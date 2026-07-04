Padres de Mexicanos en Estados Unidos Reciben Atencion Visual en CDMX Con Programa de Vision Digna
Familiares en Estados Unidos pueden participar a distancia en la coordinación de la valoración oftalmológica de sus padres en México.
El programa coordina valoracion, logistica y pagos desde EE UU para la atencion visual de padres mexicanos en CDMX.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Visión Digna, proyecto de salud visual en Ciudad de México, anunció el desarrollo de un programa privado de coordinación oftalmológica y logística dirigido a familias mexicanas que viven en Estados Unidos y desean apoyar a sus padres o familiares en México con valoración visual, diagnóstico y posible tratamiento quirúrgico en CDMX.
El programa es encabezado por el Dr. José Francisco Valdez López, cirujano oftalmólogo, retinólogo y especialista en cirugía de retina y vítreo en Ciudad de México, y está enfocado en pacientes con catarata, enfermedades de retina, ojo diabético, baja visual, problemas con lente intraocular o casos oftalmológicos complejos que requieren valoración especializada.
“Muchas personas mayores en México comienzan a perder visión por catarata, diabetes, retina o enfermedades oculares que pueden avanzar en silencio. Sus hijos viven en Estados Unidos y quieren ayudarlos, pero no siempre saben con quién acudir, cómo organizar el traslado, cómo pagar o cómo acompañar el proceso médico a distancia. Visión Digna busca ofrecer una ruta clara, ordenada y profesional”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.
El programa de Visión Digna contempla orientación inicial para la familia, programación de consulta oftalmológica, estudios diagnósticos cuando sean necesarios, valoración quirúrgica, explicación del presupuesto médico, apoyo para coordinar hospedaje en Ciudad de México, traslado local hacia la consulta o centro quirúrgico y apoyo logístico para el regreso del paciente a su lugar de origen cuando el caso lo permita.
Se trata de un programa privado con costo, en el que cada paciente recibe una valoración individualizada y un presupuesto previo de acuerdo con su diagnóstico, estudios requeridos, tipo de cirugía, lente intraocular, medicamentos, hospedaje, traslados y necesidades logísticas. La intención es que las familias conozcan de forma clara los pasos del proceso antes de tomar una decisión.
La iniciativa está dirigida a pacientes que viven en otros estados de México, como Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca u otras entidades, y cuyos hijos o familiares radican en Estados Unidos. En estos casos, los familiares pueden participar a distancia en la organización del proceso, recibir orientación general sobre la ruta de atención y apoyar económicamente mediante transferencia nacional o internacional a cuenta bancaria mexicana.
Como parte de esta coordinación, Visión Digna puede orientar a las familias sobre opciones de transferencia internacional utilizadas por pacientes que envían recursos desde Estados Unidos a México, incluyendo servicios como Xoom, cuando el familiar decide utilizar ese medio para realizar depósitos a una cuenta bancaria mexicana.
“El objetivo del programa no es vender un viaje médico, sino resolver una necesidad real de muchas familias: padres que están perdiendo visión en México e hijos que quieren ayudarlos desde Estados Unidos. Cuando existe una ruta médica y logística clara, la familia puede tomar decisiones con más confianza”, agregó el Dr. Valdez López.
Entre los casos que pueden requerir valoración dentro del programa se encuentran catarata avanzada, catarata compleja, ojo diabético, retinopatía diabética, hemorragia vítrea, enfermedades de mácula, glaucoma, baja visual progresiva, complicaciones posteriores a cirugía de catarata, ausencia de lente intraocular y pacientes que requieren evaluación para implante o recambio de lente intraocular.
El Dr. José Francisco Valdez López destacó que no todos los pacientes son candidatos inmediatos a cirugía. La decisión médica depende del estado de la córnea, retina, nervio óptico, presión intraocular, antecedentes quirúrgicos, enfermedades sistémicas, estudios diagnósticos y expectativas visuales del paciente.
La coordinación logística ofrecida por Visión Digna no sustituye la evaluación médica. Su propósito es facilitar que el paciente pueda llegar a Ciudad de México, realizarse una valoración oftalmológica completa y, cuando sea candidato, recibir orientación quirúrgica con información clara para él y su familia.
Desde Visión Digna, el Dr. José Francisco Valdez López impulsa una línea de atención enfocada en diagnóstico oportuno, cirugía oftalmológica, retina, catarata, glaucoma, lentes intraoculares y prevención de discapacidad visual. Este programa busca responder a una realidad frecuente: familias separadas por la migración que desean cuidar la salud visual de sus padres en México, pero necesitan apoyo para coordinar la parte médica, económica y logística.
“Para muchas familias mexicanas en Estados Unidos, ayudar a sus papás a recuperar calidad de vida es una prioridad emocional y médica. La visión permite leer, caminar, cocinar, trabajar, reconocer rostros y mantener independencia. Por eso queremos facilitar el camino para que la atención oftalmológica especializada sea más organizada y accesible para quienes pueden cubrir estos servicios de manera privada”, concluyó el Dr. Valdez López.
Acerca del Dr. José Francisco Valdez López
El Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en cirugía de retina y vítreo, cirugía de catarata compleja, lentes intraoculares, diagnóstico ocular avanzado, enfermedades de retina y prevención de discapacidad visual. A través de su práctica médica y del proyecto Visión Digna, promueve una atención oftalmológica basada en diagnóstico oportuno, educación del paciente, innovación quirúrgica y manejo especializado de casos complejos.
Acerca de Visión Digna
Visión Digna es un proyecto privado de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, retina, catarata, glaucoma, cirugía visual y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es consolidarse como un centro de referencia para pacientes que requieren valoración oftalmológica especializada, estudios diagnósticos, orientación quirúrgica y coordinación de atención médica en CDMX.
Jose Francisco Valdez López
Ocudeep
+52 55 5102 4895
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.