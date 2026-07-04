Magazine Latino inicia una nueva etapa de liderazgo con el nombramiento de Daniel Rojas como Director de Comunicaciones
José Darío Rey Peña, fundador y CEO de Magazine Latino Media Inc., junto a Daniel Rojas, nombrado Director de Comunicaciones y Medios el 1 de julio de 2026, durante el inicio del proceso de transición de liderazgo que impulsará la nueva etapa de crecimien
Magazine Latino inicia una nueva etapa de liderazgo preservando su legado de casi 20 años fortaleciendo su presencia digital al servicio de la comunidad latina
Este nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para la organización. Su fundador, José Darío Rey Peña, quien ha liderado la empresa desde su creación, inicia un proceso de transición de liderazgo con el propósito de facilitar una evolución ordenada hacia una nueva generación directiva, manteniendo intactos los valores, la independencia editorial y el compromiso con la comunidad latina que han caracterizado a Magazine Latino durante casi veinte años.
Desde sus inicios Magazine Latino se ha consolidado como una de las publicaciones en español con mayor trayectoria en Canadá. Durante casi dos décadas ha informado, conectado y acompañado a la comunidad latina, promoviendo el emprendimiento, la cultura, la integración y el desarrollo de miles de hispanohablantes a través de su edición impresa mensual y sus plataformas de comunicación.
Como nuevo Director de Comunicaciones y Medios, Daniel Rojas liderará el proceso de modernización editorial y transformación digital del medio, fortaleciendo la presencia de Magazine Latino en plataformas digitales, redes sociales y formatos audiovisuales, mientras preserva el legado construido desde 2006.
Con experiencia en comunicación estratégica, producción audiovisual y desarrollo de medios digitales, Daniel Rojas impulsará una visión orientada a combinar la tradición del periódico impreso con nuevas herramientas tecnológicas y modelos de comunicación multimedia para responder a las necesidades de las nuevas generaciones de lectores.
La compañía confirmó que la edición impresa mensual continuará siendo uno de los pilares fundamentales de Magazine Latino, mientras se ampliará la presencia digital mediante contenido audiovisual, redes sociales, reportajes especiales, entrevistas y nuevas iniciativas dirigidas a fortalecer la interacción con la comunidad.
Asimismo, Magazine Latino reafirmó su compromiso de continuar apoyando a sus clientes, anunciantes y patrocinadores, desarrollando soluciones de comunicación más innovadoras y eficaces que fortalezcan la visibilidad de las empresas y organizaciones que confían en el medio.
Como parte de esta nueva etapa, la organización también renovará su compromiso con la comunidad latina de Canadá, promoviendo iniciativas que fortalezcan el emprendimiento, la integración, la participación comunitaria y el acceso a información de interés para los hispanohablantes.
La visión estratégica contempla consolidar la presencia nacional de Magazine Latino y, progresivamente, explorar nuevas oportunidades de expansión hacia otros mercados internacionales con importantes comunidades latinas.
José Darío Rey Peña continuará acompañando el proceso de transición para garantizar la continuidad institucional, compartir su experiencia y apoyar el fortalecimiento de las relaciones construidas con lectores, anunciantes, patrocinadores y aliados estratégicos durante casi veinte años.
"Magazine Latino nació con el propósito de servir a nuestra comunidad y ese compromiso permanece intacto. Hoy iniciamos una nueva etapa con la confianza de que Daniel Rojas aportará nuevas ideas, innovación y una visión de futuro que permitirá fortalecer nuestro legado y continuar creciendo al servicio de los latinos en Canadá y, próximamente, en otros mercados internacionales."
— José Rey , Fundador y CEO de Magazine Latino Media Inc.
Con esta transición, Magazine Latino Media Inc. reafirma su misión de seguir siendo un referente de información, integración y apoyo para la comunidad latina, combinando la experiencia de casi veinte años con una visión moderna e innovadora que permitirá proyectar el medio hacia las próximas décadas.
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