Vision Digna Alerta a Familias Sobre Perdida Visual en diabeticos y fumadores

Visión Digna promueve valoración retinológica y terapia intravítrea en CDMX para pacientes con diabetes, tabaquismo o baja visual progresiva.

El programa orienta a familias sobre signos de perdida visual y opciones de valoracion retinologica en pacientes diabeticos o fumadores.

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Visión Digna, proyecto privado de salud visual en Ciudad de México, hizo un llamado a las familias a estar atentas a la pérdida visual progresiva en pacientes diabéticos, fumadores y adultos mayores, ya que diversas enfermedades de retina pueden avanzar sin que el paciente identifique a tiempo la gravedad del problema.El mensaje forma parte de una línea de atención retinológica encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López , médico oftalmólogo retinólogo en CDMX, especialista en enfermedades de retina, cirugía de retina y vítreo, diagnóstico ocular avanzado y tratamiento de patologías que pueden causar baja visual o discapacidad visual prevenible.“Muchas veces el paciente no dice que está perdiendo visión. La familia lo nota cuando deja de leer, caminar seguro, reconocer rostros, ver la televisión, manejar, cocinar o hacer actividades que antes realizaba sin dificultad. En retina, detectar esos cambios a tiempo puede hacer una diferencia importante”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.Visión Digna alertó que pacientes con diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, antecedentes cardiovasculares o edad avanzada pueden tener mayor riesgo de enfermedades de retina como retinopatía diabética, edema macular diabético, degeneración macular relacionada con la edad, degeneración macular húmeda, oclusión venosa de retina, hemorragia vítrea, edema retiniano, daño macular y otras alteraciones que afectan la visión central.La pérdida visual por enfermedades de retina puede manifestarse como visión borrosa, manchas oscuras, líneas distorsionadas, dificultad para leer, pérdida de nitidez, visión ondulada, dificultad para reconocer caras, necesidad de más luz, disminución de visión de un ojo o sensación de ver una sombra. En algunos casos, el paciente se adapta lentamente a la baja visual y no busca atención hasta que la enfermedad se encuentra más avanzada.El Dr. José Francisco Valdez López explicó que los familiares suelen ser los primeros en notar cambios funcionales. Un adulto mayor que deja de leer, se acerca demasiado a la televisión, tropieza con objetos, evita salir solo, ya no distingue billetes, no reconoce rostros o se queja de visión borrosa puede necesitar una valoración de retina, especialmente si es diabético, fumador o tiene antecedentes de enfermedades vasculares.Como parte de esta línea de atención, Visión Digna promueve un programa privado de valoración retinológica y terapia intravítrea en CDMX para pacientes con enfermedades de retina que pueden requerir diagnóstico, seguimiento y tratamiento especializado. El programa está orientado a personas con ojo diabético, edema macular diabético, degeneración macular húmeda, oclusiones venosas de retina, edema macular, hemorragia vítrea y pérdida visual progresiva.La valoración retinológica puede incluir consulta oftalmológica, exploración de fondo de ojo, retinografía, OCT macular , evaluación de mácula, revisión de retina periférica y, cuando el caso lo amerite, orientación sobre opciones de tratamiento como láser de retina, cirugía de retina, vitrectomía o terapia intravítrea con medicamentos antiangiogénicos.La terapia intravítrea consiste en la aplicación de medicamentos dentro del ojo para tratar enfermedades de retina asociadas a inflamación, fuga vascular, edema macular, sangrado o crecimiento anormal de vasos. Estos tratamientos pueden ser utilizados en pacientes seleccionados con edema macular diabético, degeneración macular húmeda, oclusión venosa de retina y otras enfermedades retinianas bajo criterio médico especializado.Entre las opciones terapéuticas actuales se encuentran medicamentos anti-VEGF y moléculas de nueva generación como faricimab, un tratamiento intravítreo utilizado en determinadas enfermedades de retina. En pacientes seleccionados y de acuerdo con la respuesta clínica, el OCT macular y la evolución visual, faricimab puede permitir esquemas con intervalos de tratamiento más amplios que otros protocolos tradicionales, aunque cada caso debe individualizarse.“Muchos pacientes ya han recibido inyecciones intraoculares durante meses o años y buscan saber si existen alternativas que puedan adaptarse mejor a su enfermedad y a su seguimiento. Otros apenas están empezando a perder visión y no saben que podrían tener edema macular, ojo diabético o degeneración macular húmeda. La clave es valorar la retina antes de que el daño avance”, agregó el Dr. Valdez López.Visión Digna destacó que faricimab, antiangiogénicos y otras terapias intravítreas no deben verse como tratamientos automáticos ni intercambiables. La decisión médica depende del diagnóstico, edad, grado de pérdida visual, OCT macular, presencia de líquido intrarretiniano o subretiniano, hemorragia, grosor macular, antecedentes de tratamientos previos, respuesta a medicamentos anteriores y estado general del ojo.En pacientes diabéticos, la retinopatía diabética y el edema macular diabético pueden avanzar de manera silenciosa. La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos de la retina y provocar fuga de líquido, sangrado, inflamación macular o crecimiento de vasos anormales. Cuando el edema afecta la mácula, el paciente puede presentar visión borrosa, dificultad para leer o pérdida de visión central.En fumadores y adultos mayores, la degeneración macular relacionada con la edad es una causa importante de daño en la mácula. En su forma húmeda, también llamada degeneración macular neovascular o DMAE húmeda, pueden aparecer vasos anormales debajo de la retina que causan fuga de líquido o sangre. Este proceso puede provocar distorsión de líneas, manchas centrales y pérdida rápida de visión si no se valora oportunamente.Las oclusiones venosas de retina también pueden causar baja visual repentina o progresiva. En estos casos, una vena de la retina se obstruye y puede generar hemorragias, edema macular y disminución de la visión. Algunos pacientes con hipertensión arterial, diabetes, glaucoma, enfermedades vasculares o tabaquismo pueden tener mayor riesgo de estos eventos.El Dr. José Francisco Valdez López enfatizó que no todo paciente con baja visual necesita terapia intravítrea, y no todo paciente es candidato a faricimab. Por ello, el primer paso debe ser una valoración retinológica completa. El objetivo es determinar si la pérdida visual se debe a catarata, retina, glaucoma, córnea, nervio óptico u otra causa, y decidir el manejo más adecuado.El programa de Visión Digna busca orientar a familias que tienen padres, abuelos o familiares de edad avanzada con baja visual progresiva. El llamado es especialmente importante para hijos o cuidadores que observan cambios en la vida diaria del paciente, ya que muchas enfermedades de retina no duelen y pueden avanzar sin síntomas evidentes hasta etapas avanzadas.“Cuando un familiar nota que su padre, madre o abuelo está perdiendo visión, no debe esperar a que el paciente se quede sin poder leer o caminar con seguridad. La retina requiere diagnóstico con estudios específicos. Un OCT macular puede mostrar edema, líquido o daño macular que no siempre se identifica con una revisión superficial”, explicó el Dr. Valdez López.Visión Digna ofrece atención en Ciudad de México para pacientes que requieren valoración de retina, OCT macular, diagnóstico de ojo diabético, evaluación de edema macular, seguimiento de degeneración macular, terapia intravítrea, orientación sobre faricimab y antiangiogénicos, así como valoración quirúrgica en casos de hemorragia vítrea, catarata asociada a enfermedad de retina o complicaciones oculares.El Dr. José Francisco Valdez López, retinólogo en CDMX, señaló que la salud visual de los pacientes mayores debe ser una responsabilidad compartida entre el paciente, la familia y el médico. En muchos casos, los hijos o familiares son quienes pueden detectar que algo está cambiando y ayudar al paciente a llegar a una consulta especializada.La campaña educativa de Visión Digna busca aumentar la conciencia sobre enfermedades de retina en diabéticos y fumadores, pérdida visual en adultos mayores, degeneración macular, edema macular diabético, oclusiones venosas, antiangiogénicos, faricimab y terapia intravítrea en CDMX.El objetivo del programa no es sustituir una consulta médica por información general, sino facilitar que los pacientes con síntomas de alarma reciban una valoración retinológica individualizada. La detección oportuna puede ayudar a definir si el paciente requiere vigilancia, estudios complementarios, terapia intravítrea, láser, cirugía de retina u otro tratamiento.Acerca del Dr. José Francisco Valdez LópezEl Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en enfermedades de retina, cirugía de retina y vítreo, diagnóstico ocular avanzado, terapia intravítrea, ojo diabético, edema macular, degeneración macular, catarata compleja y prevención de discapacidad visual. A través de su práctica médica y del proyecto Visión Digna, promueve una atención oftalmológica basada en diagnóstico oportuno, educación del paciente y manejo especializado de enfermedades oculares complejas.Acerca de Visión DignaVisión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, retina, catarata, glaucoma, cirugía visual, OCT macular, retinografía, terapia intravítrea y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es consolidarse como un centro de referencia para pacientes que requieren valoración oftalmológica especializada, estudios diagnósticos y orientación médica en enfermedades de retina.

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