos mayores puede participar en el proceso de valoración, estudios, procedimiento o reembolso, de acuerdo con las reglas específicas de su póliza.
La línea de atención es encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, cirugía refractiva, valoración preoperatoria, enfermedades de córnea, retina, catarata y prevención de discapacidad visual.
“Muchos pacientes no saben que pueden revisar con su seguro de gastos médicos mayores si existe alguna posibilidad de cobertura, reembolso o autorización relacionada con cirugía refractiva. El objetivo de este programa es orientarlos de forma clara, rápida y responsable, para que sepan qué pasos seguir y si son candidatos a LASIK”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.
Visión Digna destacó que la valoración inicial para cirugía refractiva LASIK es rápida. En muchos casos, en solo unos minutos es posible saber si el paciente puede avanzar al protocolo preoperatorio o si existen datos que sugieren que no es candidato ideal para cirugía láser. Esta primera revisión permite identificar factores básicos como graduación, edad, estabilidad visual, antecedentes oculares, uso de lentes de contacto, ojo seco, grosor corneal sospechado y expectativas del paciente.
Posteriormente, cuando el paciente cumple criterios iniciales, se pueden solicitar estudios diagnósticos más específicos para confirmar la seguridad del procedimiento, como topografía corneal, tomografía corneal, paquimetría, evaluación de superficie ocular, graduación completa, revisión de córnea, fondo de ojo y otros estudios necesarios según el caso. La decisión final de operar no depende únicamente de la graduación, sino de la salud integral del ojo.
La cirugía refractiva LASIK es un procedimiento utilizado para corregir errores refractivos como miopía, astigmatismo e hipermetropía. En pacientes seleccionados, puede ayudar a mejorar la visión sin lentes mediante la modificación controlada de la curvatura corneal con tecnología láser. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos. La seguridad del procedimiento depende de una adecuada selección médica y de estudios preoperatorios completos.
Entre los factores que pueden influir en la candidatura para cirugía LASIK se encuentran el grosor de la córnea, la forma corneal, la estabilidad de la graduación, la presencia de ojo seco, antecedentes de queratocono, cicatrices corneales, enfermedades de retina, glaucoma, catarata, embarazo, lactancia, enfermedades autoinmunes, uso de ciertos medicamentos o expectativas visuales no realistas.
Visión Digna explicó que el programa busca hacer más sencillo el proceso para pacientes con seguro de gastos médicos mayores. La orientación puede incluir revisión de la documentación solicitada por la aseguradora, carta médica cuando sea aplicable, resumen diagnóstico, estudios preoperatorios, presupuesto, indicaciones generales y acompañamiento para que el paciente pueda preguntar a su aseguradora sobre autorización, tabulador, reembolso o condiciones de cobertura.
El Dr. Valdez López enfatizó que mencionar aseguradoras como GNP, MetLife, Seguros Monterrey, AXA u otras compañías no implica garantía de cobertura, convenio directo, autorización automática ni aprobación del procedimiento. Cada seguro de gastos médicos mayores tiene condiciones particulares, exclusiones, periodos de espera, deducibles, coaseguros, criterios médicos y procesos administrativos propios. Por ello, cada paciente debe revisar directamente su póliza y confirmar con su aseguradora los alcances de su cobertura.
“Lo importante es que el paciente no se quede con la duda. La revisión inicial es rápida y puede orientar si vale la pena avanzar con estudios para cirugía refractiva. Si el paciente no es candidato, también se le explica por qué y qué alternativas podrían existir, como otros tipos de cirugía refractiva, lentes intraoculares, manejo de ojo seco o simplemente continuar con lentes”, agregó el Dr. Valdez López.
El programa de cirugía refractiva LASIK con orientación para seguro de gastos médicos mayores está diseñado para pacientes que desean una valoración ágil, seria y personalizada. La intención es facilitar el acceso a información médica confiable antes de tomar una decisión quirúrgica, especialmente en personas que han usado lentes durante años y desean conocer si pueden operarse de la vista.
Visión Digna señaló que la cirugía láser de ojos puede ser una opción para pacientes adultos con graduación estable, córneas sanas y expectativas adecuadas. En algunos casos, el procedimiento puede representar una alternativa para quienes tienen dificultad para usar lentes de contacto, realizan actividades deportivas, laborales o profesionales donde los lentes son incómodos, o desean mejorar su calidad de vida visual.
La valoración también permite detectar casos en los que LASIK no es la mejor opción. Algunos pacientes pueden requerir técnicas diferentes, tratamiento previo de ojo seco, vigilancia por sospecha de queratocono, manejo de retina, cirugía de catarata o simplemente no ser candidatos a cirugía refractiva. Por ello, Visión Digna insiste en que la decisión debe basarse en estudios, exploración médica y criterio oftalmológico.
Además de LASIK, la valoración refractiva puede orientar al paciente sobre alternativas como cirugía PRK, cirugía transepitelial, SMILE, lentes fáquicos, lente intraocular, manejo de astigmatismo o tratamiento de superficie ocular, dependiendo de la edad, graduación, córnea, estilo de vida y necesidades visuales de cada persona.
El programa también busca educar a los pacientes sobre la importancia de no elegir una cirugía únicamente por precio o publicidad. En cirugía refractiva, la tecnología es importante, pero también lo es el diagnóstico previo. Un estudio corneal adecuado puede ayudar a prevenir complicaciones y a seleccionar el procedimiento más seguro para cada ojo.
Visión Digna ofrece atención en Ciudad de México para pacientes interesados en cirugía refractiva LASIK, cirugía láser de ojos, miopía, astigmatismo, hipermetropía, valoración preoperatoria, topografía corneal, tomografía corneal, paquimetría, diagnóstico ocular avanzado y orientación para uso de seguro de gastos médicos mayores.
La campaña informativa busca que más pacientes conozcan que una valoración rápida puede ayudarles a saber si son posibles candidatos a operarse de la vista. En solo unos minutos, muchos pacientes pueden recibir una orientación inicial sobre si pueden avanzar al protocolo de estudios, si deben corregir algún problema antes de operarse o si existe alguna contraindicación evidente.
El objetivo del programa no es sustituir la revisión formal de una póliza ni garantizar cobertura por parte de una aseguradora, sino brindar orientación médica y administrativa para que el paciente tenga información suficiente antes de tomar una decisión. Cada caso debe individualizarse y toda cirugía debe realizarse únicamente después de una valoración oftalmológica completa.
Acerca del Dr. José Francisco Valdez López
El Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular avanzado, cirugía refractiva, enfermedades de retina, córnea, catarata, glaucoma, terapia intravítrea y prevención de discapacidad visual. A través de su práctica médica y del proyecto Visión Digna, promueve una atención oftalmológica basada en diagnóstico oportuno, educación del paciente y manejo especializado de enfermedades oculares.
Acerca de Visión Digna
Visión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, cirugía refractiva LASIK, cirugía láser de ojos, catarata, retina, glaucoma, OCT, topografía corneal, estudios diagnósticos y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es consolidarse como un centro de referencia para pacientes que requieren valoración oftalmológica especializada, estudios diagnósticos y orientación médica personalizada.
Jose Francisco Valdez López
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